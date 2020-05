Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Deepcool postanowiło odświeżyć swój wieżowy cooler GAMMAXX X 400 i zaprezentowało jego następcę - GAMMAXX 400 EX. Główną różnicą między obiema wersjami jest większa ilość aluminiowych finów radiatora (teraz jest ich 56 sztuk, co daje wzrost wydajności chłodzenia o 20 procent), zmieniono również kształt rur ciepłowodów HeatPipe, by radiator nie kolidował z bankami dla pamięci RAM, dołożono seryjnie drugi wentylator TF120 oraz usprawniono technologię połączenia Direct Touch, co ma usprawnić przesył energii cieplnej z procesora. Całość przy wymiarach 129 mm szerokości, 103 mm głębokości i wysokości 157.5 mm, waży 930 gramów, co czyni z Deepcool GAMMAXX 400 EX, jeden z cięższych schładzaczy na rynku. Cena coolera ma oscylować około sumy 39 USD.



























Źródło: TechPowerUP