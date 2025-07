Samsung Galaxy Z Fold7

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Samsung prezentuje smartfon Galaxy Z Fold7, łączący w sobie najlepsze wzornictwo urządzeń z rodziny Galaxy, funkcjonalność aparatu i innowacje AI w najsmuklejszej i najlżejszej serii Galaxy Z Fold. Wydajność i wrażenia „klasy ultra” otwierają przed użytwkownikami nowy poziom produktywności, dzięki większemu, bardziej wciągającemu wyświetlaczowi głównemu. Jego nowy interfejs, One UI 8 płynnie integruje inteligentnych, multimodalnych agentów zoptymalizowanych pod kątem konstrukcji.







Najsmuklejszy i najlżejszy smartfon Galaxy Z Fold

Galaxy Z Fold7 został stworzony z myślą o tych, którzy oczekują codziennej mobilności i intuicyjności tradycyjnego smartfonu w połączeniu ze zwiększoną mocą i elastycznością większego wyświetlacza – wszystko w jednym urządzeniu. Dzięki ultrasmukłej i lekkiej konstrukcji oraz szerszemu wyświetlaczowi, Galaxy Z Fold7 zapewnia płynne wrażenia, ponieważ nawet pisanie i przeglądanie stron internetowych po złożeniu smartfonu nie wymaga wysiłku.

- Ważąc zaledwie 215 gramów, Galaxy Z Fold7 jest nawet lżejszy niż model Galaxy S25 Ultra.

- Ma zaledwie 8.9 mm grubości po złożeniu i 4.2 mm po rozłożeniu.

- Urządzenie jest wyposażone w 6.5-calowy wyświetlacz zewnętrzny Dynamic AMOLED 2x – szerszy, o nowym współczynniku kształtu 21:9.



Najbardziej przestronny ekran w smartfonach Galaxy

Po rozłożeniu Galaxy Z Fold7 staje się czymś więcej niż tylko smartfonem. Zmienia się w zupełnie inne urządzenie, odsłaniając rozległy ekran, który rozszerza przestrzeń roboczą do edycji, wielozadaniowości i wciągającego oglądania – i pozwala wydobyć więcej z funkcji Galaxy AI. Główny wyświetlacz smartfonu Galaxy Z Fold7 jest o 11% większy niż w poprzedniej generacji, co daje jeszcze większą powierzchnię ekranu do edycji treści i multitaskingu w wielu aplikacjach.

- Główny wyświetlacz Dynamic AMOLED 2x o przekątnej 8 cali charakteryzuje się niezwykle bogatym kontrastem, prawdziwą czernią i szczegółowym odzworowaniem, co można odczuć oglądając filmy, ale również obsługując aplikacje.

- Dzięki funkcji Vision Booster i maksymalnej jasności 2600 nitów, ekran pozostaje doskonale widoczny nawet w bezpośrednim świetle słonecznym.



Elegancki wygląd, wytrzymała konstrukcja

Smukły i lekki Galaxy Z Fold7 został skonstruowany, by użytkownik czuł się z nim pewnie w każdej sytuacji. Od wielokrotnego składania i rozkładania, po niedbałe wrzucanie do torby – ulepszony zawias i wzmocniona konstrukcja sprawdzą się w codziennych scenariuszach użytkowania.

- Zawias Armor FlexHinge jest węższy i lżejszy dzięki ulepszonej konstrukcji o profilu przypominającym kształt kropli wody i nowym mechanizmie wieloprowadnicowym, który zmniejsza widoczność linii zgięcia ekranu i zwiększa trwałość dzięki równomiernemu rozkładowi naprężeń.

- Wyświetlacz zewnętrzny jest pokryty nowym materiałem ceramicznym Corning Gorilla Glass Ceramic 2 o kryształach misternie osadzonych w szklanej matrycy. Warstwa ta zapewnia trwałość wyświetlacza i odporność na pęknięcia, mimo smukłej obudowy smartfonu.

- Aluminium Advanced Armor zastosowane w ramce i w obudowie zawiasu zwiększa wytrzymałość i sztywność całej konstrukcji o 10%.

- Główny wyświetlacz został skonstruowany tak, by był smuklejszy i lżejszy, a jednocześnie mocniejszy. Dodatkowo, warstwa szkła Ultra-Thin Glass jest o 50% grubsza w porównaniu z poprzednikiem, co dodatkowo wzmocniło wyświetlacz.



Najmocniejszy procesor zoptymalizowany dla urządzeń Galaxy

Pod obudową smartfonu ukrywa się najlepszy w swojej klasie procesor stosowany w urządzeniach z rodziny Galaxy. Unikalna optymalizacja z myslą o urządzeniach Galaxy sprawia, że zadania wykorzystujące lokalną AI – takie jak tłumaczenie mowy w czasie rzeczywistym i edycja generatywna – są realizowane szybciej i płynniej.

