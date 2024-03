Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

DeepCool przedstawia nowe chłodzenie DeepCool ASSASSIN 4S. Kolejną wersję sprawdzonego i wielokrotnie nagradzanego chłodzenia powietrznego, które na nowo określa standardy wydajności I elegancji w budowie PC. ASSASSIN 4S jest przykładem wyrafinowania naszej technologii, łącząc w sobie niesamowitą wydajność rozpraszania ciepła i cichą pracę z elegancką stylistyką. Charakteryzujący się prostą, ale elegancką konstrukcją, ASSASSIN 4S posiada siedem rurek cieplnych poprowadzonych przed dwie, malowane proszkowo na czarno, wieże radiatorów. Całość uzupełnia ulepszony 140-milimetrowy wentylator z łożyskiem Fluid Dynamic Bearing (FDB). Konstrukcja ta nie tylko zwiększa wydajność chłodzenia, ale także zapewnia swobodny odstęp pomiędzy pamięciami RAM, spełniając wymagania nowoczesnych buildów.







Piękno tkwi w prostocie

ASSASSIN 4S to nie tylko elegancki wygląd. Nowe chłodzenie optymalizuje przepływ powietrza i zapewnia maksymalną wydajność. Dzięki czystej i eleganckiej obudowie, ASSASSIN 4S skutecznie kieruje powietrze na żeberka radiatora, a centralnie umieszczony wentylator zapewnia wyjątkową kompatybilność nawet dla wysokich zestawów pamięci RAM.



Tryb cichy lub tryb wysokiej wydajności

Wszechstronny, jak nigdy dotąd, dzięki podwójnemu trybowi pracy. ASSASSIN 4S sprawdzi się doskonale niezależnie od tego, czy priorytetem użytkownika jest cisza, czy wydajność. Wystarczy przesunąć przełącznik, aby dostosować chłodzenie do swoich potrzeb. Ciesz się cichą pracą przy 22.6 dB(A) w trybie Silent lub uwolnij pełną siłę chłodzenia przy 29.3 dB(A) w trybie Performance.



„Be Cool, Be Calm”

Dzięki zastosowaniu innowacyjnych trójfazowych, sześciobiegunowych silników wentylatora o niskim napięciu i poborze mocy, ASSASSIN 4S działa wyjątkowo cicho. ASSASSIN 4S jest objęty 6-letnią gwarancją.



Wyjątkowa konstrukcja

ASSASSIN 4S jest wyposażony w pastę termoprzewodzącą najwyższej jakości, a jego montaż jest znacznie uproszczony, dzięki czemu zainstalujesz go bez żadnych problemów, nie tracąc przy tym na wydajności przy zachowaniu fabrycznej pasty. Od eleganckiej osłony chłodnicy po przyjazną dla użytkownika magnetyczną górną pokrywę wentylatora, każdy szczegół jest starannie dopracowany, aby zapewnić maksymalnie pozytywne wrażenia użytkownika.



Kompatybilność

ASSASSIN 4S jest kompatybilny z podstawkami Intel (1700, 1200, 115x, 20xx) oraz AMD (AM5, AM4).



Dostępność, gwarancja oraz ceny

ASSASSIN 4S będzie dostępny w wersji czarnej i białej, w sieci autoryzowanych sprzedawców i dystrybutorów DeepCool na całym świecie. ASSASSIN 4S jest objęty 6-letnią gwarancją oraz ogólnoświatową siecią obsługi klienta i wsparcia technicznego DeepCool.



Sugerowana cena detaliczna to 89.99 EURO, ceny w złotówkach poznamy w momencie dostępności nowych produktów w najlepszych sklepach komputerowych w ofertach sklepów w kraju nad Wisłą. ASSASSIN 4S w wersji czarnej i białej będą dostępne od 19 marca 2024. Chłodzenia ASSASSIN 4S (WH) będzie można kupić między innymi w sklepach x-kom oraz morele.

































źródło: Info Prasowe - DeepCool