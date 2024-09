DeepCool CH170 Digital

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

DeepCool zaprezentował CH170 DIGITAL, stylową i niezwykle mobilną obudowę ITX zaprojektowaną z myślą o maksymalnym przepływie powietrza i uniwersalności. Ta kompaktowa konstrukcja obsługuje pełnowymiarowe komponenty, dzięki czemu jest idealna dla użytkowników z ograniczoną przestrzenią na biurku, którzy wciąż wymagają najwyższej wydajności. CH170 DIGITAL czerpie z popularności modelu CH160, znanego z wysokiego przepływu powietrza i kompaktowej konstrukcji, oferując najwyższą mobilność i wydajność w stylowej obudowie ITX. Kolejna konstrukcja posiada panele z siatki mesh ze wszystkich stron dla optymalnego chłodzenia i obsługuje różne komponenty, w tym zasilacze ATX do 140 mm, coolery powietrzne o wysokości do 172 mm lub chłodnice do 240 mm.







Obudowa pozwala na bezpośrednią instalację procesorów graficznych o rozmiarach od 65 mm do 305 mm bez konieczności stosowania risera, co eliminuje dodatkowe opóźnienia. Cyfrowy wyświetlacz z obsługą wielu pomiarów zapewnia monitorowanie sprzętu w czasie rzeczywistym, zwiększając przy tym kontrolę ze strony użytkownika. Ponadto CH170 DIGITAL zawiera porty USB 3.0, Type-C i hybrydowe porty audio zapewniające wszechstronną łączność oraz trzy filtry przeciwkurzowe, które pomagają utrzymać wnętrze w czystości, co przekłada się na długotrwałą niezawodność. Zaprojektowana z myślą o potrzebach współczesnych użytkowników komputerów PC, obudowa CH170 DIGITAL oferuje elastyczność w zakresie różnych konfiguracji zasilania, obsługując zasilacze ATX, SFX i SFX-L do 140 mm. Kompaktowa forma obudowy sprawia, że jest ona łatwa w transporcie i idealna do konfiguracji zajmujących mało miejsca, zapewniając jednocześnie wystarczająco dużo miejsca na podzespoły o wysokiej wydajności. Dzięki zaawansowanym funkcjom i unikalnej konstrukcji, CH170 DIGITAL jest idealnym wyborem dla tych, którzy chcą zmaksymalizować wydajność w niewielkiej obudowie, kontynuując tradycję cenionego modelu CH160.



Zaawansowana elastyczność i możliwości

CH170 DIGITAL posiada wbudowany wyświetlacz LCD, który w czasie rzeczywistym pokazuje dane dla: CPU, GPU i PSU, w tym temperaturę, pobór mocy, wykorzystanie i częstotliwość, pozwalając użytkownikom na monitorowanie wydajności systemu gołym okiem. Dzięki pełnej kompatybilności z zasilaczami ATX, SFX i SFX-L do 140 mm, obudowa ta oferuje elastyczność w zakresie różnych konfiguracji zasilania. Dodatkowo jest wyposażona w porty USB 3.0, Type-C i hybrydowe porty audio, a także trzy filtry przeciwkurzowe, co zwiększa komfort użytkowania, ułatwiając obsługę i konserwację komputera.



Dostępność, gwarancja oraz ceny

CH170 DIGITAL będzie dostępna dostępna zarówno w kolorze czarnym, jak i białym w sieci autoryzowanych sprzedawców i dystrybutorów DeepCool na całym świecie. Objęty jest dwuletnią gwarancją oraz ogólnoświatową siecią obsługi klienta i wsparcia technicznego DeepCool. MSRP dla modelu CH170 DIGITAL, to 79.99 Euro. MSRP dla modelu CH170 DIGITAL WH to również 79.99 Euro. Obudowy z serii CH170 DIGITAL będą dostępne od 12 listopada 2024 i będą można nabyć je u wybranych sprzedawców.

































źródło: Info Prasowe - DeepCool