- Chipset Snapdragon 8 Elite dla Galaxy tworzą procesory neuronowy, centralny i graficzny o wydajnościach większych o 41%, 38% i 26% w porównaniu do poprzedniej generacji. Ta moc zwiększa zdolność smartfonu Galaxy Z Fold7 do lokalnego współdziałania ze sztuczną inteligencją bez kompromisów.



Aparat ultra 200 MP

Galaxy Z Fold7 dysponuje najlepszymi cechami profesjonalnego aparatu dostępnego w urządzeniach z rodziny Galaxy, łącząc zaawansowany sprzęt z inteligentnym przetwarzaniem danych, by osiągać wysoką jakość obrazu. Aparat o wysokiej rozdzielczości rejestruje niesamowite szczegóły, bogate kolory i głęboką teksturę, co pozwala utrwalać wspomnienia w niezwykłej jakości. Obrazowanie wspomagane sztuczną inteligencją automatycznie optymalizuje parametry obrazu, dzięki czemu zdjęcia i filmy pozostają ostre i żywe, nawet jeśli zostały zarejestrowane w warunkach słabego oświetlenia.

- Galaxy Z Fold7 jako pierwszy model z serii Galaxy Z, został wyposażony w szerokokątny aparat 200 MP, rejestrując 4 razy więcej szczegółów na obrazach jaśniejszych o 44% .

- Aparat główny o rozdzielczości 10 MP i kącie widzenia 100° dysponuje większym polem wyświetlania, więc po rozłożeniu smartfonu łatwo jest uchwycić grupowy autoportret i widzieć więcej w jednym ujęciu.

Silnik ProVisual nowej generacji przetwarza obrazy szybciej, dzięki czemu zdjęcia i filmy są bardziej wyraźne, żywe i pełne szczegółów.

- Inteligentny algorytm wykrywania ruchu w funkcji Night Video odróżnia teraz poruszające się obiekty od nieruchomego tła, by zredukować efekt rozmazania obrazu.

- 10-bitowy szeroki zakres dynamiki (HDR) zwiększa głębię kolorów. Rezultatem są filmy o bogatszych kolorach, głębszym kontraście i bardziej realistycznych szczegółach, niezależnie od pory dnia.



Kreatywna edycja na dużym ekranie

Galaxy Z Fold7 to profesjonalne studio kreatywne mieszczące się w kieszeni, wyposażone w narzędzia oparte na AI, zoptymalizowane dla dużego wyświetlacza. Użytkownicy mogą robić wspaniałe zdjęcia i filmy, a następnie z łatwością edytować je bezpośrednio na urządzeniu. Od usuwania artefaktów ze zdjęć, po wyciszanie dźwięków tła z nagrań w kawiarni – korekty obrazu i dźwięku prowadzące do uzyskania jakości studyjnej można wprowadzić w kilku prostych krokach. Intuicyjne i inteligentne funkcje Galaxy Z Fold7 sprawiają, że edytowanie zdjęć i filmów, aby nadać im profesjonalny sznyt, nie wymaga wysiłku ani dodatkowych narzędzi.

- Zdjęcia wyglądają nieskazitelnie dzięki Asystentowi zdjęć (Photo Assist), który przesuwa, usuwa lub powiększa obiekty oraz dostosowuje kąty i wypełnia tła z precyzją opartą na sztucznej inteligencji. Użytkownicy mogą uchwycić żywą ekspresję bohaterów ujęcia, nawet domowego pupila, za pomocą Studia portretu (Portrait Studio) i poprawić zdjęcie w pakiecie funkcji Inteligentnej edycji zdjęć (Generative Edit). Możliwość płynnego usuwania zakłóceń i wypełniania tła sprawiła, że Edycja generatywna stała się ulubionym narzędziem wielu użytkowników Galaxy, a teraz oferuje nową funkcjonalność – Sugestie Usunięcia Obiektów (Suggest Erases), która automatycznie wykrywa przypadkowe obiekty i osoby po dotknięciu jedngo przycisku.

- Funkcje Edycja porównawcza (Side-by-Side Editing) i Widok oryginału (Show Original) umożliwiają porównywanie w czasie rzeczywistym obrazów oryginalnych z edytowanymi na dużym ekranie, ułatwiając podejmowanie decyzji o tym, co zmienić, a co zachować.

- Również funkcja Usuwanie dźwięku Audio Eraser została ulepszona i wygodniejsza w użyciu. W Galerii pojawił się nowy przełącznik, który aktywnie wykrywa i usuwa z nagrań wideo niepożądane dźwięki tła (n.p. szum wiatru lub odgłosy ruchu ulicznego)



Najwyższy poziom AI

Galaxy Z Fold7 wykorzystuje imponujące możliwości składanego wyświetlacza, dając więcej pola do popisu sztucznej inteligencji umożliwiając większą intuicyjność i wydajność oraz personalizację. Dzięki nowemu interfejsowi One UI 8, który jest kontekstowy, naturalnie responsywny oraz zoptymalizowany pod kątem elastycznego formatu i dużego ekranu, Galaxy Z Fold7 pozwala na bardziej naturalną interakcję ze sztuczną inteligencją. Mniej przeskakiwania między aplikacjami i ekranami, a więcej płynnej kreatywności i produktywności w jednym miejscu.

