SPC Gear Floor Pad - ochronne maty pod fotele

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD)

Obawiasz się, że kółka fotela porysują Ci podłogę? SPC Gear Floor Pad 120R oraz Floor Pad 90S to maty ochronne wykonane z wytrzymałego tworzywa PVC z eleganckim wzorem na wierzchniej stronie, który wpisuje się w charakter nowoczesnego stanowiska gracza. Maty podłogowe świetnie trzymają się podłoża, dzięki czemu całość pozostaje na swoim miejscu – nawet podczas intensywnej rozgrywki. Zastosowany materiał pomaga również w ograniczaniu hałasu podczas przesuwania fotela. Floor Pad 120R oraz 90S dzięki zastosowaniu tworzywa PVC o odpowiedniej grubości i wysokiej wytrzymałości rozkładają nacisk na większą powierzchnię. Dzięki temu punktowy nacisk jest mniejszy, co wręcz eliminuje mikro-wgniecenia, a w dalszej perspektywie widoczne uszkodzenia i wytarcia.







Maty ochronne SPC Gear dostępne są w dwóch rozmiarach: 90×90 cm (kwadrat Floor Pad 90S) oraz 120×90 cm (prostokąt Floor Pad 120R). Atrakcyjna grafika znajdująca się na używanej stronie została dopasowana do kształtu oraz rozmiaru maty.



Fotel łatwo odjeżdża od biurka podczas intensywnego grania? PVC zastosowane w matach SPC Gear jest nie tylko wytrzymałe, ale także solidnie trzyma się twardej powierzchni podłogi. Z drugiej strony, poprawia też przyczepność na styku maty i kółek fotela, co w znacznym stopniu niweluje jego niekontrolowane przemieszczanie się.



SPC Gear Floor Pad 90S oraz 120R nie tylko zwiększają komfort użytkowania fotela i chronią przed zarysowaniami, ale także zabezpieczają pokrytą powierzchnię podłogi przed zalaniem. Wodoodporna powłoka skutecznie powstrzyma przesączenie się rozlanego na powierzchni maty napoju.



Fotel przesuwany po nieosłoniętej i twardej podłodze może wydawać dość głośne i nieprzyjemnie dźwięki. Wytrzymała powierzchnia mat skutecznie niweluje hałas, zwiększając tym samym zarówno wygodę użytkowania, jak i komfort domowników lub współpracowników.



Przewidywane ceny:

• SPC Gear Floor Pad 120R: 169 PLN

• SPC Gear Floor Pad 90S: 129 PLN





Dane techniczne SPC Gear Floor Pad 120R:

• Kod produktu: SPG081

• EAN: 5903018661810

• Wymiary produktu [mm]: 1200 × 900

• Materiał wykonania: PVC

• Warstwa antypoślizgowa: Tak

• Grubość [mm]: 3

• Kształt: Prostokąt



Dane techniczne SPC Gear Floor Pad 90S:

• Kod produktu: SPG082

• EAN: 5903018661957

• Wymiary produktu [mm]: 900 × 900

• Materiał wykonania: PVC

• Warstwa antypoślizgowa: Tak

• Grubość [mm]: 3

• Kształt: Kwadrat



























Źródło: Info Prasowe / SPC Gear