Dragon Age: Straż Zasłony - Data światowej premiery ogłoszona

Electronic Arts Inc. i BioWare ogłosiły datę światowej premiery gry Dragon Age: Straż Zasłony, która odbędzie się 31 października 2024 roku. Gra będzie dostępna na PlayStation 5, Xbox Series X|S oraz PC za pośrednictwem Steam (gra została zweryfikowana na Steam Decku), EA app i Epic Games Store. Dziś ruszyła też przedsprzedaż Dragon Age: Straż Zasłony – fani mogą zamówić przedpremierowo Edycje Standardową i Deluxe, aby otrzymać ekskluzywne elementy kosmetyczne, które pozwolą jeszcze bardziej spersonalizować swoją postać.







W grze Dragon Age: Straż Zasłony gracze wcielą się w Rooka – postać, która musi stanąć do walki u boku swoich towarzyszy i stać się bohaterem, jakiego Thedas potrzebuje w czasach, gdy rodzą się i giną legendy. W walce ze spaczonymi elfimi bogami Rook będzie mieć u swego boku grono siedmiorga kompanów, z których każdy wywodzi się z jednej z kultowych frakcji ze świata Dragon Age. Oprócz osobistych motywacji i unikatowych historii, towarzysze – Bellara, Davrin, Emmrich, Harding, Lucanis, Neve i Taash – wnoszą do gry wyjątkowe zdolności bojowe i wyposażenie, którymi Rook musi rozważnie dysponować podczas walki o przyszłość Thedas.



Pracuję nad serią Dragon Age od ponad 15 lat, dlatego wiem, jak bardzo społeczność wyczekuje tego dnia, i wspólnie z nią będę przeżywać oraz świętować oficjalną premierę Dragon Age: Straż Zasłony 31 października. Chcieliśmy dać Wam wybór, abyście mogli naprawdę wyrazić siebie w tym świecie pełnym przygód i niebezpieczeństw. Niezależnie od tego, czy zdecydujecie się być wojownikiem, łotrzykiem czy magiem, nie możemy się doczekać, aż zbierzecie drużynę i wyruszycie na kolejną ekscytującą przygodę przez Thedas w tegoroczne Halloween – powiedział John Epler, dyrektor kreatywny gry Dragon Age: Straż Zasłony.



Dragon Age: Straż Zasłony to gra skupiająca się na postaciach, w której fabuła składa się z wielu przenikających się wątków oraz bogatej historii świata. W trakcie tej heroicznej przygody gracze doświadczą wspaniałych historii, które poruszą wątki miłości i straty, a także złożonych wyborów wpływających na związki i losy każdego członka drużyny. Jak na serię Dragon Age przystało, więzi z towarzyszami są fundamentem, na którym Rook buduje swą przygodę i to od gracza będzie zależało, jak rozwinie się osobista historia jego postaci.



Fani, którzy zamówią przedpremierowo Edycję Standardową gry Dragon Age: Straż Zasłony (369.90 PLN na PlayStation 5 lub Xbox Series X|S oraz 319.90 PLN na PC) otrzymają kosmetyczne zestawy zbroi Krwawego Smoka dla klas wojownika, maga i łotrzyka. Zamawiający Edycję Deluxe (469.90 PLN na konsole oraz 419.90 PLN na PC) otrzymają również następujące elementy kosmetyczne: trzy zbroje dla postaci gracza, sześć broni dla postaci gracza, siedem zbroi dla towarzyszy i siedem broni dla towarzyszy. Abonenci EA Play Pro* na platformie EA app uzyskają nieograniczony dostęp do wydania EA Play Pro 31 października 2024 roku.



Oprócz tego w BioWare Gear Store pojawił się wybór nowych gadżetów, w tym Rookowy Kuferek. Dostępny w cenie 150$, Rookowy Kuferek zawiera rozmaite pamiątki, takie jak świecący sztylet z lyrium, talię kart z grafikami z gry i inne (nie zawiera gry).



źródło: Info Prasowe - Electronic Arts