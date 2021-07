Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

DeepCool ST500 ARGB to wspornik dla kart graficznych. Jest on wykonany głównie ze stali, co ma przełożyć się na wysoką sztywność i solidność konstrukcji. Producent chwali się możliwością regulacji akcesorium w trzech osiach. Dzięki temu ST500 ARGB ma sprawdzić się niezależnie od tego, jaką kartę graficzną i obudowę posiada użytkownik. Dodatkowe wsparcie GPU zapewnia filar, który pozwala na zakotwiczenie konstrukcji na spodzie obudowy PC. Jak deklaruje producent, DeepCool ST500 ARGB to obecnie jedyny dostępny na rynku wspornik z takim rozwiązaniem. Całość waży 288 gramów i posiada wbudowane podświetlenie ARGB LED.







Ma ono działać z systemami iluminacji popularnych producentów płyt głównych, m.in. Aura Sync, RGB Fusion, Mystic Light czy Polychrome Sync. Z synchronizacją efektów z pozostałymi elementami systemu nie powinno więc być problemu.



Wspornik dla kart graficznych DeepCool ST500 ARGB ma wymiary ok. 305 x 94 x 38 mm. Do sprzedaży trafi w sierpniu bieżącego roku. Producent wycenił akcesorium na około 95 PLN.





Dane techniczne:

• model: ST500 ARGB

• materiał: stal, tworzywo sztuczne

• waga: 288 g

• wymiary: 305,5 x 94 x 38 mm

• podświetlenie: ARGB LED (5V / 1.5 W)





























Źródło: Info Prasowe / EntryMedia