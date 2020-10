Flagowy realme X50 Pro 5G w promocji

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 2

realme przygotowała wraz z partnerami specjalną promocję na flagowy model realme X50 Pro 5G. Promocja wystartowała 20 października i objęła największe sieci sprzedaży, w tym RTV EURO AGD, X-kom, Media Expert, Neonet, Komputronik oraz sklep-realme.pl. Model X50 Pro 5G, to najbardziej zaawansowany smartfon marki realme, oparty na niezwykle wydajnym procesorze Qualcomm Snapdragon 865, wspieranym przez 8 lub 12 GB pamięci RAM. Wyróżnia go ekran AMOLED z odświeżaniem 90 Hz, oferujący nie tylko świetne odwzorowanie barw, ale także płynność obrazu w najbardziej wymagających grach. W ekranie znajduje się czytnik biometryczny.







Smartfon należy do liderów wydajności w swojej klasie urządzeń. Użytkownik ma do wyboru 128 lub 256 GB ultraszybkiej pamięci wewnętrznej w standardzie UFS 3.0 oraz dostęp do ładowania SuperDart 65 W – wystarczy zaledwie 35 minut, aby załadować do pełna kompletnie rozładowane urządzenie. Flagowiec realme jak wskazuje to jego nazwa, jest też gotów na standard 5G.



Potężną specyfikację uzupełnia bateria aparatów godna flagowca. Poczwórny aparat główny bazuje na matrycy 64 MP, wspieranej przez teleobiektyw 12 MP oraz aparat ultraszerokokątny 8 MP i 2 MP do czarno-białych portretów. Przedni zestaw do selfie składa się z aparatu 32 MP oraz dodatkowego ultraszerokokątnego oczka 8 MP.

realme X50 Pro 5 G dostępny jest w dwóch konfiguracjach (8+128 GB) oraz (12+256 GB). Oba warianty objęte są ofertą promocyjną.



realme X50 Pro 5G (8+128 GB) – cena promocyjna 2499 PLN (regularna cena 2999 PLN)

realme X50 Pro 5G (12+25 6GB) – cena promocyjna 2799 PLN (regularna cena 3499 PLN)

























Źródło: Info Prasowe / realme