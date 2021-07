Najnowsze routery WiFi 6 AX3000 od Tenda

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Tenda TX9 Pro i RX9 Pro to routery Wi-Fi 6 AX3000 posiadające dwuzakresowy nadajnik pozwalający osiągnąć łączną prędkość przesyłu danych do 2976 Mbps (574 Mbps w zakresie 2,4 GHz oraz 2402 Mbps przy 5 GHz). Urządzenia wyposażono w dwurdzeniowy procesor 1.6 GHz zapewniający sprawną obsługę ruchu sieciowego. Zastosowanie technologii OFDMA oraz MU-MIMO pozwala na zmniejszenie opóźnień oraz lepszą wydajność przy wysokim obciążeniu sieci klientami Wi-Fi. Dzięki innowacyjnemu połączeniu technologii OFDMA oraz MU-MIMO, standard 802.11ax oferuje lepszą wydajność przy dużym obciążeniu. OFDMA dzieli każdy kanał na szereg części, pozwalając na rozdzielenie sygnału i jego wydajny przesył do wielu urządzeń jednocześnie.







Zastosowanie dwurdzeniowego procesora 1,6 GHz osiągającego do 3000 DMIPS pozwala na sprawniejsze zarządzanie ruchem sieciowym, co przekłada się na wyższą wydajność odczuwalną przez użytkownika. Natomiast cztery moduły FEM z niezależnymi wzmacniaczami sygnału, współpracują z czterema antenami zewnętrznymi 6 dBi, zapewniając najlepsze pokrycie zasięgiem sieci Wi-Fi. Dzięki wsparciu technologii kolorowania BSS routery RX9 Pro i TX9 Pro minimalizują negatywny wpływ interferencji fal radiowych na rozgłaszaną sieć Wi-Fi.



Technologia TWT (Target Wake-up Time) pozwala routerom zarządzać zasilaniem podłączonych urządzeń, znacząco przedłużając ich czas pracy na zasianiu bateryjnym. RX9 Pro i TX9 Pro zostały wyposażone także w najnowocześniejsze rozwiązanie zabezpieczające dostęp do sieci - protokół WPA3 o jeszcze bardziej złożonym algorytmie szyfrującym skutecznie chroni przed atakami typu brute-force.



Sugerowana cena brutto Tenda TX9 Pro i Tenda RX9 Pro wynosi 349 PLN.



































Źródło: Info Prasowe / Tenda