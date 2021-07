Dan Clark Audio Æon 2 Noire

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Pierwsza generacja serii Aeon wyznaczyła nowy wymiar dla słuchawek planarnych. Producent pokazał, że można zrobić doskonale brzmiące, stylowe i oryginalnie wyglądające słuchawki, których kształt stał się znakiem szczególnym Dan Clark Audio, bez konieczności wydawania fortuny. Aeon2 podniosły poprzeczkę jeszcze wyżej, dopracowując konstrukcję zarówno pod względem sonicznym, jak również użytkowym. Wydawać by się mogło, że najnowsza, czarna edycja Aeon2 Noire to tylko lifting wizualny. Nic bardziej mylnego. Aeon2 Noire to zupełnie nową odsłona linii produktów Aeon.







Aeon 2 Noire to nie jest tylko drobny facelifting. To przede wszystkim nowe, inne niż w klasycznej wersji strojenie. Nowy model jest zestrojony zgodnie według Krzywej Harmana. Wykres ten został wyznaczony przez Seana Olive po to, aby zobrazować brzmienie referencyjne, takie które podoba się największej ilości ludzi. Krzywa Harmana powstawała na podstawie wieloletnich badań i setek testów i pomiarów, aby finalnie być najdoskonalszą znaną wartością matematyczną przyjemności ze słuchania.



Efektem takiego strojenia jest poprawienie prezentacji basu, zachowanie aksamitnego brzmienia średnicy, które jest znakiem firmowym słuchawek Dan Clark Audio, oraz jeszcze bardziej błyszczące wysokie tony. Delikatny tuning słuchawek zaowocował również zwiększeniem dynamiki i rozdzielczości dźwięku, oraz odsunął odrobinę dźwięki od słuchacza, dając w efekcie wybitnie przestrzenne brzmienie w ogóle nie pasujące do stereotypowego brzmienia słuchawek zamkniętych.



Dan Clark wypuszczając model Aeon 2 Noire odpowiedział również na prośby klientów dając im również nowe, jeszcze wygodniejsze pady z perforacją, oraz klasyczny, elegancki, czarny lakier obudowy. Cena modelu na rynku polskim to 3999 PLN z VAT. Słuchawki można kupić i przetestować w specjalistycznej sieci sklepów MP3Store oraz HiFiPRO lub w dowolnym innym sklepie audio, który zechce wprowadzić je do oferty.





Specyfikacja

• Skuteczność: 92dB / mW (zamknięte), 94dB (otwarte)

• Waga (bez kabla): 340g (zamknięte), 321g (otwarte)

• Odłączany 2-metrowy podwójny kabel premium z zakończeniem 3.5 mm i 1/4”

• Impedancja: 13 omów

































Źródło: Info Prasowe / MIP