Creative ZEN AIR 2 z Aktywną Redukcją Szumów
Creative ZEN AIR 2 to bezprzewodowy zestaw słuchawkowy, który zachwyca jakością dźwięku, parametrami technicznymi takimi jak wygoda i lekkość oraz wyjątkową żywotnością akumulatorów. Najnowsza odsłona słuchawek z linii ZEN posiada i wielokrotnie nagradzaną technologię wirtualizacji dźwięku Super X-FI. W zestawie słuchawkowym Creative Zen Air 2 znajdziemy konfigurowalne sterownie dotykowe, ładowanie bezprzewodowe zgodne z „Qi”. Aktywną Redukcję Szumów (ANC), Tryb Otoczenia i łączność wielopunktową. Jednak wyróżniającą i zarazem najważniejszą cechą omawianego zestawu jest jego niewygórowana cena.
Za jakość dźwięku odpowiada bezprzewodowa transmisja Bluetooth 5.3, kodeki audio AAC, SBC oraz 10 mm przetworniki neodymowe. Creative Zen Air 2 został wyposażony w autorską technologię Super X-Fi READY*, która ma za zadanie odwzorować dźwięk z wysokiej klasy systemów wielogłośnikowych i przenieść go za pomocą słuchawek bezpośrednio do odbiorcy. Dźwięk przestrzenny w technologii Super X-Fi uzyskamy na lokalnie przechowywanych treściach za pośrednictwem aplikacji SXFI, która działa jak odtwarzacz.
Tryb Ambient kontroluje zakres dźwięku przestrzennego, przez co pozwala zachować świadomość wydarzeń dziejących się wokół nas i umożliwia prowadzenie rozmów, z osobami, z otoczenia, bez konieczności wyjmowania wkładek dousznych. Aktywna Redukcja Szumów (ANC) wykrywa hałas w otoczeniu za pomocą wbudowanych mikrofonów w lewej i prawej słuchawce. Działa poprzez wysyłanie sygnałów o równym poziomie, ale poza fazą, które eliminują sygnały szumu odbioru. Wytwarzając te przeciwsygnały za pomocą aktywnych obwodów, ZEN Air2 może blokować większość niepożądanych dźwięków z zewnątrz.
Aktywna redukcja szumów działa optymalnie w przewidywalnym, ale stałym hałasie o niskiej częstotliwości, takim jak pociąg, autobus lub samolot. Gwałtownie zmieniające się dźwięki, na przykład rozmowy ludzi na ulicy, są kompensowane w inny sposób i mogą niezależnie wpływać na moc wyjściową każdej słuchawki.
Creative Zen Air 2 charakteryzuje się bardzo dobrą wydajnością akumulatorów względem wielkości słuchawek jak i ich wagi. Cały zestaw zapewnia do 23 godzin łącznego czasu odtwarzania na jednym ładowaniu. Sam zestaw słuchawkowy umożliwia odsłuch do 6 godzin odtwarzania przy umiarkowanym poziomie głośności. Etui można ładować bezprzewodowo i jest zgodne ze standardem Qi (zalecana ładowarka przynajmniej 5 W). Zestaw również można naładować za pomocą dostępnego w zestawie kabla USB-C.
Sterowanie dotykowe na słuchawkach jest wyjątkowo intuicyjne. Za pomocą kilku dotknięć można sterować i zarządzać głośnością, odtwarzaniem muzyki i aktywować asystenta głosowego Siri lub Google Assistant. Słuchawki douszne mają również certyfikat odporności na pot IPX4, dzięki czemu można ich używać w lekkim deszczu lub w czasie aktywnych sesji na siłowni.
Słuchawki Creative Zen Air 2 wyposażone są w cztery mikrofony, po dwa na każdą wkładkę douszną. Taka ilość mikrofonów ma za zadanie zapewnić lepszą jakość komunikacji i wspomóc system redukcji szumów i Tryb Ambient. Funkcja Dual-Voice umożliwia odbieranie połączeń i wydawanie poleceń asystentowi Siri / Google Assistant. Mikrofony odpowiadają również za ciągłe monitorowanie dźwięków otoczenia (tryb otoczenia), co pozwala np. na bezpieczne poruszanie się podczas jazdy na rowerze po drogach.
Zestaw słuchawkowy wyposażony jest w funkcję łączności wielopunktowej, umożliwiając płynne połączenie i przełączanie się pomiędzy dwoma urządzeniami Bluetooth w tym samym czasie.
Creative Zen Air 2 kosztuje 139.99 zł i jest dostępny na euro.com.pl
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Przetworniki słuchawek
• Przetwornik neodymowy 10 mm ×2
• Pasmo przenoszenia: 20–20000 Hz
• Czułość (1 kHz / mW): 110,5 dB
• Impedancja: 32 Ω
Mikrofony
• Typ: Omni-dookólny x 2 (na wkładkę douszną)
• Pasmo przenoszenia: 100–10000 Hz
• Czułość (1kHz): -42dBV/Pa
Wersja Bluetooth
• Bluetooth 5.3
Profile Bluetooth
• A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
• AVRCP (Audio / Video Remote Control Profile)
• HFP (profil głośnomówiący)
Kodeki audio
• SBC, AAC
Częstotliwość robocza
• 2402–2480 MHz
Zasięg działania
• Do 10 m
Maksymalna moc wyjściowa RF
• 4 dBm
Obsługa funkcji asystenta głosowego
• Siri i Asystent Google
Akumulator
• Słuchawki douszne (lewa i prawa): 1 szt. Akumulator litowo-jonowy Akumulator guzikowy 40 mAh
• Etui do ładowania: 1 akumulator litowo-polimerowy 430 mAh
Czas odtwarzania (domyślnie)
• Do 6 godzin na jednym ładowaniu
• Do 23 godzin całkowitego czasu odtwarzania
Interfejs ładowania
• Ładowanie bezprzewodowe kompatybilne z Qi, USB-C (ładowanie)
Czas ładowania
• < 2 godziny
Wymiary (dł. × szer. × wys.)
• Słuchawka douszna (na stronę): 33,15 ×21,75 ×25,5 mm
• Słuchawka douszna (na stronę): 62,1 ×48,6 ×25,1 mm
Masa
• Słuchawka douszna (na stronę): 3,9 g
• Etui do ładowania: 39.4 g
Minimalne wymagania systemowe
iOS
• iPhone / iPads z Bluetoothdo bezprzewodowego strumieniowego przesyłania audio
Android
• Telefony/tablety z Bluetooth do bezprzewodowego strumieniowego przesyłania audio
Komputer PC
• Wszystkie komputery PC / laptopy z systemem Windows 10 i 11 z BluetoothA2DP i AVRCP
Mac
• Wszystkie komputery Apple z Bluetooth A2DP i AVRCP
Zawartość opakowania
• 1 x słuchawki Creative Zen Air
• 1 x etui ładujące USB-C
• 1 x kabel ładujący USB-C
• 1 x para (S), (M) i (L) silikonowych końcówek dousznych
• 1 x skrócona instrukcja obsługi
• 1 x gwarancja i świadectwo zgodności