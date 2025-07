Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

NAVITEL prezentuje wielofunkcyjne urządzenie TF3 Compact JET – wszechstronną dmuchawę, która mimo kompaktowych rozmiarów oferuje wyjątkową moc i szeroki wachlarz zastosowań w każdej dziedzinie życia. Jedynym ograniczeniem jest tu pomysłowość użytkownika. Dmuchawa doskonale sprawdzi się w domu czy warsztacie na przykład jako narzędzie uprzątające przestrzeń roboczą, w ogrodzie podczas rozpalania grilla, a także do schładzania potraw lub suszenia futra zwierząt. Jesienią przy jej pomocy zdmuchniemy liście z samochodu lub podjazdu przed domem, a zimą odśnieżymy karoserię auta.







Dmuchawa NAVITEL TF3 Compact JET generuje strumień powietrza o prędkości do 45 metrów na sekundę, co pozwala szybko i skutecznie usuwać kurz, drobne zanieczyszczenia, liście, śnieg czy wióry. Urządzenie wyposażone jest w silnik o prędkości obrotowej do 110 000 obr./min oraz akumulator, który umożliwia pracę do czterech godzin na niskim biegu lub około 19 minut przy maksymalnej mocy.



Dzięki regulacji siły nawiewu i wymiennym końcówkom znajdującym się w zestawie można z łatwością dostosować urządzenie do różnych zastosowań. Nowa dmuchawa NAVITEL może być używana m.in. do czyszczenia komputerów i sprzętu elektronicznego, wymiatania kurzu ze schowków i trudno dostępnych miejsc, wspomagania rozpalania grilla, usuwania liści i śniegu z samochodu czy podjazdu przed domem, suszenia pojazdu po myciu, a nawet do tworzenia efektów specjalnych w studiu fotograficznym, poprzez rozdmuchiwanie pyłu dymnego. Docenią ją również rodzice, którzy z jej pomocą zorganizują dzieciom wyścigi łódek na wodzie lub pomogą w robieniu dużych baniek mydlanych. Wszystko zależy od tego który tryb pracy urządzenia wybierzemy i od wyczucia odległości.



Dmuchawa TF3 Compact JET jest wyjątkowo lekka – waży zaledwie 205 gramów, a jej wymiary to 13.1 × 8.6 × 3.7 cm. Posiada wyprofilowany uchwyt, pozwalający pewnie trzymać ją w dłoni podczas użytkowania. Bez problemu możemy ją przenosić w torbie czy plecaku lub trzymać w samochodowym schowku. Ładowanie odbywa się przez port USB-C, a poziom baterii można kontrolować obserwując wskaźnik LED.



NAVITEL TF3 Compact JET jest już dostępna w sprzedaży w Media Expert w cenie SRP 199.99 PLN.



































źródło: Info Prasowe - NAVITEL