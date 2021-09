XPG - DDR4 RGB SPECTRIX D50 z certyfikatem ROG

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

XPG przedstawia moduł pamięci DDR4 RGB SPECTRIX D50 ROG-CERTIFIED, zapewniający bezkompromisową wydajność w grach. Posiada on certyfikat Republic of Gamers (ROG) i został specjalnie dostosowany do współpracy z ich płytami głównymi, zapewniając bezkompromisową wydajność w grach. Co więcej, obsługuje również technologię Intel XMP, co ułatwia przetaktowywanie, a podświetlenie RGB zapewnia olśniewającą atmosferę podczas rozgrywki. Spectrix D50 przeszedł rygorystyczne testy przetaktowywania i kompatybilności Republic of Gamers, zapewniając optymalne działanie z płytami głównymi ROG Intel DDR4. Oznacza to, że jej użytkownicy mogą cieszyć się doskonałą wydajnością do 3600 MHz i 5% wzrostem szybkości pracy bez martwienia się o kompatybilność.







Programowalne oświetlenie RGB SPECTRIX D50 ROG-CERTIFIED DDR4 RGB, którym można łatwo sterować za pomocą aplikacji ROG AURA SYNC, zapewnia niezapomniane wrażenia z grania. Uzupełnia ono dyskretny, ale elegancki wygląd modułu, który charakteryzuje się prostymi konturami i eleganckimi liniami.



SPECTRIX D50 ROG-CERTIFIED DDR4 RGB jest wykonany z wysokiej jakości chipów, aby zapewnić najlepszą jakość i niezawodność sprzętu. Dla większego spokoju moduł jest objęty dożywotnią gwarancją. Pamięć SPECTRIX D50 ROG-CERTIFIED DDR4 będzie dostępna w zestawie dwukanałowym (2x 8 GB).













Źródło: Info Prasowe / XPG