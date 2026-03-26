Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Denon rozszerza niezwykle popularną serię Denon Home o najnowsze modele 200, 400 i 600 stanowiące kolejny krok w ewolucji bezprzewodowego systemu audio klasy premium do wielu pomieszczeń. Modele Denon Home 200, 400 i 600 zostały zaprojektowane nie tylko z myślą o zapewnieniu wyjątkowego dźwięku, ale także o tym, aby idealnie wpasowały się w codzienność. Inżynierowie i projektanci firmy Denon zaczęli od prostego pytania: a co by było, gdyby głośnik naprawdę stał się częścią domu? Zaczęło się od wyboru materiałów pod kątem ich wrażeń dotykowych i sposobu starzenia się w

rzeczywistej przestrzeni mieszkalnej.







W każdym modelu zastosowano bezszwowe tkaniny, precyzyjnie anodowane aluminium, gładkie wykończenia, miękki silikon i proste geometryczne formy, które naturalnie komponują się z nowoczesnym wnętrzem. Powierzchnie płynnie przechodzą jedna w drugą, tworząc spójną formę o ciepłym, przyjaznym charakterze, zamiast czysto użytkowego przedmiotu.



Serce domu zaczyna brzmieć mocniej i pełniej

Nowa seria głośników Denon Home obejmuje trzy modele, z których każdy został zaprojektowany tak, aby dopasować się do Twoich preferencji, niezależnie od tego, czy chcesz, aby dźwięk wtapiał się w tło, czy też wypełniał Twój dzień swoją obecnością. Serię otwiera model Denon Home 200. Kompaktowy, ale potężny, oferuje ulepszoną konstrukcję z trzema przetwornikami i trzema wzmacniaczami, która zapewnia naturalny, wypełniający pomieszczenie dźwięk o przestrzenności większej niż jego rozmiar.



Denon Home 400M wkracza do akcji, gdy pomieszczenie wymaga większej obecności. Dzięki sześciu przetwornikom, sześciu wzmacniaczom i dedykowanym przetwornikom skierowanym do góry tworzy szeroką, przestronną scenę dźwiękową, która wypełnia przestrzeń wokół Ciebie, dodając większego poczucia wymiarowości do codziennego słuchania. Ten głośnik został stworzony dla tych, którzy chcą głębszego zanurzenia się w dźwięku i większej obecności głośnika, niezależnie od tego, gdzie zdecydują się go umieścić.



Najwyższy model z tej serii, Denon Home 600, jest wyposażony w dwa przeciwstawne 6,5-calowe przetworniki niskotonowe oraz zestaw głośników wysokotonowych, średniotonowych i skierowanych do góry. Jako najmocniejszy głośnik z tej rodziny, zapewnia głęboki, autorytatywny bas dzięki wbudowanemu systemowi subwooferów, ujawniając pełną głębię muzyki. W całej linii obsługa wirtualnego Dolby Atmos Music zapewnia jeszcze bardziej wciągające, przestrzenne wrażenia, dodając przestrzeń, klarowność i realizm, które pozwalają słuchaczom poczuć się bardziej związanym z muzyką.



Nowe modele Denon Home 200, 400 i 600 mają wspólną filozofię projektowania i wydajności, stworzoną z myślą o nowoczesnym stylu życia. Każdy model charakteryzuje się wyrafinowanym językiem wzornictwa przemysłowego Denon, z kolorami Stone i Charcoal, miękkimi w dotyku elementami sterującymi i czystymi, ciągłymi powierzchniami. W całej linii słuchacze zyskują rozszerzoną łączność, w tym Wi-Fi, Bluetooth, USB-C i Aux-In, a także proste sterowanie bezprzewodowe i strumieniowanie w wysokiej rozdzielczości obsługiwane przez HEOS. Niezależnie od rozmiaru i przestrzeni, każdy głośnik zapewnia szczegółowy i przestrzenny dźwięk w ramach projektu, który wydaje się być starannie zintegrowany z domem.



Dźwięk, który podąża za Tobą

Współczesne słuchanie nie ogranicza się do jednego pomieszczenia. Głośniki Denon Home mogą łączyć się z maksymalnie 64 produktami HEOS w 32 strefach, w tym z oryginalną linią Denon Home, a także z amplitunerami AV obsługującymi HEOS, mini systemami i innymi urządzeniami. Słuchacze mogą przemieszczać się z jednego pomieszczenia do drugiego, a muzyka podąża za nimi lub tworzyć różne krajobrazy dźwiękowe w oddzielnych pomieszczeniach. Uzyskaj dostęp do usług wysokiej rozdzielczości w jednej prostej aplikacji, w tym TIDAL, Amazon Music HD i Qobuz.



Kolejny rozdział tej historii otwiera się jeszcze szerzej. Sednem wizji Denon jest dom wypełniony łatwym w obsłudze dźwiękiem w każdym pomieszczeniu, a głośniki Denon Home sprawiają, że to doświadczenie jest bardziej płynne niż kiedykolwiek wcześniej. Ich dwukolorowa paleta barw wzmacnia tę ideę, tworząc nowoczesny wygląd, który naturalnie komponuje się z szeroką gamą wnętrz, jednocześnie podkreślając harmonię całej linii produktów. Tam, gdzie design staje się częścią codziennego życia. Najbardziej wyróżniającą cechą nowej linii Denon Home jest to, jak starannie została zaprojektowana z myślą o prawdziwych domach. Materiały są dobrane z zamysłem. Wykończenia pasują do szerokiej gamy stylów wnętrz. Elementy sterujące są miękkie w dotyku i reagują natychmiastowo. Kolorystyka Stone i Charcoal pozwala każdemu głośnikowi wtopić się w otoczenie bez utraty swojej tożsamości. To technologia, która wzbogaca pomieszczenie, nie dominując nad nim.



Historia, która wciąż się tworzy

Nowe modele Denon Home 200, 400 i 600 to coś więcej niż odświeżona linia produktów. Odzwierciedlają one wizję dźwięku jako części domu. Głośniki te zostały zaprojektowane tak, aby uzupełniać przestrzenie, w których się znajdują, a następnie ożywić je dźwiękiem, który tworzy atmosferę, skalę i emocje w sposób, który jest zarówno wciągający, jak i płynnie integruje się z codziennym życiem.



Nowe bezprzewodowe głośniki Denon Home 200, 400 i 600 będą dostępne od 24 marca 2026 r. na stronie denon.com oraz u autoryzowanych sprzedawców Denon na całym świecie.



Ceny detaliczne:

· Denon Home 200 — 1499 PLN

· Denon Home 400 — 2199 PLN

· Denon Home 600 — 2999 PLN

































źródło: Info Prasowe - DENONE