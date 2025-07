realme 14 Pro+ Nebula Purple

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Marka technologiczna realme ogłosiła wprowadzenie nowego, fioletowego wariantu kolorystycznego Nebula Purple modelu realme 14 Pro+. Inspiracją do stworzenia najnowszego designu smartfona były eteryczne międzygwiezdne mgławice, a także niezgłębiona przestrzeń kosmiczna. Współpracujące z marką realme nordyckie studio projektowe Valeur Designers stworzyło tylną obudowę, która swoją strukturą przypomina muszlę. To sprawia, że powierzchnia jest unikatowa, a fioletowy odcień zyskuje głębię. W przeciwieństwie do wcześniejszego, perłowego wariantu reagującego na temperaturę nowa wersja Nebula Purple ma jedwabisto-matowe wykończenie, które delikatnie zmienia kolor w świetle, i przypomina połyskujące odległe galaktyki.







Smartfony z serii realme 14 Pro+ wyposażone są w obiektyw peryskopowy z maksymalnym zoomem 120x SuperZoom oraz potrójną lampę błyskową MagicGlow, co sprawia, że użytkownik może stworzyć portrety dobrej jakości nawet przy słabym oświetleniu. Procesor Snapdragon 7s Gen 3 oraz bateria Titan Graphite o pojemności 6000 mAh zapewniają płynną i niezawodną pracę urządzenia.



Model w wariancie kolorystycznym Nebula Purple ma ekran 1.5K AMOLED z proporcją ekranu do obudowy na poziomie 93.8% oraz częstotliwość ściemniania ekranu 3840 Hz PWM, co zapewnia ochronę oczu. Smartfon posiada również odporność na wstrząsy i upadki klasy militarnej, a także certyfikaty wodoodporności IP69/68/66 gwarantują ochronę w różnych warunkach.



Ceny i dostępność

Najnowszy model smartfona jest dostępny w sklepach Media Expert, RTV Euro AGD, X-Kom, Allegro, Media Markt, realmeshop, Komputronik, Neonet w cenie 2199 PLN oraz w sieci Play. Niebawem pojawi się również w ofercie operatora Plus.

















źródło: Info Prasowe - realmy