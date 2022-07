DeepCool LE300 Marrs i LE500 Marrs - nowe chłodzenia AiO

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Chłodzenia DeepCool LE Marrs zostały wyposażone w dużą miedzianą płytą chłodzącą oraz układ mikrokanałów wodnych. Niski profil pompy wodnej pozwala na zachowanie kompatybilności z obudowami w formacie mini-ITX bez utraty wydajności chłodzenia. Zastosowane wentylatory cechują się dynamicznym zakresem PWM od 500 do 2250 obr./min, przepływem powietrza do 85,85 CFM i ciśnieniem statycznym do 3.27 mmAq. Co również istotne, mają przy tym pracować z minimalnym hałasem (do 32.9 dBA). Dodatkowo wrażenia wizualne zapewni oryginalne, statyczne oświetlenie Marrs LED.







Coolery DeepCool LE Marrs wyróżniają się także autorską technologią antyprzeciekową, która pomaga regulować i zmniejszać ciśnienie wewnętrzne powstające w wyniku ekspansji płynów i gazu. Producent deklaruje, że modele LE300 Marrs i LE500 Marrs odznaczają się dużą łatwością montażu oraz szeroką kompatybilnością. Dołączone do zestawu wsporniki zagwarantują, że chłodzenie będzie pasować do wielu platform, wliczając w to Intel LGA1700 czy AMD AM5.



Chłodzenia DeepCool LE300 Marrs i LE500 Marrs będa dostępne w październiku bieżącego roku. Produkty cechują się 3-letnią gwarancją producenta. Oto ceny sugerowane, zależne od wersji:

• LE300 Marrs: 57.99 Euro – 62.99 Euro

• LE500 Marrs: 69.99 Euro – 74.99 Euro



































Źródło: Info Prasowe / EntryMedia