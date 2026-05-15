FRITZ!Box 6825 4G - mobilny router LTE z Wi-Fi 6 i zasilaniem USB-C

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

firma FRITZ! wprowadziła do sprzedaży w Polsce nowy router FRITZ!Box 6825 4G. Ten niewielki FRITZ!Box do sieci mobilnych zapewnia stabilny internet z prędkością do 300 Mbit/s przez 4G/LTE i może być używany na całym świecie. Szybkie Wi‑Fi 6 oraz gigabitowe gniazdo LAN ułatwiają podłączenie do sieci wszystkich urządzeń oferując niezależność i bezpieczeństwo. Dzięki małym, kompaktowym wymiarom router sprawdzi się zwłaszcza w podróży: w wakacyjnych apartamentach, czy np. w popularnych ostatnio kamperach. Na uwagę zasługuje też zasilanie: to pierwszy FRITZ!Box zasilany przez USB‑C, co oznacza dużą elastyczność – router można zasilać ładowarką od smartfona, czy powerbankiem z portem USB‑C.







Dzięki technologii FRITZ! Failsafe ten niewielki mobilny router może również pełnić - dla innego FRITZ!Box obsługującego łącze światłowodowe, DSL lub kablowe - rolę urządzenia zapasowego na wypadek awarii łącza. FRITZ!Box 6825 4G uzupełnia portfolio urządzeń mobilnych marki FRITZ! o kompaktową, wydajną alternatywę dla modeli 5G FRITZ!Box 6860 5G, 6850 5G oraz 6850 4G.



Wydajny modem mobilny 4G/LTE z szerokim wsparciem pasm

Ponieważ FRITZ!Box 6825 4G zapewnia dostęp do internetu mobilnego z prędkością do 300 Mbit/s i jest wstecznie kompatybilny z innymi pasmami sieci komórkowych, może być używany w całej Europie. Dzięki agregacji pasm - z możliwością łączenia do dwóch pasm 4G (2CC) i licznymi wariantami kombinacji - dostępna przepustowość jest wykorzystywana optymalnie. Router posiada także praktyczną funkcję, która ułatwia ustawienie urządzenia w idealnym miejscu zapewniającym najlepszy odbiór.



Szybkie i bezpieczne Wi‑Fi 6 oraz gigabitowy LAN

Dzięki poręcznym wymiarom, FRITZ!Box 6825 4G zmieści się w każdym bagażu podręcznym lub plecaku turystycznym, co oznacza, że szybkie i niezawodne połączenie z internetem LTE możemy zabrać ze sobą w każdą podróż. Urządzenie można ustawić też w ograniczonej przestrzeni – np. na parapecie - w domu, w pracy czy w home office. FRITZ!Box nadaje z prędkością do 600 Mbit/s w paśmie 2.4 GHz zgodnie ze standardem Wi‑Fi 6 i oferuje bezpieczne szyfrowanie dzięki WPA3. W kilka chwil można go zintegrować także z hotspotami na kempingach, aby udostępnić internet wszystkim podróżującym przez Wi‑Fi lub gigabitowe gniazdo LAN.



Wszechstronne funkcje sieciowe i bezpieczeństwa oraz ochrona na wypadek awarii łącza

Routery FRITZ!Box są stale rozwijane i dzięki aktualizacjom FRITZ!OS zyskują wiele nowych funkcji. W ten sposób każde urządzenie może zostać płynnie zintegrowane z istniejącymi sieciami Mesh, aby elastycznie rozszerzać zasięg Wi‑Fi w całym domu. Dzięki funkcji planowanego włączania i wyłączania, sieć Wi‑Fi można ustawiać zgodnie z własnymi potrzebami. Jednocześnie zabezpieczony dostęp dla gości umożliwia korzystanie z internetu bez udostępniania sieci domowej. Za bezpieczeństwo komunikacji odpowiadają połączenia VPN w standardach WireGuard oraz IPSec. Rozbudowane funkcje kontroli rodzicielskiej - takie jak limity czasowe, filtry treści i blokady urządzeń - zapewniają ochronę i kontrolę korzystania z internetu w rodzinie. Niewielki FRITZ!Box 6825 4G doskonale sprawdza się również jako element rozwiązania FRITZ! Failsafe. Nawet w sytuacji, gdy główne łącze internetowe przestaje działać - niezależnie od tego, czy jest to światłowód, kabel czy DSL - FRITZ!Box 6825 4G przejmuje połączenie, o ile została podłączona do FRITZ!Box poprzez WAN lub LAN.



Posprzedażowa obsługa premium

Firma FRITZ! GmbH kładzie szczególny nacisk na bezpieczeństwo i wieloletnią trwałość produktów FRITZ!. Wszystkie modele routerów FRITZ!Box objęte są 5-letnią gwarancją producenta oraz bezpłatnymi aktualizacjami zabezpieczeń i funkcji. Produkty FRITZ! są projektowane w Berlinie i produkowane w Europie.



Router FRITZ!Box 6825 4G, jest dostępny W sprzedaży detalicznej oraz na FRITZ.com w cenie 548 PLN (cena rekomendowana, 05/26).





Najważniejsze cechy FRITZ!Box 6825 4G

• Kompaktowy router bezprzewodowy do sieci mobilnych 4G: pobieranie do 300 Mbit/s, wysyłanie do 50 Mbit/s

• Wi‑Fi 6 do 600 Mbit/s (2.4 GHz), 802.11ax

• 1 × port gigabit LAN do podłączenia komputera, telewizora i innych urządzeń sieciowych

• Łączność 4G zgodna z 3GPP release 10: LTE Advanced Category 6, podwójna agregacja pasm 4G/LTE (2CC) oraz 2 × 2 MIMO

• Modem LTE (4G) z obsługą wielu pasm (FDD): pasma 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28 i 32

• Modem LTE (4G) z obsługą wielu pasm (TDD): pasma 38, 40 i 41

• Modem UMTS/HSPA+ z obsługą trzech pasm: 1, 5 i 8

• 1 × gniazdo na kartę nano SIM

• Zasilanie przez USB‑C; możliwość podłączenia także do powerbanka USB‑C

• Idealny jako urządzenie failsafe dla FRITZ!Box z łączem DSL, kablowym lub światłowodowym

• Dostęp do internetu także przez hotspoty Wi‑Fi

• FRITZ!OS: Mesh, kontrola rodzicielska, dostęp dla gości Wi‑Fi, MyFRITZ! i wiele więcej

• Wymiary: 65 × 135 × 98 mm



















źródło: Info Prasowe - FRITZ!