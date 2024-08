ViewSonic prezentuje nowe projektory M1X i M1S

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 1

ViewSonic ogłosił wprowadzenie na rynek najnowszych przenośnych projektorów M1X i M1S. Opierając się na charakterystycznych projektach serii ViewSonic M1, nowe projektory M1X i M1S są wyposażone w opatentowaną inteligentną podstawkę 3 w 1, umożliwiającą 360-stopniową projekcję pionową. Projektory te są również wyposażone w kompleksową poziomą i pionową korekcję geometrii obrazu, umożliwiającą projekcję boczną i zwiększoną elastyczność konfiguracji. Dzięki głośnikom Harman Kardon i wbudowanemu akumulatorowi, modele te zapewniają nieprzerwaną rozrywkę zarówno w pomieszczeniach, jak i na zewnątrz.







Doskonała i bezwysiłkowa projekcja w każdych warunkach

Przenośne projektory M1X i M1S są wyposażone w opatentowany inteligentny stojak 3 w 1, a także automatyczną pionową korekcję geometrii obrazu, umożliwiając użytkownikom łatwe wyświetlanie treści na suficie, ścianie lub dowolnej innej powierzchni, oferując 360-stopniowe możliwości projekcji. Dzięki nowo dodanej poziomej korekcji geometrii obrazu i regulacji w 4 rogach, użytkownicy mogą wyświetlać idealnie ukształtowane obrazy, nawet gdy projektor jest ustawiony pod kątem. Niezależnie od tego, czy umieścisz projektor na szafce nocnej obok łóżka, czy w pobliżu patio na podwórku, M1X i M1S mogą z łatwością zapewnić kinową przyjemność w dowolnym miejscu.



Rozrywka w podróży z niezawodną wydajnością audiowizualną

Dzięki zintegrowanym głośnikom Harman Kardon, użytkownicy mogą cieszyć się wysokiej jakości, wypełniającym pomieszczenie dźwiękiem z projektora wielkości dłoni, zapewniając wciągające wrażenia. Projektory są również wyposażone w technologię Cinema SuperColor+, zapewniającą 125% gamę kolorów Rec.709 dla żywych i realistycznych obrazów. Dzięki lekkiej konstrukcji o wadze poniżej 1 kg, projektory są wyposażone we wbudowaną baterię i kompatybilność z powerbankiem. Umożliwia to użytkownikom zabranie ich w dowolne miejsce i łatwe przekształcenie dowolnej przestrzeni wewnątrz lub na zewnątrz w centrum rozrywki na dużym ekranie.



Bezproblemowa łączność z ulubionymi urządzeniami streamingowymi

Niezależnie od tego, czy grasz na Nintendo Switch, czy prowadzisz rozmowy FaceTime na iPhonie, projektory M1X i M1S zapewniają płynną łączność z szeroką gamą urządzeń za pośrednictwem USB-C. Są one również kompatybilne z popularnymi urządzeniami streamingowymi, takimi jak Google Chromecast, Apple TV, Amazon Fire TV i Roku, co zwiększa wygodę użytkowania. Port USB-A umożliwia ładowanie urządzeń streamingowych, eliminując potrzebę stosowania oddzielnych zasilaczy.



M1X idzie o krok dalej dzięki inteligentnym funkcjom, takim jak dublowanie ekranu Wi-Fi i opcje audio z obsługą Bluetooth, zapewniając najwyższą elastyczność i wygodę dla wszystkich potrzeb projekcyjnych.





























źródło: Info Prasowe / ViewSonic