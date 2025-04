DaVinci Resolve Studio 20 beta - optymalizacja AI dla kart RTX serii 50

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 1

Twórcy, którzy chcą przyspieszyć procesy edycji swoich plików wideo, mogą skorzystać z wydanej w ostatnich dniach wersji beta aplikacji DaVinci Resolve Studio 20. Zawiera ona nowe funkcje akcelerowane przez karty graficzne GeForce RTX serii 50, obsługę wideo w standardzie 4:2:2, a także narzędzia wykorzystujące sztuczną inteligencję, podnosząc poprzeczkę dla szybkości i kreatywności w postprodukcji. DaVinci Resolve Studio 20 beta można pobrać ze strony Blackmagic Design i jest ona dostępna bezpłatnie dla obecnych użytkowników pakietu w wersji Studio.







NVIDIA poinformowała również, że kwietniowy sterownik Studio dla kart graficznych GeForce, zoptymalizowany dla aplikacji kreatywnych, będzie dostępny do pobrania w przyszłym tygodniu. Aby otrzymywać automatyczne powiadomienia o nowych sterownikach, a także łatwy dostęp do aplikacji takich jak NVIDIA Broadcast, należy zainstalować narzędzie NVIDIA App.



FLUX.1 firmy Black Forest Labs, najnowocześniejszy model generowania obrazu z tekstu, jest teraz dostępny jako mikrousługa NVIDIA NIM. Integracja ta zapewnia wszystko, co potrzebne do błyskawicznego uruchomienia modelu na komputerach z kartami graficznymi RTX oraz stacjach roboczych z kartami RTX PRO, płynnie łącząc wydajność i efektywność.





















źródło: Info Prasowe - NVIDIA