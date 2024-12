Dołącz do wydarzenia GeForce LAN 50 z milionami nagród do zdobycia

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

W zeszłym tygodniu firma NVIDIA ogłosiła wydarzenie GeForce LAN 50, a dzisiaj opublikowano szczegóły na jego temat. Kilkudniowe święto gier komputerowych organizowane przez NVIDIA rozpocznie się w niedzielę 5 stycznia o godzinie 1:30 i potrwa 50 godzin w formie stacjonarnej oraz online. W tym czasie zaplanowane zostały liczne konkursy i turnieje z pokaźną pulą nagród. GeForce LAN 50 w formie stacjonarnej odbędzie się w Las Vegas, Pekinie, Berlinie i Tajpej. Dla osób, które chcą dołączyć do wydarzenia w tych miastach, rejestracja dostępna jest TUTAJ.







Dla pozostałych osób wydarzenie będzie dostępne również w sieci. Do wzięcia udziału wystarczy komputer wyposażony w kartę graficzną GeForce RTX. W ramach dedykowanych misji GeForce LAN do zgarnięcia będą specjalne przedmioty w grach, które będzie można odebrać za pośrednictwem narzędzia NVIDIA App lub GeForce Experience.



Miliony nagród w grach

Użytkownicy, którzy w trakcie trwania GeForce LAN 50 spędzą co najmniej 50 minut w Diablo IV, The Elder Scrolls Online, Fallout 76, The Finals lub World of Warcraft, otrzymają specjalny przedmiot w danej grze, a w puli znajdzie się ich kilka milionów.



Jakie przedmioty można zdobyć?

Na oficjalnej stronie GeForce LAN 50 można znaleźć wszystkie informacje na temat uczestnictwa oraz odbioru poniższych nagród:

- Diablo IV – Zbroja dla wierzchowca Sunące Cienie

- The Elder Scrolls Online – Wierzchowiec The Pineblossom Vale Elk

- Fallout 76 – Strój szefa osadników i najeźdźcy nomadów

- The Finals – Legendarna maska Corrugatosaurusa

World of Warcraft – Wierzchowiec Armored Bloodwing



Grajcie z ulubionymi twórcami

Do wydarzenia GeForce LAN 50 dołączą także znane osobistości internetowe, które wraz z uczestnikami pomogą nabić wskaźnik GeForce Greats Hype Meter, dający szansę na kolejne nagrody.













źródło: Info Prasowe - NVIDIA