Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Philips, zaprezentował nowy wyświetlacz gamingowy z serii 3000. Philips Evnia 27M2N3800A powstał z myślą o graczach, którzy szukają możliwie najbardziej uniwersalnego sprzętu. Osoby preferujące eksplorowanie otwartych światów docenią wysoką rozdzielczość 3840 x 2160 px (4K UHD), dzięki której dojrzą każdy detal przedstawionego na ekranie krajobrazu. Możliwość wyświetlenia 1,07 mld kolorów na matrycy IPS, a także odwzorowanie barw sRGB na poziomie 130% zapewnia natomiast, że gracze doświadczą swojej ulubionej produkcji dokładnie w taki sposób, w jaki zaplanowali to jej twórcy. Pomocne w tym będą również ustawienia wyświetlania SmartImage, zaprojektowane z myślą o konkretnych gatunkach gier.







Fani szybkich tytułów sieciowych, gdzie liczy się każda milisekunda, docenią z kolei możliwość zwiększenia odświeżania, do wartości wynoszącej 320 Hz. W połączeniu z natywnym czasem reakcji, wynoszącym 1 ms (GtG) oraz możliwością zredukowania go do 0.5 ms (Smart MBR), monitor ten może dać wymierną przewagę nad innymi graczami. Nie zabrakło również funkcji wspomagających użytkowników, w postaci:

• Smart Crosshair – umożliwia wyświetlenie celownika na środku ekranu, którego barwa zmienia się w zależności od kolorów otoczenia, aby pozostać zawsze widocznym, niezależnie od sytuacji;

• Stark Shadowboost – zwiększa kontrast oraz saturację kolorów, co ułatwia widoczność w zbyt jasnych lub zbyt ciemnych obszarach;

• Smart Sniper – przybliżenie obszaru celowania, dzięki któremu łatwiej jest zauważyć przeciwnika i oddać precyzyjny strzał.



Za sprawą złącza HDMI 2.1 gracze konsolowi mogą natomiast zagrać w rozdzielczości 4K, z odświeżaniem do 120 Hz. Dzięki zastosowaniu dwóch portów tego typu oraz obecności złącza DisplayPort 1.4, do monitora można podłączyć dwie konsole i komputer jednocześnie. To sprawia, że jest on wygodnym rozwiązaniem dla wszystkich osób, które korzystają z więcej niż jednego systemu do wirtualnej rozrywki.



Monitor dla osób pracujących z domu

Choć Philips Evnia 27M2N3800A powstał głównie z myślą o graczach, to nada się również do innych zastosowań, co docenią osoby, które szukają maksymalnie uniwersalnego sprzętu. Wsparcie dla LowBlue mode oraz Flicker-free ogranicza potencjalnie szkodliwy wpływ światła niebieskiego na wzrok, natomiast tryb MutiView pozwala na jednoczesne wyświetlanie wielu elementów z różnych źródeł naraz. Wbudowane głośniki stereo dają możliwość uczestnictwa w wideokonferencjach, bez konieczności kupowania osobnego zestawu audio.



Wysokie zagęszczenie pikseli, w połączeniu z 10-bitową głębią kolorów oraz odwzorowaniem gamutu Adobe RGB na poziomie 90%, pozwala również na podstawową obróbkę zdjęć. Dzięki Smart ErgoBase użytkownik ma możliwość dostosowania monitora pod swoje potrzeby – wysokość, obrót i pochylenie panelu są w pełni regulowane. Na uwagę zasługuje również opcja Pivot, dzięki której monitor może zostać ustawiony pionowo.



Monitor dla kinomanów i nie tylko

Fani oglądania filmów za pośrednictwem komputera docenią zarówno wysoką rozdzielczość, jak i odwzorowanie 1.07 mld barw oraz gamut kolorów DCI-P3 na poziomie 95%. Całość dopełnia estetyczny wygląd, wraz z funkcjonalnym uchwytem na słuchawki oraz prowadnicą na kable. Za sprawą wyjścia jack można w prosty sposób podpiąć do monitora głośniki lub zestaw słuchawkowy. Jest to szczególnie użyteczne dla osób, dla których podłączanie swoich urządzeń audio bezpośrednio do komputera może być niewygodne. Nie bez znaczenia pozostaje również możliwość zamontowania monitora na ramieniu w standardzie VESA 100 x 100 mm, dodatkowo rozszerzając możliwości personalizacji ustawienia sprzętu. Czarna obudowa sprawia, że monitor Philips Evnia 27M2N3800A wpasuje się do każdego stanowiska.



Ekologiczna odpowiedzialność

Opakowanie monitora zostało wykonane w 100% z materiałów nadających się do ponownego przetworzenia. Obudowa monitora składa się natomiast w 85% z plastiku pochodzącego z recyklingu.



Cena i dostępność

Monitor Philips Evnia 27M2N3800A będzie dostępny w sprzedaży od października, w sugerowanej cenie producenta 1480 PLN.





























źródło: Info Prasowe - PHILIPS