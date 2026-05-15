Denon przedstawia nową generację amplitunerów AV z serii X

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Dla słuchaczy, którzy wymagają więcej od swojego kina domowego – większej mocy, większej precyzji i większej kontroli, firma Denon wprowadza nową generację amplitunerów AV z serii X: modele AVR-X2900H DAB i AVC-X3900H. Te nowe modele zostały zaprojektowane z myślą o entuzjastach, którzy już rozumieją znaczenie wysokiej jakości dźwięku i chcą jeszcze bardziej rozbudować swoje systemy. Zostały one również zaprojektowane z myślą o integratorach systemów niestandardowych, oferując zaawansowane opcje kalibracji, elastyczną konfigurację systemu oraz większą kontrolę nad dedykowanymi kinami domowymi i instalacjami audio w całym domu. Podczas gdy najnowszy model Denon AVR-S980H został zaprojektowany z myślą o udostępnieniu doskonałego kina domowego, nowe amplitunery AV z serii X skupiają się na dopracowaniu i skalowalności. Zostały stworzone dla słuchaczy, którzy chcą dopracować każdy szczegół, oraz dla instalatorów, którzy potrzebują spójnych, wysokowydajnych rozwiązań, którym mogą zaufać.







Oparte na DNA wydajności Denon

Sercem obu nowych modeli jest nieustanne skupienie się firmy Denon na jakości dźwięku. Zmodernizowane komponenty wewnętrzne oraz wysokowydajna, 32-bitowa architektura wielokanałowego przetwornika cyfrowo-analogowego (DAC) zapewniają lepszą lokalizację dźwięku, wyraźniejsze detale w wysokich częstotliwościach oraz pewniejszą energię w niskich częstotliwościach na każdym kanale. Każdy amplituner AV został opracowany i dostrojony w Shirakawa Audio Works firmy Denon w Japonii, zgodnie z ponadczasową filozofią Denon Sound Master, łączącą precyzyjne pomiary ze starannym odsłuchem w celu uzyskania charakterystycznego dla marki żywego i przestrzennego brzmienia. Efektem jest wrażenie otwartości, dynamiki i zaangażowania, niezależnie od tego, czy słuchasz filmów, muzyki czy grasz w gry.



Zaawansowana optymalizacja dźwięku z możliwością wyboru

Nowe amplitunery AV z serii X firmy Denon opierają się na prostej idei: doskonały dźwięk jest kwestią indywidualną i zależy od pomieszczenia, systemu oraz słuchacza. Dlatego firma Denon nadal obsługuje zarówno Audyssey, jak i Dirac Live*, dając entuzjastom i integratorom swobodę wyboru narzędzi do optymalizacji pomieszczenia, które najlepiej odpowiadają ich potrzebom i preferencjom. Audyssey pozostaje wbudowany, oferując szybką, niezawodną kalibrację, która zapewnia zrównoważony, wciągający dźwięk przy minimalnej konfiguracji. Dla użytkowników, którzy chcą mieć większą kontrolę i precyzję, amplitunery AV z serii X firmy Denon obsługują również aktualizacje Dirac Live, umożliwiając bardziej zaawansowane dostrajanie w miarę wzrostu złożoności systemów. To podejście oparte na dwóch ścieżkach gwarantuje, że użytkownicy Denon nigdy nie są ograniczeni do jednego sposobu kształtowania dźwięku. Zamiast tego mogą swobodnie dostosowywać swoje wrażenia słuchowe w oparciu o prostotę, kontrolę techniczną lub długoterminową elastyczność systemu.



Denon AVR-X2900H DAB

Denon AVR-X2900H DAB został zaprojektowany dla entuzjastów kina domowego, którzy chcą wyjść poza podstawowy poziom dźwięku i doświadczyć wyraźnego wzrostu wydajności i kontroli. Dzięki mocy 95 W na kanał w siedmiu kanałach, AVR-X2900H DAB zapewnia większy headroom i spokój niż modele podstawowe, zapewniając lepszą klarowność i wyrazistość w połączeniu z wysokiej jakości głośnikami. Obsługa formatów immersyjnego dźwięku przestrzennego, zaawansowanych funkcji HDMI i nowoczesnych standardów gier sprawia, że jest to wszechstronne ulepszenie dla filmów, gier i muzyki. Kluczowym ulepszeniem w modelu AVR-X2900H DAB jest kompatybilność z systemem korekcji akustyki pomieszczenia Dirac Live, dająca użytkownikom możliwość odblokowania z czasem bardziej zaawansowanych opcji dostrajania dźwięku do pomieszczenia. W połączeniu z gotowym do użycia systemem Audyssey, systemem audio multiroom HEOS oraz sprawdzoną łatwością konfiguracji Denon, model AVR-X2900H DAB łączy w sobie wysoką wydajność z codzienną użytecznością.



