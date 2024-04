Dell - Nowe stacje robocze Precision

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Dell Technologies przedstawia nowe stacje robocze Dell Precision, umożliwiające klientom po raz kolejny przekraczanie granic tego, co możliwe do osiągnięcia w technologii i biznesie. Błyskawiczny rozwój sztucznej inteligencji napędza rosnąca liczba wszelkiego rodzaju ciekawych, inspirujących pomysłów, dotyczących zarówno firmowych inicjatyw wewnętrznych, jak i zewnętrznych, wykorzystujących AI do tworzenia innowacji. Dell Technologies ma wyjątkową możliwość zapewnienia kompleksowego rozwiązania dla inicjatyw związanych ze sztuczną inteligencją, od komputerów stacjonarnych, przez centra danych, po chmurę — oraz usług i pomocy technicznej — tak, by idealnie dopasować rozwiązania do potrzeb klienta.







Wspólne dążenie do sukcesu

Wspólnie ze strategicznymi partnerami Dell Technologies robi krok naprzód dzięki nowym możliwościom i wyższej wydajności. Przykładem jest rozwijana z Intel Technologies inicjatywa "AI-inside", czyli wprowadzenie innowacyjnych procesorów Intel Ultra Core w nowych mobilnych stacjach roboczych z serii 3000 i 5000. Procesory te są wyposażone w jednostkę przetwarzania neuronowego (NPU) zaprojektowaną, by zwiększyć wydajność funkcji sztucznej inteligencji w ponad 100 aplikacjach, umożliwiając im działanie ze zoptymalizowanymi szybkością i wydajnością energetyczną. Mogą zapewnić zupełnie nową jakość doświadczeń związanych ze współpracą, jak chociażby wideokonferencje oparte na AI, zapewniające rozmycie tła, kadrowanie twarzy i funkcje korekcji kontaktu wzrokowego.



NPU skutecznie odciąża w tym zadaniu procesor lub kartę graficzną, dzięki czemu zmniejsza zużycie energii nawet o 40%. Przekłada się to na wolniejsze rozładowanie baterii, czyli dłuższą pracę bez konieczności szukania miejsca do podłączenia. Nowe procesory mają również szybszą zintegrowaną grafikę Intel Arc Pro, która zapewnia lepszą wydajność zintegrowanej grafiki. Procesor, NPU i karta graficzna współpracują w taki sposób, aby zoptymalizować doświadczenie użytkownika.



NPU, działając w tle, pracuje nad lekkimi zadaniami AI, podczas gdy procesor graficzny NVIDIA przyjmuje bardziej wymagające codzienne obciążenia w tym zakresie. Dla zdecydowanej większości klientów, którzy potrzebują bardziej zaawansowanej sztucznej inteligencji i przetwarzania grafiki (np. tworzenie zaawansowanych modeli i scen 3D, projektowanie przemysłowe i kreatywne, a także wnioskowanie AI oraz szkolenia i prace rozwojowe), pełna oferta urządzeń mobilnych i stacjonarnych Dell Technologies będzie wyposażona różnego rodzaju karty graficzne NVIDIA RTX Ada Generation – w tym zupełnie nowe, wydajniejsze, podstawowe procesory graficzne NVIDIA RTX 500 i 1000 Ada Generation Laptop GPUs Ada, które zapewniają niesamowite możliwości w zakresie sztucznej inteligencji, ray tracingu czy grafiki.

Technologia RTX została zintegrowana z setkami aplikacji, odkąd firma NVIDIA wprowadziła swoją technologię Tensor Core do akceleracji sztucznej inteligencji, a przez ten czas pojawiło się już kilka nowych architektur GPU. Klienci mogą dziś korzystać z akcelerowanej przez GPU sztucznej inteligencji w szerokiej gamie aplikacji do tworzenia treści, renderowania, a nawet w biznesowych aplikacjach zwiększających produktywność.



Uwolnij swoją produktywność

Nasze mobilne stacje robocze Precision 3490 i 3590 nadal pomogą zaawansowanym użytkownikom zwiększyć produktywność dzięki karcie graficznej NVIDIA RTX 500 Ada, podczas gdy model 3591 pozwoli bardziej zaangażować się w projektowanie i tworzenie projektów, w tym w podstawowe funkcje CAD 2D i 3D. Mobilne stacje robocze z serii Precision 5000 przenoszą wydajność kreatywnych aplikacji na wyższy poziom dzięki najmniejszej na świecie 16-calowej mobilnej stacji roboczej Precision 5690, która łączy maksymalny obszar widzenia z mobilnością i niesamowitą wydajnością aplikacji dzięki karcie graficznej NVIDIA RTX 5000. Najmniejszy i najpotężniejszy na świecie 14-calowy Precision 5490 zapewnia bezkompromisowe rozwiązania w zakresie wydajności w ultramobilnym urządzeniu. Wymienione stacje robocze będą dostarczane z systemem Windows 11, z możliwością korzystania z funkcji Copilot, z natychmiastowym dostępem za pośrednictwem dedykowanego klucza sprzętowego.



Nowe możliwości zyskują też podstawowe stacje roboczym, które nadal są ekonomiczne i doskonale nadają się do mniejszych przestrzeni roboczych, a jednocześnie są wydajniejsze niż kiedykolwiek. Na przykład Precision 3280 CFF, najmniejsza na świecie stacja robocza obsługująca procesory graficzne Tensor Core, zapewni również przyspieszone wyciąganie wniosków AI i możliwości obliczeniowe o wysokiej wydajności, a także zwiększoną wydajność procesora dzięki najnowszym procesorom Intel Core 14. generacji i nowym rozwiązaniom termicznym. Dzięki procesorowi graficznemu NVIDIA RTX 4000 SFF Ada Generation zapewnia solidną wydajność dla obciążeń dotyczących prac graficznych opartych na sztucznej inteligencji, zachowując kompaktową obudowę.



Stacja robocza Precision 3680 Tower (która będzie również wyposażona w procesory Intel Core 14. generacji i procesor graficzny NVIDIA RTX 6000 Ada Generation), jest najszybszą na świecie stacją roboczą do zadań jednowątkowych i oferuje "nieograniczony czas trwania turbo", który skutecznie utrzymuje stację roboczą z prędkością turbo przez dłuższy czas. Aby wspierać tę wydajność, pomagając utrzymać cichą pracę systemu podczas dużych obciążeń aplikacji, zapewniono lepsze utrzymywanie niskiej temperatury.



Jeszcze wyższy poziom bezpieczeństwa

Seria Precision, jeden z najbezpieczniejszych komputerów komercyjnych w branży oferuje funkcje sprzętowe i firmware’owe do zwalczania nowoczesnych cyberataków. Zabezpieczenia Precision są nieustannie ulepszane dzięki nowej, wbudowanej funkcji wykrywania luk w zabezpieczeniach. Nowa funkcja, zaprojektowana, aby pomóc działowi IT w dalszym ograniczaniu rosnącego ryzyka ataków na poziomie urządzeń, będzie poszukiwać publicznie zgłaszanych luk w zabezpieczeniach i dostarczać zalecenia dotyczące ich usunięcia.

















źródło: Info Prasowe - Dell