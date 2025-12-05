Divoom Mini Two i D-Base

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Divoom, marka znana z innowacyjnego łączenia technologii audio z estetyką pixel art, prezentuje dwa nowe produkty, które zadowolą zarówno miłośników retro designu, jak i entuzjastów gamingu: Divoom Mini Two oraz Divoom D-Base. Te dwa głośniki, choć różne w swoim przeznaczeniu, łączy pasja marki do dostarczania wysokiej jakości dźwięku i unikalnej personalizacji. Divoom Mini Too to uroczy, przenośny głośnik Bluetooth, który swoim wyglądem nawiązuje do klasycznych komputerów PC w stylu retro. Ten kompaktowy towarzysz biurka i podróży to znacznie więcej niż tylko głośnik – to interaktywny gadżet, który wnosi nostalgię do nowoczesnego świata.







Kluczowe cechy Mini Two:

•Pixel Art Display: Wyświetlacz TFT 1.77" (128 x 160) pozwala na tworzenie własnych animacji, wyświetlanie gotowych wzorów pixel art, zegara (ponad 70 retro tarcz), a nawet wiadomości tekstowych. Dzięki dedykowanej aplikacji Divoom, użytkownicy mają dostęp do globalnej galerii sztuki pikselowej.

•Wielofunkcyjność: Oprócz funkcji głośnika Bluetooth 5.3, Mini Too pełni rolę budzika, generatora białego szumu, a nawet oferuje wbudowane mini-gry. Obsługuje również odtwarzanie z karty TF i USB Audio.

•Kompaktowy i Przenośny: Niewielkie wymiary i wbudowany akumulator sprawiają, że Mini Too jest idealny do zabrania w podróż lub jako stylowy element dekoracyjny w każdym pomieszczeniu.

•Dźwięk: Wyposażony w głośnik o mocy 5W, zapewnia czysty i przyjemny dźwięk, zaskakujący jak na tak małe urządzenie.



Sugerowana Cena Detaliczna Divoom Mini Two, to 199 PLN.





Divoom D-Base: Potęga Dźwięku i Światła dla Graczy

Dla tych, którzy spędzają godziny przed komputerem, Divoom przygotował D-Base – soundbar gamingowy, który łączy potężne brzmienie z dynamicznym oświetleniem RGB. D-Base to idealne uzupełnienie każdego stanowiska gamingowego.



Kluczowe cechy D-Base:

•Immersyjny Dźwięk 2.2: Głośnik dostarcza 30W (lub 35W) mocy w strukturze 2.2 stereo, wykorzystując podwójne głośniki wysokotonowe i podwójne przetworniki basowe. Zapewnia to bogaty, dynamiczny dźwięk, który pozwala usłyszeć każdy detal w grze.

•Gamingowy Design: Smukła forma soundbara idealnie pasuje pod monitor, a konfigurowalne oświetlenie RGB (Cyber Sonic Gaming Speaker) dodaje futurystycznego charakteru i synchronizuje się z akcją na ekranie.

•Niskie Opóźnienie: Zaprojektowany z myślą o graczach, D-Base charakteryzuje się niskim opóźnieniem, co jest kluczowe dla precyzyjnej rozgrywki.

•Zasilanie Sieciowe: Zasilanie AC gwarantuje stałą, wysoką moc bez obaw o rozładowanie baterii.



Sugerowana Cena Detaliczna Divoom D-Base, to 749 PLN.





























źródło: Info Prasowe - MIP