Creative ZEN AIR 2 z Aktywną Redukcją Szumów

Autor: Sebastian Wiśniewski (NetCop) 0

Creative ZEN AIR 2 to bezprzewodowy zestaw słuchawkowy, który zachwyca jakością dźwięku, parametrami technicznymi takimi jak wygoda i lekkość oraz wyjątkową żywotnością akumulatorów. Najnowsza odsłona słuchawek z linii ZEN posiada i wielokrotnie nagradzaną technologię wirtualizacji dźwięku Super X-FI. W zestawie słuchawkowym Creative Zen Air 2 znajdziemy konfigurowalne sterownie dotykowe, ładowanie bezprzewodowe zgodne z „Qi”. Aktywną Redukcję Szumów (ANC), Tryb Otoczenia i łączność wielopunktową. Jednak wyróżniającą i zarazem najważniejszą cechą omawianego zestawu jest jego niewygórowana cena.



Za jakość dźwięku odpowiada bezprzewodowa transmisja Bluetooth 5.3, kodeki audio AAC, SBC oraz 10 mm przetworniki neodymowe. Creative Zen Air 2 został wyposażony w autorską technologię Super X-Fi READY*, która ma za zadanie odwzorować dźwięk z wysokiej klasy systemów wielogłośnikowych i przenieść go za pomocą słuchawek bezpośrednio do odbiorcy. Dźwięk przestrzenny w technologii Super X-Fi uzyskamy na lokalnie przechowywanych treściach za pośrednictwem aplikacji SXFI, która działa jak odtwarzacz.



Tryb Ambient kontroluje zakres dźwięku przestrzennego, przez co pozwala zachować świadomość wydarzeń dziejących się wokół nas i umożliwia prowadzenie rozmów, z osobami, z otoczenia, bez konieczności wyjmowania wkładek dousznych. Aktywna Redukcja Szumów (ANC) wykrywa hałas w otoczeniu za pomocą wbudowanych mikrofonów w lewej i prawej słuchawce. Działa poprzez wysyłanie sygnałów o równym poziomie, ale poza fazą, które eliminują sygnały szumu odbioru. Wytwarzając te przeciwsygnały za pomocą aktywnych obwodów, ZEN Air2 może blokować większość niepożądanych dźwięków z zewnątrz.



Aktywna redukcja szumów działa optymalnie w przewidywalnym, ale stałym hałasie o niskiej częstotliwości, takim jak pociąg, autobus lub samolot. Gwałtownie zmieniające się dźwięki, na przykład rozmowy ludzi na ulicy, są kompensowane w inny sposób i mogą niezależnie wpływać na moc wyjściową każdej słuchawki.



Creative Zen Air 2 charakteryzuje się bardzo dobrą wydajnością akumulatorów względem wielkości słuchawek jak i ich wagi. Cały zestaw zapewnia do 23 godzin łącznego czasu odtwarzania na jednym ładowaniu. Sam zestaw słuchawkowy umożliwia odsłuch do 6 godzin odtwarzania przy umiarkowanym poziomie głośności. Etui można ładować bezprzewodowo i jest zgodne ze standardem Qi (zalecana ładowarka przynajmniej 5 W). Zestaw również można naładować za pomocą dostępnego w zestawie kabla USB-C.



Sterowanie dotykowe na słuchawkach jest wyjątkowo intuicyjne. Za pomocą kilku dotknięć można sterować i zarządzać głośnością, odtwarzaniem muzyki i aktywować asystenta głosowego Siri lub Google Assistant. Słuchawki douszne mają również certyfikat odporności na pot IPX4, dzięki czemu można ich używać w lekkim deszczu lub w czasie aktywnych sesji na siłowni.



Słuchawki Creative Zen Air 2 wyposażone są w cztery mikrofony, po dwa na każdą wkładkę douszną. Taka ilość mikrofonów ma za zadanie zapewnić lepszą jakość komunikacji i wspomóc system redukcji szumów i Tryb Ambient. Funkcja Dual-Voice umożliwia odbieranie połączeń i wydawanie poleceń asystentowi Siri / Google Assistant. Mikrofony odpowiadają również za ciągłe monitorowanie dźwięków otoczenia (tryb otoczenia), co pozwala np. na bezpieczne poruszanie się podczas jazdy na rowerze po drogach.



Zestaw słuchawkowy wyposażony jest w funkcję łączności wielopunktowej, umożliwiając płynne połączenie i przełączanie się pomiędzy dwoma urządzeniami Bluetooth w tym samym czasie.



Creative Zen Air 2 kosztuje 139.99 zł i jest dostępny na euro.com.pl









źródło: Creative

SPECYFIKACJA TECHNICZNAPrzetworniki słuchawek• Przetwornik neodymowy 10 mm ×2• Pasmo przenoszenia: 20–20000 Hz• Czułość (1 kHz / mW): 110,5 dB• Impedancja: 32 ΩMikrofony• Typ: Omni-dookólny x 2 (na wkładkę douszną)• Pasmo przenoszenia: 100–10000 Hz• Czułość (1kHz): -42dBV/PaWersja Bluetooth• Bluetooth 5.3Profile Bluetooth• A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)• AVRCP (Audio / Video Remote Control Profile)• HFP (profil głośnomówiący)Kodeki audio• SBC, AACCzęstotliwość robocza• 2402–2480 MHzZasięg działania• Do 10 mMaksymalna moc wyjściowa RF• 4 dBmObsługa funkcji asystenta głosowego• Siri i Asystent GoogleAkumulator• Słuchawki douszne (lewa i prawa): 1 szt. Akumulator litowo-jonowy Akumulator guzikowy 40 mAh• Etui do ładowania: 1 akumulator litowo-polimerowy 430 mAhCzas odtwarzania (domyślnie)• Do 6 godzin na jednym ładowaniu• Do 23 godzin całkowitego czasu odtwarzaniaInterfejs ładowania• Ładowanie bezprzewodowe kompatybilne z Qi, USB-C (ładowanie)Czas ładowania• < 2 godzinyWymiary (dł. × szer. × wys.)• Słuchawka douszna (na stronę): 33,15 ×21,75 ×25,5 mm• Słuchawka douszna (na stronę): 62,1 ×48,6 ×25,1 mmMasa• Słuchawka douszna (na stronę): 3,9 g• Etui do ładowania: 39.4 gMinimalne wymagania systemoweiOS• iPhone / iPads z Bluetoothdo bezprzewodowego strumieniowego przesyłania audioAndroid• Telefony/tablety z Bluetooth do bezprzewodowego strumieniowego przesyłania audioKomputer PC• Wszystkie komputery PC / laptopy z systemem Windows 10 i 11 z BluetoothA2DP i AVRCPMac• Wszystkie komputery Apple z Bluetooth A2DP i AVRCPZawartość opakowania• 1 x słuchawki Creative Zen Air• 1 x etui ładujące USB-C• 1 x kabel ładujący USB-C• 1 x para (S), (M) i (L) silikonowych końcówek dousznych• 1 x skrócona instrukcja obsługi• 1 x gwarancja i świadectwo zgodności