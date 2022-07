DeepCool LS320, LS520 i LS720 nowa seria systemów AiO

Autor: Sebastian Wiśniewski (NetCop) 0

DeepCool, firma słynąca z wydajnych komponentów komputerowych, prezentuje nową linię chłodzeń wodnych typu AiO (All-in-One). Seria LS składa się z trzech modeli: LS320, LS520 i LS720. Produkty przeznaczone są dla entuzjastów wymagających najwyższej wydajności, a także eleganckiego designu.



Seria LS bazuje na nowej pompie wodnej 4. generacji. Charakteryzuje się ona ulepszonym układem mikrokanałowym zapewniającym optymalny przepływ chłodziwa, a także silnikiem 3-fazowym z grubą miedzianą podstawą, który ma gwarantować prędkość obrotową do 3100 obr./min.



Esteci z pewnością docenią efekt odbicia lustrzanego na froncie pompy, jednak użytkownicy chcący dostosować wygląd chłodzenia na własną rękę mogą wykorzystać do swojego projektu dodatkową pustą płytkę.



Chłodzenia DeepCool LS320, LS520 i LS720 wyposażone zostały w wentylatory DeepCool FC120 cechujące się dużą stabilnością i niezawodnością przy długim okresie eksploatacji. Rotory wyróżniają się także dynamicznym zakresem PWM, który pozwala zachować optymalny przepływ powietrza i ciśnienie statyczne przy zachowaniu niskiego poziomu hałasu. Wentylatory FC120 zostały wyposażone w innowacyjny system okablowania łańcuchowego, dzięki któremu łatwo jest zarządzać przewodami przy zachowaniu porządku w obudowie komputera. Ponadto użytkownicy mogą liczyć na efektowne iluminacje gwarantowane przez system ARGB.



Instalacja zestawów DeepCool LS320, LS520 i LS720 powinna być szybka i łatwa dzięki nowo zaprojektowanym wspornikom montażowym. Chłodzenia zostały stworzone z myślą o istniejących już podstawkach, jak np. LGA 1700 czy AM4, jednak producent już teraz deklaruje, że nowe modele będą w stanie schłodzić procesor zamontowany na gnieździe AMD AM5.



Dane techniczne chłodzenia DeepCool LS320 (120 mm):



- Wymiary: 159 × 120 × 27 mm

- Waga: 1003 g

- Długość rury: 310 mm



Dane techniczne chłodzenia DeepCool LS520 (240 mm):



- Wymiary: 282 × 120 × 27 mm

- Waga: 1305 g

- Długość rury: 410 mm



Dane techniczne chłodzenia DeepCool LS720 (360 mm):



- Wymiary: 402 × 120 × 27 mm

- Waga: 1607 g

- Długość rury: 410 mm



Cechy wspólne dla wszystkich zestawów AiO z serii LS:



- Kompatybilność:

- Intel: LGA 2066/2011-v3/2011/1700/1200/1151/1150/1155

- AMD: AM5/AM4

- Materiał: aluminium

- Wymiary pompy: 86 × 74 × 57 mm

- Prędkość pompy: 3100 RPM ±10%

- Głośność pompy: 19 dB(A)

- Wymiary wentylatora: 120 × 120 × 25 mm

- Prędkość wentylatora: 500 - 2250 RPM ±10%

- Przepływ powietrza wentylatora: 85,85 CFM

- Ciśnienie powietrza wentylatora: 3.27 mmAq

- Głośność wentylatora: ≤32,9 dB(A)

- Typ łożyska: dynamiczne łożysko olejowe

- Podświetlenie: ARGB (5 V)



Chłodzenia DeepCool LS320, LS520 i LS720 są dostępne od 5 lipca 2022 roku, natomiast białe warianty LS520 WH i LS720 WH pojawią się w sklepach we wrześniu. Wszystkie produkty z tej serii cechują się 5-letnią gwarancją sugerowaną. Oto ceny sugerowane:



- LS320: 94,90 – 99,90 €

- LS520: 124,90 – 129,90 €

- LS720: 144,90 – 149,90 €

- LS520 WH: 129,90 – 134,90 €

- LS720 WH: 149,90 – 154,90 €











Źródło: DeepCool