Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

DeepCool CG540 i CG560 to obudowy typu midi tower, które mają być przewiewne, przestronne i efektowne. W obu przypadkach projektanci zadbali o łatwy pobór powietrza przez front obudowy. W modelu CG540 jest on wykonany z hartowanego szkła, podczas gdy CG560 ma perforowany panel z tworzywa. Za każdym z nich kryje się magnetyczny filtr przeciwkurzowy oraz zestaw trzech 120-mm wentylatorów z iluminacją LED. Całość powinna więc prezentować się efektownie, a jednocześnie zapewniać stały dopływ chłodu do wnętrza. Ciepłe powietrze usuwa poza obudowę czwarte śmigło. Jest ono zamontowane z tyłu i ma średnicę 140 mm. Entuzjaści mogą dodać kolejne dwa wentylatory lub przerzucić się na chłodzenie cieczą. W środku jest miejsce na trzy chłodnice. Przednia może mieć maksymalnie 360 mm długości, górna 280 mm, zaś tylna do 140 mm.







Tradycjonaliści mogą postawić na standardowy cooler procesora o wysokości do 175 mm. W przypadku kart graficznych w grę wchodzą modele o długości do 380 mm. Obudowy DeepCool CG540 i CG560 mają po siedem niezależnych slotów na karty PCIe i cztery zatoki na dyski - dwie 2.5” i dwie 3.5”. W środku, oprócz typowych płyt ATX, użytkownicy mogą zamontować bardziej rozbudowane, doposażone modele w formacie E-ATX.



Ekspozycję wnętrza i dostęp do podzespołów zapewnia szklane okno, które można zdjąć bez użycia narzędzi. Całości dopełnia zlokalizowany na górnej ściance panel I/O. Oferuje on dwa porty USB 3.0, gniazdo audio typu combo oraz przycisk do sterowania podświetleniem LED wstępnie zamontowanych wentylatorów. Wykonane ze stali SPCC, szkła i tworzywa ABS konstrukcje ważą co najmniej siedem kilogramów.



Obudowy DeepCool CG540 i CG560 trafią na rynek w przyszłym miesiącu. Oba modele będą oferowane w identycznej cenie, która wyniesie około 360 PLN.





Dane techniczne:

• model: CG540, CG560

• format: midi tower

• wymiary:

- CG540: 455 x 230 x 470 mm

- CG560: 452 x 230 x 470 mm

• materiał: stal SPCC, hartowane szkło, ABS

• waga:

- CG540: 7.5 kg

- CG560: 7 kg

• obsługiwane formaty płyt głównych: m-ATX, m-ITX, ATX, E-ATX

• maks. wysokość chłodzenia CPU: 175 mm

• maks. długość karty graficznej: 380

• maks. długość zasilacza: 160 mm

• liczba slotów rozszerzeń PCI-E: 7

• liczba zatok 2.5”: 2

• liczba zatok 3.5”: 2

• miejsca na dodatkowe wentylatory:

- 3 x 120 mm lub 2 x 140 mm z przodu

- 2 x 120/140 mm na górze

- 1 x 120/140 mm z tyłu

• możliwość instalacji chłodzenia wodnego: tak

- do 360 mm z przodu

- do 280 mm na górze

- do 140 mm z tyłu

• wyprowadzone złącza:

- 2 x USB 3.0

- 1 x audio typu combo































Źródło: Info Prasowe / EntryMedia