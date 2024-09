Dodatkowe 3 lata gwarancji na projektory laserowe Optoma

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Optoma ogłasza wyjątkową promocję dla wszystkich, którzy chcą przenieść jakość obrazu na wyższy poziom. Tylko do 30 września 2024 roku, kupując wybrany model projektora laserowego Optoma, można otrzymać dodatkowe 3 lata gwarancji gratis. Aby skorzystać z promocji, wystarczy zakupić projektor na platformie Ceneo u partnera Optoma oznaczonego jako „Optoma oficjalny sklep” i zachować dowód zakupu. To idealna okazja, by cieszyć się wysokiej klasy projektorem z pełnym wsparciem technicznym na lata.







W promocji biorą udział modele:

ZH350 - To kompaktowy i bezproblemowy projektor laserowy DuraCore Full HD 1080p firmy Optoma, oferujący jasność 3600 lumenów, elastyczne opcje instalacji i łączności w obudowie o 34% mniejszej niż wcześniejsze modele.

ZH400 – Ten kompaktowy projektor oferuje jasność na poziomie 4000, a także zmniejsza zużycie energii nawet o 45% w porównaniu z projektorami lampowymi Optoma.

ZH420 - Zaprojektowany z myślą o bezobsługowej pracy ciągłej, ten projektor o jasności 4300 lumenów. Dodatkową korzyścią jest to, że model jest wyposażony w zewnętrzny zasilacz oferujący większą niezawodność, przenośność i efektywność energetyczną.

ZH450 - To kompaktowy projektor laserowy Full HD 1080p DuraCore, zaprojektowany do pracy ciągłej i instalacji w dowolnej orientacji. Zużywa o 47% mniej energii niż lampowe modele, ma żywotność do 30 000 godzin bez konserwacji, nie zawiera rtęci, a obudowa składa się w 50% z tworzyw z recyklingu.

ZH462 - To kompaktowy projektor laserowy DuraCore Full HD 1080p firmy Optoma, zaprojektowany do pracy ciągłej. Oferuje wysoką wydajność obrazu, elastyczne opcje instalacji, 1,3-krotny zoom i szerokie możliwości łączności w obudowie o 34% mniejszej niż wcześniejsze modele.

ZH350ST - Ultrakompaktowy projektor laserowy FullHD 1080p krótkiego rzutu, wyświetla obraz 100" z odległości nieco ponad 1 metra. Wyposażony w wbudowany głośnik i sterowanie RS232, idealny do sal konferencyjnych, wystaw, imprez i targów.

ZH450ST - to kompaktowy projektor laserowy FullHD 1080p DuraCore firmy Optoma o jasności 4200 lumenów, zaprojektowany do pracy ciągłej do 30 000 godzin. Jest o 34% mniejszy niż inne modele Optoma, umożliwia elastyczną instalację i zmniejsza zużycie energii o 47% w porównaniu z lampowymi projektorami. Laserowa technologia zapewnia długotrwałą jasność i nasycenie kolorów bez konieczności wymiany lampy.



Dzięki tym urządzeniom można wyświetlać filmy, prezentacje czy materiały edukacyjne w dowolnym miejscu i czasie. Gwarantują jasności do 5500 lumenów i żywotności do 30 000 godzin. To niezawodność i energooszczędność w jednym.











źródło: Info Prasowe - Optoma