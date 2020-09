Crytek Crysis Remastered Trailer

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Pamiętacie pierwszą część gry Crysis? Debiutowała w 2007 roku, zabijając swoim zapotrzebowaniem na wydajność, wszystkie ówczesne i nawet trochę późniejsze karty graficzne oraz procesory. Za to fabuła i grywalność tego tytułu (plus dwa dodatki), rzucała na kolana (sam przeszedłem ją ponad trzydzieści razy na wiele sposobów). Teraz będziemy mogli przeżyć to ponownie, bo już za dwa dni ukaże się nowa wersja Crysis Remastered, która wprowadza poważne zmiany w graficznej oprawie oryginalnego, "starego" Crysisa. Dostaniemy nowe funkcje graficzne. wysokiej jakości tekstury o rozdzielczości do 8K, globalne oświetlenie (SVOGI), a także obsługę technologii Ray Rracing.







Dodatkowo tytuł zadba o najnowocześniejszą głębię ostrości i efekty rozmycia ruchu. Gra będzie wyposażona w tryb „Can it Run Crysis” 8K, który ma być nowym wyzwaniem dla najwyższej klasy sprzętu komputerowego obecnej generacji. Crysis Remastered pojawi się w wersji na PC, PS4 i Xbox One za pośrednictwem Epic Games Store, już 18 września 2020 roku.







Źródło: TechPowerUP