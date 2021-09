Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Xiaomi zaprezentowało dziś Xiaomi Smart Glasses – premierowe, inteligentne urządzenie typu wearable. Okulary Xiaomi Smart Glasses łączą w sobie system obrazowania i czujniki w klasycznej formie okularów. Jest to możliwe dzięki technologii MicroLED z falowodem optycznym. Ważące zaledwie 51 g okulary Xiaomi Smart Glasses są w stanie wyświetlać wiadomości i powiadomienia, wykonywać połączenia, pomagać nawigować, robić zdjęcia i tłumaczyć tekst przed oczami użytkownika.Żeby uzyskać formę klasycznych okularów, trzeba było pokonać wiele przeszkód związanych z obrazowaniem i rozmieszczeniem wewnętrznych komponentów. Inteligentne okulary Xiaomi Smart Glasses, aby zminiaturyzować komponenty i rozwiązać problem ich rozmieszczenia, wykorzystują technologię obrazowania MicroLED.







MicroLED to najlepsza technologia do umieszczenia w dość małej przestrzeni ramki okularów. Podobnie jak w przypadku OLED-ów, piksele MicroLED-ów są podświetlane indywidualnie - ich właściwości pozwalają na uzyskanie jaśniejszych wyświetlaczy i głębszych poziomów czerni. Diody MicroLED mają jednak większą gęstość pikseli i dłuższą żywotność, a jednocześnie prostszą budowę. Pozwala to na zastosowanie bardziej kompaktowego wyświetlacza, jak również łatwiejszą integrację ekranu. Xiaomi Smart Glasses mają procesor obrazu o wymiarach zaledwie 2.4 mm x 2.02 mm. Pod mikroskopem, wyświetlacz jest mniej więcej wielkości ziarnka ryżu, z pojedynczymi pikselami o wielkości 4 μm - co pozwala na skuteczne dopasowanie wyświetlacza do ramki okularów.



Aby zapewnić widoczność treści nawet w ostrym świetle słonecznym, trzeba zapewnić odpowiednią przezroczystość układów wyświetlacza i jego wystarczającą jasność. Dlatego inżynierowie zdecydowali się na ultra-wydajny wyświetlacz monochromatyczny, który jest w stanie osiągnąć szczytową jasność dwóch milionów nitów. Zanim światło wyświetlacza dotrze do siatkówki, musi zostać odbite. Odpowiada za to soczewka ze strukturą falowodową, która załamuje światło z wyświetlacza MicroLED pod kątem 180°. I tak trafia ono do naszego oka.



Struktura siatki wyryta na wewnętrznej soczewce pozwala na załamanie światła w specjalny sposób, kierując je bezpiecznie do ludzkiego oka. Proces refrakcji rozprasza światło, co pozwala ludzkiemu oku zobaczyć spójny obraz i znacznie zwiększa użyteczność podczas noszenia. Wszystko to odbywa się w pojedynczej soczewce, bez skomplikowanych systemów wieloobiektywowych, lusterek lub półlusterek, jak ma to miejsce w przypadku niektórych innych produktów. Technologia falowodu optycznego znacznie zmniejsza rozmiar i wagę urządzenia, dzięki czemu komfort noszenia inteligentnych okularów jest podobny do noszenia ich klasycznych odpowiedników.



Xiaomi Smart Glasses integruje dużą liczbę miniaturowych czujników i modułów komunikacyjnych, dzięki czemu nie jest to tylko „drugi ekran” dla Twojego smartfonu. To nowe inteligentne urządzenie z konkretnymi nowymi funkcjami. Oprócz podstawowych opcji powiadamiania, wyświetlania połączeń itp., może również niezależnie realizować takie funkcje jak nawigacja, robienie zdjęć i tłumaczenie tekstu. Inżynierowie zaprojektowali nowy UX, nową logikę użytkowania – informacje pojawiają się wtedy, kiedy ich potrzebujemy i tylko wtedy. Nie przeszkadzają, pomagają gdy są potrzebne.



Rozmowa telefoniczna to najbardziej naturalny scenariusz użycia inteligentnych okularów. Zanim odbierzemy połączenie, zobaczymy przychodzący numer. Rozmowę można przeprowadzić korzystając z wbudowanego mikrofonu i głośnika – jest to proces wygodny i bardzo intuicyjny. Nawigacja jest bardzo przydatna podczas prowadzenia pojazdu. Xiaomi Smart Glasses mogą wyświetlać trasy i mapy przed naszymi oczami w czasie rzeczywistym, dzięki czemu można patrzeć na drogę a nie na smartfon. Kamera z przodu okularów może robić zdjęcia i tłumaczyć tekst na zrobionych już zdjęciach, co jest bardzo wygodne podczas podróży. Lampka kontrolna obok aparatu zapala się, gdy aparat jest w użyciu.



Aby osiągnąć tak wysoki poziom funkcjonalności, okulary muszą być wyposażone w czterordzeniowy procesor ARM, baterię, touchpad, moduły Wi-Fi/Bluetooth, system operacyjny Android i inne. Nawet z tymi wszystkimi funkcjami, urządzenie waży zaledwie 51 g. Wszystko to sprawia, że okulary Xiaomi Smart Glasses będą przypominać tradycyjne okulary, ale przewyższać inne istniejące inteligentne okulary funkcjonalnością.





















Źródło: Info Prasowe / Xiaomi