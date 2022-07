Autor: Sebastian Wiśniewski (NetCop) 0

GeForce GTX 1630 to najświeższa karta graficzna NVIDII, która została stworzona z myślą o najbardziej oszczędnych klientach. Firma INNO3D przygotowała już autorski wariant tego układu, który wyróżnia się wydajnym chłodzeniem z dwoma wentylatorami. NVIDIA GeForce GTX 1630 to karta graficzna oparta na architekturze Turing (12 nm). Dysponuje ona m.in. 512 jednostkami CUDA oraz 4 GB pamięci GDDR6 12 Gbps na magistrali 64-bit. Układ wyróżnia się niskim współczynnikiem TDP równym 75 W, co oznacza, że cała niezbędna energia elektryczna może być pobierana bezpośrednio z gniazda PCI-Express. GeForce GTX 1630 przeznaczony jest dla użytkowników skupiających się na pracach biurowych lub osób okazjonalnie grających w starsze gry.



Model INNO3D GeForce GTX 1630 TWIN X2 OC posiada stylowe, dwuslotowe chłodzenie z dwoma wentylatorami o średnicy 8 cm. Karta graficzna jest firmowo podkręcona i pracuje ze standardowymi taktowaniami 1740 MHz, a w trybie Boost przyspiesza do 1800 MHz. Mimo zwiększonych zegarów na pokładzie nie ma żadnych dodatkowych portów zasilania. Wymiary układu to 196 mm x 113 mm (długość i wysokość). Na wyposażeniu znajdują się dwa złącza wideo DisplayPort 1.4a i jeden port HDMI 2.1.







Źródło: Inno3D