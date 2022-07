DataTraveler Max USB 3.2 Gen 2 typ A

Autor: Sebastian Wiśniewski (NetCop) 0

Kingston Digital Europe Co LLP., oddział Kingston Technology Company Inc. zajmujący się pamięcią flash, przedstawia nowy nośnik pamięci DataTraveler Max Type-A. Dołącza on do modelu DataTraveler Max, w wersji z USB-C1, aby uzupełnić serię wysokowydajnych pamięci nowej generacji. Oba nośniki wykorzystują najnowszy standard USB 3.2 Gen 2.

Seria DataTraveler Max (DT Max) zapewnia rekordowe prędkości do 1000 MB/s odczytu i 900 MB/s zapisu2, dzięki czemu są to jedne z najszybszych pamięci USB na rynku. DT Max został zaprojektowany z myślą o poręczności i wygodzie.DT Max Type-A charakteryzuje się burgundowo-czarnym designem, natomiast DT Max ze złączem Type-Cjest całkowicie czarny, co pozwala rozróżnić oba modele.



Unikalna, karbowana obudowa chroni złącze, gdy nie jest używane. Dostęp do niego można łatwo uzyskać jednym prostym ruchem. Bezproblemowe przenoszenie i przechowywanie dużych plików, takich jak zdjęcia HD i filmy 4K/8K, możliwe jest dzięki najwyższym prędkościom odczytu i zapisu, a także dużej pojemności do 1 TB3. Dodanie pętli na brelok i wskaźnika statusu LED sprawia, że dysk jest idealny dla użytkowników, którzy potrzebują mieć dostęp do nośnika danych w podróży.

„Seria pamięci USB DT Max oferuje najwyższe prędkości i dużą pojemność, aby umożliwić konsumentom tworzenie treści zgodnych z dzisiejszymi wymaganiami – teraz zarówno w wersji z portem Type-C, jak i Type-A” – stwierdza Tiago Gomes, Flash Business Manager, Kingston. „Wprowadzenie wersji Type-A podnosi poprzeczkę i daje firmie Kingston bardziej kompletną linię wysokowydajnych rozwiązań w kategorii pamięci USB”.

Seria DataTraveler Max dostępna jest w pojemnościach od 256 GB do 1 TB i objęta jest pięcioletnią gwarancją z bezpłatną pomocą techniczną.Więcej informacji na stronie kingston.com.



Specyfikacja serii DataTraveler Max USB 3.2 Gen 2

• Najnowszy standard USB 3.2 Gen 2. Przenoszenie danychz prędkością do 1000 MB/s odczytu i 900 MB/s zapisu.

• Duża pojemność.Szeroka gama pojemności od 256 GB do 1 TB pozwala na dostęp do całej biblioteki cyfrowej w podróży.

• Dwa typy złączy.Dostępność złącza USB Type-C i Type-A do obsługi nowszych i starszych laptopów oraz komputerów stacjonarnych.

• Unikalnydesign.Wygodna obudowa, wskaźnik LED oraz funkcjonalna pętla na klucze.

• Pojemności3: 256GB, 512GB, 1TB

• Interface: USB 3.2 Gen 2

• Prędkość2: do 1000MB/s odczytu i do 900MB/s zapisu

• Wymiary:

o Type-C: 82.17 mm x 22.00 mm x 9.02 mm

o Type-A: 91.17 mm 22.00 mm x 9.02 mm

• Waga:

o Type-C: 12g

o Type-A: 14g

• Temperatura pracy: od 0°C do 60°C

• Temperatura przechowywania: od -20°C do 85°C

• Gwarancja: 5 lat gwarancji z bezpłatną pomocą techniczną

• Kompatybilność: Windows 11, 10, 8.1, Mac OS (v. 10.14.x +), Linux (v. 2.6.x +), Chrome OS







Źródło: Informacja Prasowa