Razer Blade 18 (2026)

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Razer z dumą ogłosiła ewolucję modelu Razer Blade 18 na rok 2026 – najpotężniejszego i najbardziej drapieżnego "Ostrza" w historii marki. Zaprojektowany z myślą o zapalonych graczach i deweloperach sztucznej inteligencji, nowy Blade 18 wychodzi daleko poza ramy tradycyjnych laptopów gamingowych, stając się pełnoprawną platformą klasy desktop. Zbudowano go tak, aby rzucać go na najgłębszą wodę i odpalać zaawansowane zadania lokalnie – od błyskawicznego wnioskowania AI, przez renderowanie w czasie rzeczywistym, aż po rozwój nowych funkcji, a wszystko to w ramach jednego, zunifikowanego systemu.







Na krawędzi wydajności. Tam, gdzie gaming spotyka się z rozwojem sztucznej inteligencji

- Zbudowany, aby zapewnić Ci wysoki komfort i stabilność podczas pracy z lokalnymi modelami LLM, kompilacji obszernych baz kodu, renderowania wideo i obiektów 3D, a także podczas relaksu przy nowoczesnych grach AAA.

- Procesor Intel Core Ultra 9 290HX Plus (24 rdzenie, do 5.5 GHz w trybie boost) ze zintegrowanym układem NPU, dostarczającym aż do 13 TOPS wsparcia dla sztucznej inteligencji.

- Karta graficzna (nawet do modelu NVIDIA GeForce RTX 5090 Laptop GPU z 175 W TGP, 24 GB pamięci VRAM) z innowacyjnymi technologiami RTX AI nowej generacji

- Jaśniejszy, 18-calowy ekran działający w dwóch trybach, zapewniający wspaniałe wrażenia w pełnej detali rozdzielczości UHD+ (240 Hz) lub wyjątkową płynność w FHD+ (440 Hz)

- Zaawansowane chłodzenie oparte na komorze parowej z udoskonalonym systemem cichych wentylatorów, dbające o optymalną temperaturę podczas dłuższej pracy

- Funkcje łączności rodem z komputerów stacjonarnych, takie jak Thunderbolt 5, Wi-Fi 7, port sieciowy Ethernet 2.5 Gb, wysokiej jakości kamera 5MP oraz wspaniały, sześciogłośnikowy system audio wspierany przez THX Spatial Audio+



Zbudowany z myślą o przyszłości

Sercem laptopa Blade 18 jest niezwykle wydajny procesor Intel Core Ultra 9 290HX Plus, który można z powodzeniem połączyć z fenomenalną kartą graficzną NVIDIA GeForce RTX 5090. Wspólnie sprawiają, że lokalne uruchamianie modeli AI, praca nad rozbudowanym kodem, wymagające zadania kreatywne oraz relaks przy ulubionych grach odbywają się wyjątkowo płynnie i bez żadnych kompromisów. Możliwości te doskonale wpisują się w nowoczesne metody pracy ze sztuczną inteligencją w ekosystemie Windows, gdzie deweloperzy mogą łatwo i swobodnie łączyć lokalną moc obliczeniową z chmurą dzięki platformom takim jak Microsoft Foundry. Pozwala to na znacznie szybszą pracę, elastyczne hybrydowe wdrożenia i większą wygodę. Konfiguracje wyposażone w aż do 24 GB pamięci VRAM bez problemu obsługują innowacyjne technologie NVIDIA RTX AI, umożliwiając wygodne wykonywanie zadań lokalnie, bez konieczności stałego polegania na infrastrukturze chmurowej. Zmniejsza to irytujące opóźnienia, daje pełną kontrolę nad Twoimi danymi i pozwala na jeszcze szybsze osiąganie wymarzonych rezultatów. Te świetne możliwości znajdują bezpośrednie potwierdzenie w poprawie przepustowości AI, mniejszych opóźnieniach oraz wspaniałej wydajności renderowania, zaobserwowanej zarówno podczas syntetycznych testów, jak i w swobodnym, codziennym użytkowaniu.



