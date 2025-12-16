Creative Zen Air PRO Yin i Yang audio TWS

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Creative Zen Air Pro to zestaw słuchawkowy typu TWS, który został zaprojektowany przez inżynierów z Creative Technology by towarzyszyć w codziennych obowiązkach, jednocześnie cieszyć bardzo dobrą jakością dźwięku. Słuchawki zostały wyposażone w nowoczesną technologię LE Audio, zestaw kodeków LC3+ (ULL), LC3, AAC, SBC, dynamiczne przetworniki 10 mm, hybrydową aktywną redukcję szumów (ANC) z trybem otoczenia, Bluetooth 5.3, aplikacja Creative a także wydłużony czas pracy baterii i ładowanie bezprzewodowe zgodne z QI.







W świecie bezprzewodowego dźwięku

Przyszłość dźwięku bezprzewodowego należy do technologii Bluetooth LE Audio i Creative Technology, który zaimplementował ową ciekawostkę do swoich zestawów bezprzewodowych. Zastosowanie technologii LE Audio umożliwi użytkownikom korzystanie z najwyższej jakości bezprzewodowego dźwięku przy znacznie niższym zużyciu energii. Poza tym LE Audio obsługuje także transmisję wielokierunkową, umożliwiając użytkownikom płynne udostępnianie dźwięku nieograniczonej liczbie kompatybilnych urządzeń, zapewniając lepsze połączenie zestawów słuchawkowych podczas idealnego wieczoru filmowego z rodziną i przyjaciółmi. Ujmując to w skrócie: w każdej chwili otoczeni dźwiękiem, który należy do wszystkich dzięki technologii Bluetooth LE Audio. Creative Zen Air Pro obsługuje zarówno Bluetooth LE Audio z trybem Ultra-Low Latency (ULL), jak i klasyczny Bluetooth. Słuchawki będą próbowały sparować się w trybie ULL, gdy w pobliżu będzie kompatybilne urządzenie. Tryb Unicast (LC3) umożliwia bezprzewodowe połączenie z kompatybilnym odbiornikiem audio Bluetooth LE, aby cieszyć się strumieniowaniem dźwięku w wysokiej rozdzielczości na zasadzie "jeden do jednego". Tryb Broadcast (LC3) umożliwia dołączanie do strumieni transmisji podczas korzystania ze słuchawek. Tryb transmisji można włączyć lub wyłączyć, dostosowując funkcje przycisków na słuchawkach za pomocą aplikacji Creative. Należy pamiętać, że strumień transmisji jest niezaszyfrowany i każde obsługiwane urządzenie może dołączyć do strumienia, jeśli znajduje się w jego zasięgu. Tryb Ultra-Low Latency (LC3+) pozwala cieszyć się płynnym, pozbawionym opóźnień i spójnym oglądaniem. Jest to świetne rozwiązanie w przypadku multimediów wrażliwych na czas, takich jak filmy i gry.



Hybrydowa aktywna redukcja szumów ANC i tryb otocznia

Stwórz swoją strefę otoczenia gdziekolwiek jesteś dzięki technologii Hybrid ANC. Dzięki mikrofonom ze sprzężeniem do przodu i sprzężeniem zwrotnym zintegrowanym w każdej słuchawce, Słuchawki są w stanie wytłumić do 95% hałasu otoczenia. Zewnętrzny mikrofon ma za zadanie wykrywanie niechcianego hałasu w otoczeniu, następnie technologia ANC wysyła sygnał zwrotny do słuchawek eliminując zewnętrzne zakłócenia. Mikrofon ze sprzężeniem zwrotnym umieszczony po wewnętrznej stronie każdego nausznika, ma za zadanie monitorowanie tego, co już dociera do słuchu użytkownika, dzięki czemu ANC może dodatkowo reagować i korygować niechciane sygnały. Jeżeli chcemy czuć się komfortowo w każdej sytuacji i wszystko słyszeć dookoła nas, to wystarczy, że włączymy wspomniany tryb, który aktywuje Tryb Ambient, dzięki czemu będziemy dobrze słyszeć otoczenie, na przykład podczas nasłuchiwania komunikatów na dworcu, zamawiania w kawiarni lub po prostu dbania o bezpieczeństwo użytkowników na ruchliwych ulicach.



Wydajność w małym urządzeniu

Creative Zen Air PRO są wyposażone w specjalnie dostrojone dynamiczne 10-milimetrowe przetworniki neodymowe, które zapewniają mocny, szczegółowy dźwięk z ciepłym, głębokim basem, wyraźną średnicą i czystymi wysokimi tonami, dzięki czemu użytkownicy będą cieszyć się doskonałą jakością dźwięku.



Zaprojektowane dla osób w ruchu

Creative Zen Air PRO posiadają stopień ochrony IPX5, który zapewnia wyższą odporność na zachlapanie, kurz i cięższe warunki. Dzięki wydłużonej żywotności baterii model Creative Zen Air Pro może poszczycić się imponującym łącznym czasem odtwarzania wynoszącym do 33 godzin. Codzienne wędrówki i aktywny tryb życia niestraszne są słuchawkom z serii ZEN.



Usłysz wszystko w czasie rzeczywistym

Creative Zen Air Pro wyróżnia się wyjątkowo niskim trybem opóźnienia dźwięku względem obrazu. Tryb aktywujemy w aplikacji Creative, ma za zadanie płynnie zsynchronizować np. dźwięk i obraz, znacznie zmniejszając opóźnienia dźwięku poniżej 20ms, jednocześnie poprawiając wrażenia z filmów, gier i muzyki.



Połączenia

Wyróżniającą cecha modelu Creative Zen Air Pro jest konfiguracja aż sześciu mikrofonów. Cztery mikrofony służą do wykrywania i filtrowania szumów tła a dwa do zapewnienia wyraźnej komunikacji głosowej. W wersji Zen Air PRO zintegrowano zaawansowaną technologię redukcji szumów Deep Neural Network (DNN), która oparta jest na sztucznej inteligencji i ma za zadanie poprawić jakość połączeń, eliminując niechciane szumy tła w czasie rzeczywistym. Krótko mówiąc, słuchawki Creative Zen Air Pro zapewniają poprawę jakości dźwięku w codziennym otoczeniu dźwiękowym. Zintegrowane mikrofony analizują i odfiltrowują niepożądane szumy tła, zapewniając krystalicznie czysty głos i lepszą jakość rozmów niezależnie od otoczenia.



Intuicyjna kontrola i aplikacja

Creative Zen Air Pro współpracuje z popularnymi asystentami głosowymi innych firm, takimi jak Siri i Google Assistant, oferując sterowanie bez użycia rąk. Sterowanie dotykowe na bocznych panelach w słuchawkach jest wyjątkowo intuicyjne. Za pomocą kilku dotknięć można sterować i zarządzać głośnością, odtwarzaniem muzyki, aktywacją asystentów głosowych i innymi opcji. Zestawy słuchawkowe współpracują z dedykowana aplikacją od Creative, w której możemy skorzystać z gotowych presetów dla dźwięku lub je ustawić za pomocą equalizera. W „apce” dodatkowo możemy włączyć lub wyłączyć „Tryb Otoczenia”, ustawić pod siebie dotykowe przyciski lub sprawdzić stan naładowania każdej słuchawki z osobna.



Ceny i dostępność

Creative Zen Air Pro w kolorze czarnym kosztuje 149 PLN podczas promocji świątecznej w euro.com.pl/zenairpro oraz 219 PLN w kolorze białym na mediamarkt.pl/zenairpro.

























źródło: Info Prasowe - Creative