Dell XPS 13 Plus

Nowoczesne i stylowe, a jednocześnie przystępne i wydajne. Dell Technologies przedstawia stworzony na nowo, wydajny laptop XPS 13 Plus. Inspiracją do stworzenia jak dotąd najmocniejszego urządzenia Dell Technologies1 było pokolenie Z, którego przedstawiciele wiedzą kim są, dokąd zmierzają i wymagają mocy, która pozwoli im osiągnąć swoje cele. Nowy XPS 13 Plus został gruntownie zmodernizowany i oferuje dziś większą wydajność niż kiedykolwiek wcześniej. Stylowa klawiatura, rząd funkcyjny, touchpad i podpórka pod nadgarstki nadają mu czysty, prosty wygląd. Wykonano go z materiałów przyjemnych w dotyku, a dopełnieniem konstrukcji są zaokrąglone, wygodne krawędzie. Słynący z lekkości laptop wyposażono w najlepsze w swojej klasie wyświetlacze typu edge-to-edge oraz baterię z technologią Express Charge 2.0, dzięki której laptop można naładować do około 80% w mniej niż godzinę.







XPS 13 Plus jest dostępny w ponadczasowych kolorach: jasnym (platyna) i ciemnym (grafit). Nowoczesną estetykę uzupełnia klawiatura zero-latttice, dzięki czemu każde naciśnięcie jest wygodne i płynne. Górny rząd klawiatury jest teraz bardziej przejrzysty i obsługiwany dotykowo, co pozwala na łatwe przełączanie między klawiszami multimedialnymi i funkcyjnymi. Tradycyjny gładzik został zastąpiony gładkim, szklanym touchpadem haptycznym.



W nowym XPS 13 Plus udoskonalono zarówno warstwę wizualną, jak i dźwiękową. Pionierski, 4-stronny wyświetlacz InfinityEdge zapewnia praktycznie nieograniczone wrażenia wizualne, a zmniejszona liczba warstw ekranu poprawiła przejrzystość i zmniejszyła wagę laptopa. Podczas tworzenia własnych treści lub oglądania ulubionych programów można cieszyć się głośniejszym dźwiękiem wraz z szerokim zakresem dynamiki. Jest to możliwe dzięki ulepszonej konstrukcji czterech głośników. Dwa górne ukryte są pod klawiaturą, podczas gdy dwa dolne znajdują się w podstawie, co przekłada się na doskonały, przestrzenny dźwięk podczas słuchania muzyki, oglądania filmów i prowadzenia konferencji.



Minimalistyczne i świadome podejście Dell Technologies nie ogranicza się tylko do projektowania, ale obejmuje również proces produkcji i pakowania. Prostszy, bardziej wydajny proces produkcyjny jest wyrazem wieloletniego zaangażowania firmy na rzecz ochrony środowiska. Dzięki wyeliminowaniu niektórych etapów oraz zmniejszeniu liczby potrzebnych wykończeń i materiałów – przy jednoczesnym podniesieniu jakości tych, które pozostały – firma ograniczyła ilość złomowanych części i obniżyła ogólny ślad węglowy. Wszystkie nowe opakowania są wykonane w 100% z materiałów odnawialnych lub pozyskiwanych w sposób zrównoważony.































