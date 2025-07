Samsung - Zegarki Galaxy Watch8 i Watch8 Classic

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Samsung zaprezentował dziś zegarki Galaxy Watch8 i Watch8 Classic. Bazując na klasycznym kształcie koperty znanym z modelu Galaxy Watch Ultra, seria Galaxy Watch8 wyróżnia się smukłym profilem, komfortem noszenia i przyjaznymi funkcjami monitorowania stanu zdrowia przez całą dobę. Zaawansowane funkcjonalnie zegarki z serii Galaxy Watch8 dostosowują się do trybu życia użytkownika, wyznaczając nowy standard estetyki i spersonalizowanych doświadczeń zdrowotnych. Dzięki udoskonalonej formie i rozszerzonej funkcjonalności, zegarki Galaxy Watch8 sprawdzą się w roli codziennego partnera na drodze do poprawy samopoczucia.







Przeprojektowane z myślą o dobrostanie użytkownika

Charakterystyczny kształt koperty, który zadebiutował w zegarkach Galaxy Watch Ultra, stał się manifestem stylistycznym całej rodziny Galaxy Watch. By maksymalnie spłaszczyć kopertę, wnętrze zegarków Galaxy Watch8 zostało całkowicie przeprojektowane – stopień „skondensowania” komponentów wzrósł o 30%. Dodatkowo, dzięki zastosowaniu systemu mocowania paska Dynamic Lug, urządzenie dostosowuje się naturalnie do ruchów nadgarstka, dając nie tylko większy komfort noszenia, ale też lepsze przyleganie do ciała zwiększające precyzję pomiarów parametrów fizjologicznych.



Dopełnieniem smukłego profilu są jego wyjątkowe właściwości użytkowe. Wyświetlacz jest o 50% jaśniejszy, ze szczytową jasnością 3000 nitów, więc wyświetlane na ekranie treści są dobrze widoczne nawet w jasnym świetle słonecznym, a udoskonalona bateria2 pozwala zegarkowi dotrzymać kroku nawet najbardziej aktywnym użytkownikom. Co więcej, zegarek jest wyposażony w najmocniejszy w serii Galaxy Watch i bardziej energooszczędny procesor o architekturze 3 nm, a także w podwójny układ GPS zapewniający dokładniejszą lokalizację2. Dzięki przełomowemu czujnikowi BioActive Sensor, zegarki z serii Galaxy Watch8 dają użytkownikowi głębszy i dokładniejszy, a jednocześnie holistyczny wgląd w stan jego zdrowia.



Motywacja do trwałej poprawy stanu zdrowia

Sen to czas regeneracji, który ma ogromny wpływ na ogólny stan zdrowia, a każda spokojna noc pozwala ciału i umysłowi przygotować się na wyzwania nachodzącego dnia, dlatego Samsung wciąż ulepsza funkcje służące poprawie jakości snu poprzez monitorowanie stanu organizmu, a nawet udzielanie porad pomocnych w stworzeniu optymalnych warunków dla snu. Co więcej, zegarki Galaxy Watch8 oferują nowe, unikalne funkcje zdrowotne w aplikacji Samsung Health, które informują i doradzają, motywując użytkowników do kształtowania lepszych nawyków we wszystkich aspektach życia – od snu po odżywianie i trening.



Poradnik spania (Bedtime Guidance) może mierzyć rytm dobowy i sugerować optymalną porę zaśnięcia, by użytkownik budził się wypoczętym każdego ranka. Obciążenie naczyniowe (Vascular Load) – pierwszy tego typu miernik – pomaga monitorować poziom stresu w układzie sercowo-naczyniowym podczas snu. Dając wgląd w różne aspekty stylu życia, w tym sen, stres i aktywność, pomaga przyjąć bardziej kompleksowe podejście do zarządzania zdrowiem. Ponadto, zegarki Galaxy Watch8 wyposażone są jako pierwsze we Współczynnik Antyoksydacji (Antioxidant Index) umożliwiający pomiar poziomu karotenoidów w czasie zaledwie pięciu sekund, co ułatwia dobranie diety opóźniającej proces starzenia się organizmu.