Sprawdzona niezawodność

Przetestowany w realnych zadaniach związanych ze sztuczną inteligencją i gamingiem, Blade 18 oferuje niezwykle odczuwalny wzrost szybkości i responsywności – niezależnie od tego, czy pracujesz nad swoim nowym wielkim projektem, czy też oddajesz się wieczornej, wciągającej rozgrywce. W procesach związanych z AI system gwarantuje do 37% szybsze wnioskowanie w przypadku dużych modeli językowych (LLM), co zdecydowanie usprawnia codzienną pracę. Osiągając prędkość do 162 tokenów na sekundę przy użyciu łatwego w obsłudze oprogramowania LM Studio i nowoczesnych modeli, możesz cieszyć się niemal natychmiastowymi odpowiedziami, co przyspiesza wprowadzanie zmian i zachęca do kreatywnych poszukiwań. Jeśli interesuje Cię generatywna sztuczna inteligencja, Blade 18 tworzy obrazy nawet 2.2 raza szybciej w porównaniu z podobnymi laptopami dostępnymi na rynku¹, pomagając twórcom znacznie sprawniej generować i dopracowywać przepiękne materiały wizualne.Wszystko to sprawia, że nowy Blade 18 doskonale sprawdza się jako wygodne, niezwykle wszechstronne urządzenie, gotowe ułatwić Ci codzienne wyzwania.



Wydajność na lata

Zbudowany z myślą o długich latach pracy. Dyskretny, zaawansowany układ chłodzenia z komorą parową i precyzyjnie dostrojonymi wentylatorami dba o to, by Blade 18 działał płynnie, cicho i stabilnie nawet podczas wielogodzinnych sesji – od kreatywnego korzystania ze sztucznej inteligencji po emocjonującą rozrywkę. Dodatkowo zintegrowany, nowoczesny moduł NPU dba o oszczędność baterii, zdejmując część obciążenia i przejmując na siebie zadania związane z AI w tle, co pozwala na bardzo inteligentne rozłożenie pracy pomiędzy procesor, kartę graficzną i sprzęt wspomagający sztuczną inteligencję.



Nowy i jeszcze lepszy, 18-calowy wyświetlacz

Blade 18 to czysty synonim wygody, głównie za sprawą wspaniałego, zaktualizowanego wyświetlacza, który oferuje podwójny tryb działania. Możesz z niezwykłą łatwością przełączać się między:

- Trybem UHD+ 240Hz, wręcz stworzonym do pracy pełnej drobnych detali, tworzenia niesamowitych projektów i cieszenia się pięknem multimediów

- Trybem FHD+ 440Hz, który zapewni Ci ultrapłynną rozrywkę podczas grania w gry Dzięki perfekcyjnemu, 100-procentowemu pokryciu pięknej palety barw DCI-P3 oraz jasności podniesionej o dodatkowe 20%, ekran zapewnia niezwykłą precyzję, soczyste kolory i doskonałe wrażenia wizualne, dopasowując się idealnie do Twoich potrzeb.



Łączność na nowym poziomie i otulający dźwięk

Blade 18 zaprojektowano jako elegancką alternatywę dla dużego komputera stacjonarnego, udostępniając przy tym całą gamę przydatnych, nowoczesnych portów.

- Thunderbolt 5 do bezstresowego, ultraszybkiego przesyłania danych i obsługi najnowszego sprzętu

- Wi-Fi 7 dbające o stabilne i bezpieczne połączenie bezprzewodowe w domu i w biurze.

- Złącze HDMI 2.1, port sieciowy 2.5Gb Ethernet oraz wygodny czytnik kart UHS-II SD, pozwalają podłączyć wszystko, czego potrzeba.

- Możliwość wygodnego ładowania przez port USB-C o mocy do 100W, co daje swobodę korzystania z urządzenia podczas podróży



Poza wygodą podłączania sprzętu, Blade 18 dba także o wspaniałe doświadczenia multimedialne. Laptop wyposażony jest w 6-głośnikowy systemem z technologią THX Spatial Audio+, oferującym głęboki, piękny wirtualny dźwięk przestrzenny 7.1.4, na tradycyjnych słuchawkach oraz głośnikach z wirtualnym 7.1. Pozwala to na relaksujące, pełne zanurzenie się w pięknych dźwiękach podczas oglądania filmów, słuchania ulubionych artystów czy grania. Do rozmów wideo doskonale sprawdzi się ulepszona kamera 5MP ze wsparciem wygodnego logowania Windows Hello oraz fizyczną zaślepką dbającą o prywatność.



CENA I DOSTĘPNOŚĆ

Razer Blade 18 - Sugerowana cena producenta: 3999.99 USD / 4099.99 EURO. Dostępny już teraz na Razer.com, wybranych punktach RazerStore na całym świecie oraz u lokalnych dystrybutorów.

































źródło: Info Prasowe - Razer