- Zaprojektowany jako prawdziwy agent multimodalny, One UI 8 pozwala płynnie łączyć wielozadaniowość na dużym ekranie z inteligentnymi narzędziami, które rozumieją, co użytkownicy piszą, mówią, a nawet widzą. Opcje prywatności wbudowane w każdą warstwę urządzenia, sprawiają, że Galaxy Z Fold7 pełni rolę inteligentnego i bezpiecznego osobistego asystenta.

- Galaxy Z Fold7 debiutuje z całkowicie nowym interfejsem One UI 8 jako „nakładką” na system operacyjny Android 16, przeznaczoną dla urządzeń foldables. Dzięki niemu smartfon jest gotowy do użycia natychmiast po wyjęciu z pudełka.

- Asystent głosowy emini Live jest teraz wzbogacony o multimodalną sztuczną inteligencję, która rozumie kontekst tego, co widzimy, mówimy i robimy, umożliwiając płynne wpisywanie lub wypowiadanie pytań kontekstowych i uzyskiwanie odpowiedzi bez konieczności przełączania się między aplikacjami. Dzięki dostępowi do ekranu i do aparatu, asystentowi można po prostu pokazać, na co patrzymy, następnie zadawać pytania, by uzyskać natychmiastowe informacje.

- Dzięki funkcji Zakreśl, by wyszukać (Circle to Search) wskazówki do gier pojawiają się dokładnie wtedy, gdy są potrzebne. Wystarczy zakreślić element na ekranie, by uzyskać natychmiastowe wyniki, wskazówki lub taktyki w pływającym widoku, nie tracąc gry z pola widzenia.

- Dzięki funkcjom Galaxy AI zoptymalizowanym dla dużych ekranów, smartfon Galaxy Z Fold7 maksymalizuje korzyści z dużego pola widzenia, zwiększając produktywność działań użytkownika. Widok Działań AI (AI Results View) ilustruje aktywność poszczególnych inteligentnych funkcji w trybie Podzielonego Ekranu (Split View) lub w trybie Pływającego Okna (Floating View), dzięki czemu oryginalna treść pozostaje widoczna i niezakłócona. Użytkownicy mogą działać wydajniej, korzystając z funkcji przeciągania i upuszczania treści wygenerowanych przez AI, w tym obrazów i tekstów, bezpośrednio w trybie Multi Window. Dzięki narzędziom takim jak Asystent rysowania (Drawing Assist) i Asystent pisania (Writing Assist), przenoszenie pomysłów i wizualizacji jest łatwiejsze niż kiedykolwiek wcześniej, usprawniając proces twórczy.



Przyszłościowe bezpieczeństwo mobilne

W miarę jak doświadczenia mobilne stają się coraz bardziej inteligentne i połączone, Samsung wzmacnia fundamenty ich ochrony, wprowadzając nowe zabezpieczenia dla lokalnej sztucznej inteligencji, rozszerzając detekcję zagrożeń w komunikacji między urządzeniami i zwiększając bezpieczeństwo sieci dzięki szyfrowaniu odpornemu na ataki wykorzystujące komputery kwantowe. Interfejs One UI 8 zapewnia większą prywatność spersonalizowanym doświadczeniom AI dzięki nowej funkcji Knox Enhanced Encrypted Protection. Funkcja ta tworzy zaszyfrowane, specyficzne dla aplikacji środowiska przechowywania w bezpiecznym obszarze pamięci urządzenia, zapewniając każdej aplikacji dostęp tylko do własnych poufnych informacji. Wraz z interfejsem One UI 8 Samsung rozwija Knox Matrix, by zapewnić bardziej aktywną i przyjazną dla użytkownika ochronę w całym ekosystemie Galaxy. Ponadto, w ramach ciągłych starań o bezpieczeństwo kwantowe, Samsung integruje kryptografię postkwantową z Zabezpieczeniami Sieci Wi-Fi (Secure Wi-Fi). Ulepszenie to zabezpiecza proces wymiany kluczy u podstaw szyfrowanych połączeń, pomagając zapewnić solidną prywatność nawet w sieciach publicznych.



Dostępność i oferty

Smartfon Galaxy Z Fold7 będzie dostępny w przedsprzedaży od 9 lipca, a w szerokiej dystrybucji od 25 lipca. Galaxy Z Fold7 jest dostępny w kolorach niebieskim, srebrnym, czarnym i ekskluzywnym, dostępnym wyłącznie na samsung.com – zielonym.



Dla większego spokoju ducha, plan serwisowy Samsung Care+ oferuje kompleksową ochronę przed przypadkowymi uszkodzeniami, obejmując naprawy i wymiany. Po zakupie smartfonu Galaxy Z Fold7 można uzyskać bezpłatnie rozszerzony dostęp do planu abonamentowego Google AI Pro i 2 TB przestrzeni dyskowej w chmurze na 6 miesięcy.





























źródło: Info Prasowe - SAMSUNG