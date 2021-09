DeepCool AK620 - chłodzenie wagi ciężkiej

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Cooler DeepCool AK620 to ważąca niemal półtora kilograma konstrukcja o wysokości 160 mm. Jest ona zatem kompatybilna z większością popularnych obudów. Dla pamięci RAM zostawiono 43 mm przestrzeni. Gdyby to było za mało, można ją zwiększyć do 59 mm demontując jedno z dwóch śmigieł. Dwuwieżowe chłodzenie ma radzić sobie z emisją ciepła na poziomie 260 W. Jest to wynik lepszy niż w przypadku niejednego zestawu AiO. Projektanci zwracają uwagę na precyzyjną obróbkę miedzianej podstawy, która ma zapewnić perfekcyjny styk z odpromiennikiem CPU. Za transport ciepła odpowiada sześć ciepłowodów. Każdy z nich ma średnicę sześciu milimetrów i, jak podkreśla producent, ulepszone możliwości przewodzenia. Ciepło trafia do radiatora typu dual-tower, w którym żeberka tworzą gęstą macierz, co ma przekładać się na osiągi.







Chłodzenie DeepCool AK620 trafia do użytkownika wraz z dwoma wentylatorami o średnicy 120 mm. Są one w stanie przepompować ponad 117 m sześciennych powietrza w ciągu godziny. Dzięki łożyskom FDB generowany przez nie hałas ma nie przekraczać 28 dB(A) przy pełnym obciążeniu. Cooler powinien więc być cichszy od domowych szmerów. Jednocześnie żywotność wentylatorów oszacowano na 50 000 godzin, czyli ponad 17 lat pracy po osiem godzin dziennie.



Nowość DeepCoola jest kompatybilna z większością podstawek pod procesory Intela i AMD. Deklarowane osiągi mają zaś pozwalać na zastosowanie coolera w parze z dowolnym CPU z serii Core i9 lub Ryzen 9, pozostawiając jeszcze bufor na eksperymenty z podkręcaniem. DeepCool AK620 powinien trafić do sprzedaży w październiku. Jego sugerowana cena detaliczna została ustalona na około 270 PLN.





Dane techniczne:

• rodzaj chłodzenia: powietrzne

• kompatybilne podstawki:

- Intel LGA2066/2011-v3/2011/1200/1151/1150/1155

- AMD AM4/AM3+/AM3/AM2+/AM2/FM2+/FM2/FM1

• wymiary chłodzenia: 129 x 138 x 160 mm

• wymiary radiatora: 127 x 110 x 157 mm

• waga netto chłodzenia: 1456 g

• materiał radiatora: aluminium

• materiał podstawy: miedź

• ciepłowody: 6 niklowanych rurek o średnicy 6 mm;

• wymiary wentylatora: 120 x 120 x 25 mm

• prędkość obrotowa wentylatora: 500 - 1850 obr./min. (+/-10%)

• przepływ powietrza: do ok. 117 m3/h

• głośność wentylatora (1 szt.): do 28 dB(A)

• pobór energii wentylatora (1 szt.): 1.44 W



































Źródło: Info Prasowe / EntryMedia