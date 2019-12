Nowe ultrabooki z linii LG Gram

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 1

Ultrabooki z serii LG Gram na rok 2020 zaprojektowano zgodnie z koncepcją, dzięki której firma LG odnosi sukcesy – są lekkie, kompaktowe a jednocześnie zapewniają długi czas pracy na jednym ładowaniu baterii oraz doskonałą wydajność. Najnowsza seria LG Gram, w skład której wchodzą ultrabooki LG Gram 17 (model 17Z90N), LG Gram 15 (model 15Z90N), LG Gram 14 (model 14Z90N) oraz 14-calowy LG Gram 2-in-1 (model 14T90N), zaspokoi potrzeby nawet najbardziej wymagających użytkowników. Sercem komputerów z nowej serii jest procesor Intel Core dziesiątej generacji z grafiką Iris Plus, współpracujący z nawet 24 GB dwukanałowej pamięci RAM DDR4.







Układ graficzny Iris Plus jest dwukrotnie wydajniejszy od zintegrowanej karty graficznej zastosowanej w ubiegłorocznych modelach. Dzięki czemu usatysfakcjonuje twórców treści multimedialnych wydajnością i efektywnością edycji filmów 4K, a także zachwyci użytkowników płynnym odwzorowaniem ruchu podczas gier.



Modele 17Z90N i 15Z90N są wyposażone w akumulator o zwiększonej pojemności, aż 80 Wh, dzięki czemu umożliwiają wielogodzinne użytkowanie bez dostępu do zasilania. W nowych ultrabookach LG Gram zastosowano też kartę sieciową w standardzie Wi-Fi 6, które zapewnia wyższą prędkość i jakość łączności bezprzewodowej przy jednoczesnym zmniejszeniu zużycia energii. Ponadto, system chłodzenia Mega Cooling System gwarantuje, że nowe ultrabooki LG Gram pracują cicho i pozostają chłodne niezależnie od scenariusza użytkowania.



Flagowy model LG Gram 17, wyróżniony tytułem CES 2020 Innovation Award Honoree, stanowi idealne rozwiązanie dla osób oczekujących najwyższej wydajności oraz poręczności. Duży panel IPS o przekątnej 17 cali i rozdzielczości WQXGA pozwala na wyświetlanie obrazu o bogatych detalach i niezwykłej precyzji odwzorowania kolorów. Ponadto, ze względu na format 16:10 zapewnia większą produktywność i efektywność podczas edytowania filmów, retuszowania zdjęć i edytowania dokumentów.



Ultrabooki z linii na rok 2020 zostały przeprojektowane, tak aby nadać im minimalistyczny, jednolity i luksusowy wygląd. Nowe modele LG Gram o przekątnej 15 oraz 14 cali kontynuują tradycję ultrabooków LG charakteryzujących się długim czasem pracy z wykorzystaniem baterii, przekładającym się na większą swobodę i wygodę użytkowania. Smukłe ultrabooki LG ustanawiają nowy standard w branży, ponieważ model z 15-calowym wyświetlaczem ma rozmiar zbliżony do 14-calowego laptopa, a rozmiar modelu 14-calowego ma wielkość porównywalną z obudową laptopów z ekranem o przekątnej 13.3 cala.



Bardzo lekki i poręczny ultrabook konwertowalny LG Gram 2-in-1 (model 14T90N) został w tym roku wyposażony w bogatszy zestaw funkcji oraz interfejs Thunderbolt 3. To uniwersalne urządzenie pozwala na wydajną pracę w każdym miejscu i, tak jak inne modele z tej serii, wyróżnia się długim czasem pracy bez dostępu do ładowarki - ponad 20 godzin, oraz małym ciężarem, tylko 1145 gramów.





























Źródło: Info Prasowe / LG