Dell prezentuje nowe monitory Alienware z wysokim odświeżaniem

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Dell wprowadza na polski rynek dwa najnowsze monitory gamingowe Alienware, zaprojektowane z myślą o graczach oczekujących najwyższej jakości obrazu oraz profesjonalnych parametrów do rozgrywek e-sportowych. Nowe modele Alienware 27 280Hz QD-OLED Monitor (AW2725D) oraz Alienware 25 320Hz Gaming Monitor (AW2525HM) odpowiadają na potrzeby zarówno osób poszukujących innowacyjnych rozwiązań QD-OLED, jak i tych, którzy szukają sprzętu do dynamicznych gier FPS, nie rezygnując przy tym z rozsądnej ceny.







Alienware 27 280Hz QD-OLED Monitor (AW2725D)

• Obraz klasy premium: Monitor wyposażony w matrycę QD-OLED o rozdzielczości QHD oraz certyfikat VESA DisplayHDR True Black 400, zapewnia głęboką czerń i realistyczne kolory, które docenią fani wszystkich gatunków gier.

• Płynność bez kompromisów: Częstotliwość odświeżania 280 Hz i czas reakcji 0.03 ms (gray-to-gray) gwarantują natychmiastową reakcję i brak opóźnień. Wsparcie dla NVIDIA G-SYNC, AMD FreeSync Premium Pro oraz certyfikat VESA AdaptiveSync eliminują efekt rozrywania obrazu i zapewniają płynność animacji niezależnie od konfiguracji sprzętowej.

• Cena i dostępność: Sugerowana cena detaliczna: 2619 PLN.



Alienware 25 320Hz Gaming Monitor (AW2525HM)

• Stworzony do e-sportu: Matryca IPS z odświeżaniem 320 Hz, rozdzielczością FHD i czasem reakcji 0,5 ms* (gray-to-gray) pozwala uzyskać krystalicznie czysty obraz nawet w najbardziej dynamicznych rozgrywkach FPS.

• Bez zacięć i opóźnień: Kompatybilność z NVIDIA G-SYNC, AMD FreeSync Premium oraz certyfikat VESA AdaptiveSync gwarantują płynność obrazu bez względu na używaną kartę graficzną.

• Kompaktowa konstrukcja i przystępna cena: Monitor zaprojektowany z myślą o ograniczonej przestrzeni, wyposażony w praktyczny wieszak na słuchawki. Sugerowana cena detaliczna: 1079 PLN.



Nowe wzornictwo i gwarancja

Oba monitory reprezentują nową linię stylistyczną Alienware AW30, inspirowaną zjawiskami pozaziemskimi, która łączy futurystyczny design z funkcjonalnością i wydajnością. Wszystkie modele QD-OLED Alienware objęte są 3-letnią ograniczoną gwarancją sprzętową, obejmującą także ochronę przed wypaleniem matrycy OLED.

























źródło: Info Prasowe - Dell