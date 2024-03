DeepCool przedstawia zasilacze z serii PL-D ATX 3.0

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 1

DeepCool, wiodący producent rozwiązań chłodzących do komputerów PC, z nieukrywaną satysfakcją przedstawia zasilacze z serii PL-D, dedykowane integratorom oraz użytkownikom domowym, szukającym świetnej wydajności oraz niskiej ceny, bez kompromisów w aspekcie jakości. Seria PL-D reprezentuje zaangażowane DeepCool w dostarczanie najnowocześniejszych technologii w przystępnej cenie, oferując natywne niemodularne zasilacze ATX 3.0 z certyfikatem 80 PLUS Bronze. Jednostki te zostały stworzone w celu zapewnienia stabilnego i wydajnego zasilania dla różnorodnych konfiguracji komputerów, co czyni je idealnym wyborem zarówno dla integratorów systemów, jak i entuzjastów dbających o budżet.







Natywny standard ATX 3.0: Seria PL-D, zbudowana zgodnie z najnowszym standardem ATX 3.0 firmy Intel, zapewnia kompatybilność i niezawodność nowoczesnych konfiguracji sprzętowych. Wyposażone w natywne złącze zasilania PCIe 5.0, zasilacze te dostarczają dwukrotność całkowitej mocy systemu przez 0,1 ms, zapewniając przy tym stabilność nawet w obliczu nagłych skoków napięcia.



Najwyższa jakość wykonania: Kondensatory elektrolityczne najwyższej klasy oraz topologia podwójnego mostka sprawiają, że seria PL-D oferuje wysoką niezawodność i stabilność w każdych warunkach pracy. Aktywne PFC i konwersja DC-DC dodatkowo zwiększają wydajność i efektywność urządzeń.



Wydajność I certyfikacja: Wydajność i certyfikacja: Certyfikowana jako 80 PLUS Bronze, seria PL-D gwarantuje co najmniej 85% wydajności przy typowych obciążeniach, wykraczając poza oczekiwania wobec tradycyjnych jednostek z certyfikatem Bronze. Dzięki poziomom sprawności graniczącym z certyfikatem Silver, DeepCool PL-D zapewnia użytkownikom najlepsze wykorzystanie ich energii.



Kompleksowe zabezpieczenia: Seria PL-D jest standardowo wyposażona w kompleksowy zestaw funkcji zabezpieczających, w tym ochronę przed nadmiernym zasilaniem (OPP), ochronę przed nadmiernym napięciem (OVP), ochronę przed zwarciem (SCP), ochronę przed nadmierną temperaturą (OTP), ochronę przed nadmiernym prądem (OCP), ochronę przed zbyt niskim napięciem (UVP), pracę bez obciążenia (NLO) oraz ochronę przed przepięciami i rozruchami (SIP), zapewniając użytkownikom spokój głowy i niezawodność.



Dostępność, gwarancja oraz ceny

Wszystkie zasilacze serii PL-D będą dostępne w najlepszych sklepach komputerowych w Polsce i za granicą. Każdy z modeli objęty jest pięcioletnią gwarancją oraz globalnym wsparciem technicznym



























Źródło: Info Prasowe - DeepCool