Dell Precision 5470 - moc ukryta w 14-calowej stacji roboczej

Dell Precision 5470, to niewielkie urządzenie stworzone do realizacji wielkich pomysłów. Jest to nie tylko najpotężniejsza 14-calowa stacja robocza w historii, ale także najmniejsze i najcieńsze urządzenie tego rodzaju na świecie. Jeśli mielibyśmy zapamiętać tylko jedną rzecz na jej temat, niech to będzie następująca informacja – Precision 5470 zapewnia poziom wydajności, który wcześniej oferowały tylko większe urządzenia tego typu. Tak dużej mocy nie osiąga żadna konkurencyjna 14-calowa stacja robocza. Precision 5470 to najcieńsza i najmniejsza stacja robocza – waży zaledwie 3.26 lbs i jest pierwszym na świecie urządzeniem z procesorem Intel Core serii H 12. generacji, który spełnia wymogi platformy Intel Evo i obsługuje platformę Intel vPro. Wyposażyliśmy go w 4TB pamięci masowej i możliwość wyboru profesjonalnej grafiki – NVIDIA RTX A1000 lub Intel Arc







Większa moc generuje więcej ciepła, dlatego system chłodzenia Precision 5470 ma kluczowe znaczenie dla wydajności urządzenia, zwłaszcza przy tak kompaktowej konstrukcji. Aby sprostać temu wyzwaniu, inżynierowie Dell opracowali nowy, innowacyjny system zarządzania termicznego, który mieści się w niewielkiej obudowie i nie oznacza konieczności rezygnacji z pamięci lub wygodnych portów Thunderbolt™. Zastosowaliśmy opatentowaną technologię wentylatorów Dual Opposite Outlet, dzięki czemu system może dłużej pracować z wyższymi prędkościami. A pierwsza tego rodzaju architektura oparta na klejonych zawiasach zaprojektowana została z myślą o poprawie odprowadzania gorącego powietrza, co również przyczynia się do optymalizacji wydajności systemu.



Centralnym elementem Precision 5470 jest 14-calowy wyświetlacz Infinity Edge, dzięki któremu Twoje pomysły będą lepiej widoczne na niewielkiej powierzchni, przeznaczonej dla mobilnych twórców, inżynierów i specjalistów. Wyświetlacz jest wyposażony w ComfortView Plus z certyfikatem TUV, fizyczny filtr światła niebieskiego, który nie zużywa zasobów i nie wpływa na rzeczywiste kolory, w jakich mają się prezentować Twoje pomysły.



Precision 5470 zapewnia szybkie połączenie Wi-Fi 6E, a oprogramowanie Dell Optimizer for Precision sprawia, że Twój system współpracuje z Tobą jeszcze inteligentniej. To oparte na sztucznej inteligencji oprogramowanie uczy się bowiem stylu pracy użytkownika i reaguje na jego potrzeby, automatycznie zwiększając wydajność aplikacji, wydłużając czas pracy akumulatora, poprawiając ustawienia dźwięku i lepiej zabezpieczając prywatność. Ma także dwie nowe funkcje, które przenoszą tę inteligencję na prawdziwe wyżyny, a mianowicie:

• Nowe inteligentne funkcje ochrony prywatności przyciemniają ekran komputera, gdy użytkownik odwraca wzrok, i pozwalają ukryć poufne informacje i projekty, gdy zostanie wykryta obecność osoby postronnej.

• Ponieważ mobilność stanowi główną zaletę Precision 5470, udostępniamy pierwsze na świecie jednoczesne połączenie wielosieciowe, umożliwiające szybsze pobieranie danych i filmów - to się przyda każdemu twórcy!



Precision 5470 jest nie tylko inteligentny, ale także dobrze wygląda i jest przyjemny w dotyku. Obszerny click-pad z obsługą gestów zapewnia dużo miejsca do nawigacji po ekranie, a nowoczesna klawiatura Pro i opcjonalny czytnik linii papilarnych gwarantują wygodę i łatwy dostęp. Opcjonalny ekran z obsługą dotyku i pióra zapewnia użytkownikom jeszcze więcej możliwości ożywienia swoich dzieł. Doskonały wygląd i wrażenia dotykowe model Precision 5470 zawdzięcza też samej obudowie, która została wykonana z aluminium i wykończona teksturą zwiększającą wygodę użytkowania.



Nasze stacje robocze Precision od 25 lat dostarczają innowacyjnych technologii, które umożliwiają pracę z najbardziej wymagającymi aplikacjami do przetwarzania danych i grafiki. Oferta mobilnych stacji roboczych Precision jest coraz bogatsza dzięki nowym modelom Precision 5570 i 5770 (najcieńsze i najmniejsze 15- i 17-calowe mobilne stacje robocze Dell) oraz Precision 3570/3571 - wszystkie są teraz jeszcze wydajniejsze dzięki procesorom Intel Core 12. generacji. Nowy model Precision 3570 to doskonała stacja robocza klasy podstawowej, w której pokrywie LCD zastosowano do 21% odnawialnego biomateriału, co wpisuje się w nasze cele w zakresie zrównoważonego rozwoju.



Nie ma lepszego sposobu na uczczenie naszej 25. rocznicy niż przekraczanie kolejnych granic. Dlatego jeszcze w tym roku spodziewajcie się kolejnych ekscytujących aktualizacji.



























