CORSAIR iCUE LINK TITAN RX RGB

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma CORSAIR wprowadziła do sprzedaży wyczekiwaną rodzinę zintegrowanych układów chłodzenia procesora nowej generacji – iCUE LINK TITAN RX RGB. Modele TITAN RX RGB, odznaczające się niezrównaną wydajnością, efektownym wyglądem i wyjątkową technologią łączności iCUE LINK, przejmuje zaszczytną pozycję najwydajniejszego układu chłodzenia w historii firmy CORSAIR. Tysiące godzin pracy inżynierów i lata doświadczenia w produkcji zdobywających nagrody układów chłodzenia procesora zaowocowały powstaniem TITAN RX RGB, przełomowego rozwiązania chłodzącego, które wyznacza nowy standard w branży.







Za fenomenalną wydajność TITAN RX RGB odpowiada nowy mechanizm chłodzący FlowDrive, wspomagany trzyfazowym silnikiem o zwiększonej sprawności energetycznej, cichszej pracy i większym przepływie powietrza w porównaniu z poprzednikami. To, w połączeniu z precyzyjnie wykonanym profilem płytki chłodzącej zapewniającym optymalny kontakt z rozpraszaczem ciepła zintegrowanym z procesorem, pozwala obniżyć temperatury w każdych warunkach. W połączeniu z najwydajniejszymi wentylatorami CORSAIR RX RGB, specjalnie zaprojektowanymi pod kątem maksymalizacji przepływu powietrza i ciśnienia statycznego niezbędnych do chłodzenia radiatorów, TITAN RX RGB zapewnia wyjątkowe chłodzenie i imponuje cichym działaniem.



Nowa zatyczka pompki, komponująca się z żywym podświetleniem wentylatorów RX RGB, zachwyca pokazem świateł generowanym przez 20 indywidualnie adresowanych diod LED RGB. Ponadto TITAN RX RGB umożliwia dodatkową personalizację układu chłodzenia za pomocą wyjątkowych modułów CapSwap (sprzedawane osobno). Moduły te umożliwiają błyskawiczną zmianę wyglądu lub funkcjonalności układu chłodzenia bez użycia jakichkolwiek narzędzi. Dodaj głębi swemu podświetleniu za pomocą trójwymiarowego modułu Groove, obniż temperaturę modułów VRM, M.2 i DRAM na płycie głównej nawet o 25°C za pomocą modułu wentylatora VRM lub wyświetlaj dowolne treści, od temperatur systemu po animowane GIF-y, na popularnym module ekranu LCD.



TITAN RX RGB wykorzystuje technologię CORSAIR iCUE LINK, która umożliwia bezproblemowe i uproszczone nawiązywania połączenia oraz ułatwia prowadzenie przewodów. Jeśli do tego dołożyć inteligentniejszą komunikację dwukierunkową między każdym komponentem a oprogramowaniem iCUE, nietrudno się zorientować, dlaczego iCUE LINK jest przyszłością samodzielnego składania komputerów.



TITAN RX RGB obsługuje szeroki wachlarz typów gniazd Intel i AMD, w tym Intel 1851/1700 i AMD AM5/AM4. Model TITAN RX RGB, dostępny w wersjach na radiatory o rozmiarze do 360 mm, poradzi sobie nawet z najnowszymi potężnymi procesorami.



Układ iCUE LINK TITAN RX RGB jest już dostępny w sprzedaży w sklepie internetowym firmy CORSAIR oraz w światowej sieci autoryzowanych sprzedawców detalicznych i dystrybutorów firmy CORSAIR. Układ iCUE LINK TITAN RX RGB jest objęty cześcioletnią gwarancją oraz ogólnoświatową obsługą klienta i pomocą techniczną firmy CORSAIR.

























źródło: Info Prasowe - CORSAIR