Kamery motocyklowe Mio MiVue MP30 i Mio MiVue M820WD

Autor: Sebastian Wiśniewski (NetCop) 0

Rynek kamer motocyklowych rozwija się w imponującym tempie, a motocykliści coraz częściej traktują wideorejestrator nie tylko jako dodatkowy gadżet, lecz jako realne wsparcie bezpieczeństwa i narzędzie do dokumentowania podróży. Marka Mio, od lat obecna w segmencie kamer samochodowych i motocyklowych, prezentuje dwa flagowe modele: MiVue MP30 oraz MiVue M820WD. Oba urządzenia łączy dbałość o najwyższą jakość nagrań i odporność na trudne warunki, jednak odpowiadają one na różne potrzeby użytkowników.



Mio MiVue MP30 – lekka kamera na kask

Dla motocyklistów, którzy cenią prostotę, intuicyjną obsługę i mobilność. Idealna dla osób, które chcą szybko zamocować kamerę i ruszyć w trasę, bez dodatkowych ustawień, Mio proponuje model MiVue MP30. Urządzenie to oferuje:

• Bardzo łatwy montaż i demontaż na kasku.

• Podwójną perspektywę 2.5K – dwa obiektywy rejestrują obraz z przodu i z tyłu motocykla, zapewniając pełny wgląd w sytuację na drodze.

• HDR i 60 kl./s – płynność nagrań i lepsza widoczność detali, np. tablic rejestracyjnych, nawet w trudnych warunkach oświetleniowych.

• Magnetyczne mocowanie i automatyczne włączanie – kamera sama rozpoczyna pracę po zamocowaniu, nie wymagając od motocyklisty dodatkowych czynności.

• 4,5 godziny pracy na baterii – z możliwością podpięcia do zewnętrznego zasilania na dłuższych trasach.

• Odporność IP67 – w pełni przygotowana na deszcz, kurz i błoto.

• Łączność Wi-Fi i GPS – szybka synchronizacja nagrań oraz możliwość śledzenia trasy i prędkości.

Cena kamery Mio MiVue MP30 to 699 zł.



źródło: Informacja prasowa

Mio MiVue M820WD – zaawansowana technologia i pełna kontrolaDla kierowców jednośladów, którzy oczekują maksymalnej funkcjonalności i profesjonalnych rozwiązań, Mio przygotowało model MiVue M820WD. Sprawdzi się dla pasjonatów dalekich podróży, którzy chcą uchwycić każdy kilometr w najwyższej jakości. Będzie też idealny w przypadku motocyklistów, którzy traktują kamerę jako element kompleksowego zabezpieczenia – zarówno podczas jazdy, jak i postoju. Kamera MiVue M820WD oferuje:• Montaż na stałe do motocykla, z podłączeniem do akumulatora i instalacji elektrycznej,• Tryb parkingowy z trzema opcjami – pełny monitoring, nagrywanie w trybie time-lapse lub energooszczędny tryb pasywny.• Technologia HDR + Night Vision Pro – wyjątkowo szczegółowe nagrania nocą, dzięki matrycy Sony STARVIS CMOS i szklanym soczewkom.• Film Trip Lapse – unikalna na rynku funkcja, która zamienia długie trasy w krótkie, dynamiczne filmy idealne do mediów społecznościowych.• Odporność IP67 i GPS z obsługą pięciu satelitów – niezawodność w każdych warunkach oraz precyzyjne dane o trasie.• Dedykowana aplikacja MiVue Pro – podgląd na żywo, aktualizacje OTA, kopie zapasowe i szybkie udostępnianie nagrań.Kamera Mio MiVue M820WD kosztuje 1149 zł.Oba modele Mio – MiVue MP30 oraz MiVue M820WD – łączy wysoka jakość wykonania, wodoodporność i dbałość o detale. Różnią się jednak poziomem zaawansowania funkcji. MiVue MP30 GPS to lekka, prosta w obsłudze kamera, która świetnie nada się do codziennego użytku i szybkiego nagrywania trasy. Z kolei MiVue M820WD to propozycja premium – dla tych, którzy oczekują wielowymiarowej ochrony, najwyższej jakości obrazu i kreatywnych funkcji do dzielenia się podróżami.Kamery Mio MiVue M820WD i Mio MiVue MP30, podobnie jak wszystkie inne urządzenia Mio, są objęte 3-letnią gwarancją producenta.