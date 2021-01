Deepcool aktualizuje logo

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma Deepcool, tworząca od ponad dwudziestu lat sprzęt dla entuzjastów PC i graczy, zaktualizowała składową swojej tożsamości marki. Od dziś producent legitymuje się nowym logo, które ma symbolizować ciągłą ewolucję organizacji, produktów i branży hardware. Nowe logo firmy Deepcool składa się z wielu kwadratowych elementów. Mają one oddawać ducha DIY PC, czyli samodzielnego budowania komputera, symbolizując komponenty, które można złożyć w kompletny system. Nowy brand obejmie wszystkie linie produktowe. Ma on za zadanie podkreślić koncentrację producenta na dostarczaniu wydajnych komponentów dla społeczności DIY PC, skupionej wokół entuzjastów PC i graczy.







Nowa tożsamość marki Deepcool to inicjatywa wspierająca firmę w jeszcze lepszej obsłudze partnerów i klientów. Odświeżone logo ma lepiej pasować do obecnych czasów, utrwalając nowoczesny i postępowy wizerunek producenta. Jednocześnie Deepcool zachęca, by śledzić jego poczynania i wypatrywać całkowicie nowych produktów opatrzonych nowym logo.























Źródło: Info Prasowe / Deepcool