Denon AVC-X3900H

Denon AVC-X3900H został stworzony z myślą o kinach domowych bez kompromisów oraz profesjonalnie zaprojektowanych systemach, w których najważniejsze są kontrola, skalowalność i precyzja. Dzięki 9.4-kanałowemu wzmocnieniu, 11,4-kanałowemu przetwarzaniu i mocy 105 W na kanał, urządzenie to zostało zaprojektowane z myślą o złożonych układach głośników i wymagających środowiskach odsłuchowych. Cztery niezależne wyjścia subwoofera i rozszerzone opcje konfiguracji pozwalają na bardziej zrównoważone i efektowne brzmienie basów w dedykowanych pomieszczeniach.



Model AVC-X3900H obsługuje funkcje Dirac Live Room Correction, Bass Control oraz Active Room Treatment (ART) jako opcjonalne aktualizacje, zapewniając doświadczonym użytkownikom i integratorom zaawansowane narzędzia do precyzyjnego dostrajania wydajności systemu. W zestawie znajduje się również technologia Audyssey, dzięki czemu właściciele domów i instalatorzy mogą wybrać podejście, które najlepiej odpowiada ich stylowi pracy i preferencjom odsłuchowym. Zaprojektowany z myślą o niezawodności, wydajności i długoterminowej elastyczności, AVC-X3900H łączy zaawansowane opcje konfiguracji z solidną konstrukcją, jakiej można oczekiwać od wysokiej klasy amplitunera AV firmy Denon. Wspólne dla modeli AVR-X2900H DAB i AVC-X3900H internetowe interfejsy użytkownika oparte na protokole IP, zaawansowana diagnostyka HDMI oraz rozszerzone interfejsy sterowania wspierają wydajną konfigurację systemu i jego ciągłą optymalizację, zapewniając jednocześnie stabilność i wydajność oczekiwane w dzisiejszych środowiskach domowej rozrywki klasy premium.



HEOS zapewnia wrażenia w całym domu

Oba amplitunery AV z serii X są oparte na platformie HEOS, wbudowanej w produkty Denon i innych marek audio klasy premium, i obsługują Bluetooth, Apple AirPlay 2 oraz dostęp do popularnych serwisów muzycznych, takich jak TuneIn Internet Radio, Spotify, Qobuz i innych. Dzięki temu użytkownicy mogą strumieniować muzykę w wysokiej rozdzielczości w całym domu, grupować pomieszczenia lub odtwarzać różne źródła w różnych przestrzeniach za pomocą jednej, łatwej w obsłudze aplikacji. Entuzjaści zyskują kino domowe, które stanowi centralny element większego, obejmującego cały dom systemu odsłuchowego, podczas gdy integratorzy korzystają z otwartego, elastycznego ekosystemu, który obsługuje szeroki zakres projektów systemów, nie ograniczając klientów do zamkniętej platformy.



Elastyczne opcje bezprzewodowe dla zmieniających się przestrzeni

W ramach ciągłego skupiania się firmy Denon na elastyczności w rzeczywistych warunkach, modele AVR-X2900H DAB i AVR-X3900H będą obsługiwać opcję wykorzystania głośników Denon Home 200, 400 i 600 jako bezprzewodowych głośników surround z tyłu, co pomoże dostosować się do pomieszczeń, w których poprowadzenie kabli głośnikowych jest niepraktyczne. Funkcja bezprzewodowego dźwięku przestrzennego zostanie udostępniona w przyszłej aktualizacji oprogramowania sprzętowego i nie będzie dostępna w momencie premiery. Dodatkowe szczegóły zostaną podane w późniejszym terminie.



Zaprojektowane z myślą o przyszłości

Od modernizacji dla entuzjastów po profesjonalnie zainstalowane kina domowe — nowe amplitunery AV z serii X zostały zaprojektowane tak, aby pozostawać w centrum systemu w miarę ewolucji technologii, pomieszczeń i nawyków słuchowych. Rozszerzona łączność HDMI, obsługa przepuszczania sygnału 1440p i kompatybilność z AMD FreeSync oraz skalowalne układy głośników zapewniają długoterminową przydatność. Modele AVR-X2900H DAB i AVR-X3900H kontynuują tradycję firmy Denon w zakresie tworzenia amplitunerów AV, które są opłacalną inwestycją, zapewniając stałą wydajność dzisiaj, a jednocześnie pozostając gotowymi na przyszłe zmiany.



Ceny i dostępność

Modele Denon AVR-X2900H DAB i AVR-X3900H będą dostępne od 14 maja 2026 r. u autoryzowanych sprzedawców Denon na całym świecie.

• Denon AVR-X2900H DAB — 4299 PLN

• Denon AVR-X3900H — 6499 PLN

































źródło: Info Prasowe - DENON