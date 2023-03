Dell - ultraszeroki monitor UltraSharp 49 Curved USB-C Hub

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

współczesna praca wymaga rozwiązań zarówno w zakresie oprogramowania, jak i ekosystemu samego komputera, co pozwala maksymalizować jej wydajność. W tym celu Dell stworzył ultraszeroki 49” monitor – UltraSharp 49 Curved USB-C Hub – z podwójną rozdzielczością QHD, który umożliwia podział ekranu na dwie 27” części bez ramki pomiędzy nimi. Do monitora – zbudowanego z myślą o analitykach finansowych, inżynierach i innych specjalistach – można podłączyć równolegle dwa komputery. Technologia paneli IPS Black ze współczynnikiem kontrastu 2000:1 zapewnia dwukrotnie intensywniejsze kolory niż tradycyjne IPS przy szerokim kącie widzenia.







UltraSharp poprzez gniazdo USB-C zapewnia rozmaite opcje połączeń, co pozwala zasilać laptopa z mocą nawet 90W i nawiązywać łączność z prędkością 2.5 GbE poprzez wbudowany port Ethernet. Ponadto monitor posiada również funkcję ComfortView Plus, która zadba o komfort wzroku.



Ceny nie podano.





























Źródło: Info Prasowe / DeLL Technologi