Niezależnie od tego, czy użytkownik jest początkującym, czy doświadczonym biegaczem, zegarek Galaxy Watch8 daje mu spersonalizowane informacje, by motywować go do wysiłku wtedy, gdy najbardziej tego potrzebuje. Trener biegania (Running Coach) oblicza poziom sprawności użytkownika w skali od 1 do 10 i opracowuje dostosowany plan treningowy, a podczas biegu udziela wskazówek i motywuje do wysiłku. Dzięki zaktualizowanej funkcji Razem (Together), która wspiera bieganie, można urozmaicić swój trening, rzucając wyzwania członkom rodziny i znajomym.



Jeśli czujnik wykryje, że użytkownik pozostaje przez dłuższy czas pod wpływem silnego napięcia, powiadomi o tym w postaci alarmu o podwyższonym poziomie stresu (High Stress Alert) sygnalizując, że warto zrobić sobie przerwę na uspokojenie organizmu. Dzięki funkcji Uważność (Mindfulness Tracker) opartej na holistycznym monitorowaniu parametrów fizjologicznych można zrozumieć swoje nastroje i otrzymywać wskazówki dotyczące ćwiczeń oddechowych łagodzących stres – wszystko to bezpośrednio z poziomu nadgarstka. Dodatkowo, oparty na sztucznej inteligencji Wynik energii (Energy Score) informuje o poziomie energii fizycznej i psychicznej, dzięki czemu można na co dzień „mierzyć siły na zamiary”.



Łatwiejsza interakcja z zegarkiem dzięki systemowi operacyjnemu Wear OS 6 i dużemu modelowi językowemu Google Gemini

Zegarki Galaxy Watch8 opracowane w ścisłej współpracy z Google, zostały jako pierwsze wyposażone w system operacyjny Wear OS 6 i współpracują z modelem AI Google Gemini, by wspierać mobilny tryb życia użytkowników. Dzięki temu zegarek może być używany bezdotykowo, z pomocą naturalnych poleceń głosowych. Przykładowo, gdy jesteśmy gotowi do rozpoczęcia treningu lub zaplanowania kolejnego celu ćwiczeń, wystarczy powiedzieć: „Rozpocznij trening ogólnorozwojowy na 300 kalorii” lub „Ustaw 20-minutowy bieg”. Zegarek płynnie zainicjuje trening w aplikacji Samsung Health.



Ponadto, nowy interfejs użytkownika One UI 8 Watch został zoptymalizowany, dostosowując się do rozmiaru i kształtu tarczy zegarka. Nowe kafelki (Multi-Info Tiles) zapewniają łatwy dostęp do wskaźników zdrowia, pogody, wydarzeń i nie tylko – wszystko w jednym, skondensowanym widoku. Co więcej, nowy Pasek Now Bar i dostępne powiadomienia wysuwają priorytetowe działania na pierwszy plan.



Dopasowane do każdego stylu życia

Zegarki Galaxy Watch8, Galaxy Watch8 Classic i Galaxy Watch Ultra 2025 są dostępne w przedsprzedaży na wybranych rynkach od dziś, a normalna sprzedaż rozpocznie się 25 lipca.



Elegancki i minimalistyczny design zegarka Galaxy Watch8 został zaprojektowany z myślą o codziennym dobrym samopoczuciu. Dostępny w rozmiarze 44 mm lub 40 mm, w kolorze grafitowym lub srebrnym, zapewnia wygodę i styl podczas codziennych aktywności. Tymczasem Galaxy Watch8 Classic charakteryzuje się ponadczasowym designem, obrotowym pierścieniem i przyciskiem szybkiego dostępu. Koperta modelu Classic ma średnicę 46 mm i jest dostępna w kolorach czarnym i białym. Ponadto, obydwa modele można dopasować do szrokiej gamy stylowych pasków zaprojektowanych, by pasowały do różnych okoliczności.



Galaxy Watch Ultra 2025 jest najbardziej zaawansowanym i wytrzymałym zegarkiem z rodziny Galaxy Watch, zaprojektowanym dla amatorów przygód na świeżym powietrzu. Dostępny w czterech tytanowych wykończeniach, w tym w nowym kolorze Titanium Blue, ma najdłuższy czas pracy baterii i największą wydajność w całej linii.





























źródło: Info Prasowe - SAMSUNG