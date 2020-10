Delock 63084 - stacja dokująca dla dysków SATA 2.5-cala

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Delock 63084 to stacja dokująca z dwoma zatokami 2,5" na dyski z interfejsem SATA 6 Gbps. Mogą to być zarówno klasyczne HDD, jak i szybkie nośniki SSD. Pamięci są wpinane bezpośrednio w stację, dzięki czemu nie są potrzebne obudowy zewnętrzne. Konstrukcja niemieckiej marki ma zapewniać nie tylko szybki transfer danych dzięki złączu USB-C w wersji 3.2 Gen 2 (do 10 Gbps), lecz także optymalne warunki pracy.







Konstrukcja niemieckiej marki ma zapewniać nie tylko szybki transfer danych dzięki złączu USB-C w wersji 3.2 Gen 2 (do 10 Gbps), lecz także optymalne warunki pracy.



Stacja Delock 63084 sukcesywnie trafia do kolejnych sklepów. Zainteresowani urządzeniem powinni przygotować około 350 PLN.







Dane techniczne - model 63084:

• wymiary (D x S x W): ok. 132 x 93 x 93 mm

• złącza:

- 1 x USB-C (USB 3.2 Gen 2, 10 Gbps) - przewód o długości 1 m w zestawie

- 2 x SATA 6 Gbps (22-pin)

- zasilanie zewnętrzne - zasilacz 5 V / 3 A z wtykami EU, UK i US w zestawie

• Chipset: Asmedia ASM1352R

• Wymagania systemowe:

- Android 9.0 lub nowszy

- Chrome OS 76.0 lub nowszy

- iPad Pro (2018)

- Linux Kernel 3.12 lub nowszy

- Mac OS 10.15.2 lub nowszy

- Windows 7/8.1/10

- PC lub Notebook z wolnym portem USB-C





























Źródło: Info Prasowe / EntryMedia