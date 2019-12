Deepcool GAMMAXX 400 - nowa seria chłodzeń

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Już w styczniu na półki sklepowe trafią trzy nowe chłodzenia z rodziny Deepcool GAMMAXX 400. Mają one podbić serca nieco mniej zamożnych, komputerowych entuzjastów i tych, którzy stawiają pierwsze kroki w świecie customowych PC. Nowości, o których mowa, to chłodzenia Deepcool GAMMAXX 400 v2 w wersjach czerwonej i niebieskiej oraz GAMMAXX 400S. Pierwsze dwa są kompatybilne z większością popularnych podstawek pod procesory, natomiast ostatni współpracuje wyłącznie z platformami opartymi na CPU Intela. Niezależnie od wersji coolery mają skutecznie poradzić sobie z rozpraszaniem ciepła nawet z high-endowych układów z serii Core i9 i Ryzen 9.







Chłodzenia Deepcool GAMMAXX 400 v2 i 400S charakteryzują się obecnością czterech ciepłowodów o średnicy sześciu milimetrów. Miedziane rurki mają bezpośredni kontakt z jednostką centralną (direct touch technology), co powinno pozytywnie przekładać się na ich efektywność. Obieg powietrza wymusza wentylator o średnicy 120 mm z podświetleniem LED w kolorze czerwonym (v2 Red) lub niebieskim (v2 Blue i 400S).



Układy chłodzenia Deepcool GAMMAXX 400 v2 i 400S trafią do sprzedaży w styczniu 2020 r. Za modele 400 v2 trzeba będzie zapłacić około 100 PLN. Przeznaczony wyłącznie dla systemów z procesorami Intela wariant 400S ma być tańszy i kosztować około 90 PLN.





Dane techniczne:

• rodzaj chłodzenia: powietrzne

• kompatybilne podstawki:

- Deepcool GAMMAXX 400 v2:

▪ Intel 1151/1150/1155/LGA1366

▪ AMD AM4/AM3+/AM3/AM2+/AM2/FM2+/FM2/FM1

- Deepcool GAMMAXX 400S:

▪ Intel 1151/1150/1155/LGA1366

• wymiary radiatora: 127 x 50 x 155 mm

• waga netto chłodzenia:

- GAMMAXX 400 v2: 606 g

- GAMMAXX 400S: 586 g

• materiał radiatora: aluminium

• maks. TDP procesora:

- GAMMAXX 400 v2: 180 W

- GAMMAXX 400S: 150 W

• wymiary wentylatora: 120 x 120 x 25 mm

• prędkość obrotowa wentylatora:

- GAMMAXX 400 v2: 500-1650 obr./min. (+/-10%)

- GAMMAXX 400S: 1300 RPM (+/-10%)

• przepływ powietrza (1 wentylator):

- GAMMAXX 400 v2: ok. 110 m3/h

- GAMMAXX 400S: ok. 86 m3/h

• głośność wentylatora:

- GAMMAXX 400 v2: do 27.8 db(A)

- GAMMAXX 400S: 14.6 db(A)

• pobór energii:

- GAMMAXX 400 v2: 2.16 W

- GAMMAXX 400S: 1.92 W

• podświetlenie LED:

- GAMMAXX 400 v2 Red: czerwone

- GAMMAXX 400 v2 Blue i 400S: niebieskie

































Źródło: Info Prasowe / EntryMedia