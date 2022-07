Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

realme wprowadza do sprzedaży smartfon, który jest efektem współpracy ze studiem odpowiedzialnym za stworzenie jednego z najbardziej kultowych anime. Wyjątkowy GT NEO 3T Dragon Ball Z Edition, którego 50% baterii ładuje się zaledwie w 12 minut, do tego jest to najszybciej ładujący się smartfon w segmencie, wyposażony w technologię SuperDart 80W i wydajną baterię 5000 mAh. Procesor Snapdragon 870 5G umożliwia dostosowanie urządzenia do wszystkich typów użytkowników, ale szczególnie przypadnie do gustu miłośnikom gier mobilnych, którzy oczekują od smartfonów wysokich FPS.







Ekran specjalnej wersji telefonu realme to 6,62-calowy wyświetlacz E4 AMOLED o częstotliwości odświeżania 120Hz i rozdzielczości Full-HD+. Poza tym, smartfon ma 1300nit szczytowej jasności, a użytkownicy mogą cieszyć się telefonem nawet w bezpośrednim świetle słonecznym. Podobnie jak GT NEO 3, GT NEO 3T Dragon Ball Z Edition posiada potrójny aparat AI, na który składa się 64MP aparat główny, szerokokątny obiektyw 119° i obiektyw macro 4cm.



Edycja specjalna realme GT NEO 3T - Dragon Ball Z Edition - to efekt wyjątkowej współpracy z twórcami legendarnego anime i mangi. Poza dopracowanym projektem obudowy oraz opakowania, telefon jest wyposażony w unikalne motywy interfejsu oraz tapety inspirowane klasycznymi postaciami ze świata anime. Każdy, kto zdecyduje się na zakup limitowej edycji realme GT NEO 3T, otrzyma w zestawie:

- kolekcjonerskie karty Dragon Ball Z,

- wyjątkową igiełkę do SIM,

- dedykowane ikony w smartfonie,

- dedykowane animacje w smartfonie,

- dedykowane tapety,

- dedykowane naklejki,

- dedykowane pudełko.



Cena i dostępność

Wyjątkowy smartfon GT NEO 3T Dragon Ball Z Edition od 8 lipca jest dostępny za 2499 PLN w sieci sklepów Media Expert, a także w sklep-realme.pl oraz na realmeshop.pl.



























Źródło: Info Prasowe / realme