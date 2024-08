ASUS ROG Zephyrus G16 GA605 w nowym wydaniu

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

ASUS Republic of Gamers wprowadza na polski rynek najnowszą wersję swojego cenionego laptopa gamingowego - ROG Zephyrus G16. To model wyposażony w zaawansowany procesor AMD Ryzen AI 9 HX 370 oraz dedykowany procesor graficzny NVIDIA, które razem zapewniają wysoką wydajność w grach i aplikacjach wykorzystujących sztuczną inteligencję. Laptop charakteryzuje się nie tylko surową mocą obliczeniową, ale także elegancką, smukłą i lekką obudową, co czyni go idealnym wyborem zarówno dla graczy, jak i profesjonalistów. Wkraczamy w nową erę komputerów osobistych zdominowaną przez sztuczną inteligencję. ROG wychodzi naprzeciw tym oczekiwaniom z nowym modelem Zephyrus G16.







Został on wyposażony w procesor AMD Ryzen AI 9 HX 370 z 12 rdzeniami i 24 wątkami, a także wbudowany procesor AMD Ryzen AI XDNA 2 NPU, który osiąga wydajność na poziomie 50 TOPS, co sprawia, że jest prawdziwą potęgą w dziedzinie AI. Dodatkowo, 31 TOPS wydajności pochodzącej z procesora oraz zintegrowanego układu graficznego Radeon 890M czyni go idealnym narzędziem do zwiększenia produktywności w aplikacjach wykorzystujących sztuczną inteligencję, takich jak nowatorskie narzędzia Windows Copilot.



Zephyrus G16 2024 został również wyposażony w kartę graficzną NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop, która oferuje wydajność AI do 321 TOPS przy maksymalnym TGP wynoszącym 105 watów. Ta potężna karta graficzna znacząco usprawnia edycję zdjęć i wideo, generowanie obrazów oraz kodowanie, czyniąc te procesy szybszymi i łatwiejszymi niż kiedykolwiek. Co więcej, funkcje gamingowe takie jak DLSS 3 Super Resolution również wykorzystują sztuczną inteligencję do poprawy jakości grafiki i generowania dodatkowych klatek w wysokiej rozdzielczości, co jest nieocenione w najnowszych grach. Dla graczy, twórców treści i inżynierów łączna moc przetwarzania AI wynosząca 402 TOPS w modelu Zephyrus G16 otwiera nowe możliwości podczas pracy i rozrywki, umożliwiając płynne działanie wielu zaawansowanych aplikacji jednocześnie.

Technologia ROG Intelligent Cooling chroni wydajność Zephyrus G16. System ten wykorzystuje ciekły metal na procesorze, zaawansowany układ rurek cieplnych oraz potrójny system chłodzenia z wykorzystaniem drugiej generacji wentylatorów Arc Flow Fans, które skutecznie odprowadzają ciepło, zwiększając stabilność i komfort użytkowania podczas intensywnego obciążenia.



Zbudowany, by być wszędzie i robić dosłownie wszystko

Najnowsza platforma AMD została umieszczona w tej samej eleganckiej, lekkiej konstrukcji, która zyskała uznanie na targach CES 2024. Zephyrus G16 charakteryzuje się precyzyjnie wykonaną obudową z aluminium frezowanego metodą CNC, wyposażoną w indywidualnie konfigurowane oświetlenie Slash Lighting na jego pokrywie. Laptop oferuje również wyświetlacz ROG Nebula z panelem OLED, obsługujący technologię NVIDIA G-SYNC, co gwarantuje uzyskanie najwyższej jakości obrazu w proporcjach 16:10, rozdzielczości 2.5K i częstotliwości odświeżania 240 Hz. Jest to idealne rozwiązanie zarówno dla graczy, jak i twórców treści. Dodatkowo, ekran posiada certyfikat VESA DisplayHDR True Black 500, co zapewnia doskonałą jakość obrazu HDR. Wewnątrz Zephyrus G16 znajdziemy także 32 GB pamięci LPDDR5X-7500, co zapewnia szybką i efektywną pracę systemu. Laptop oferuje wsparcie dla nowego standardu SD Express 7.0, co umożliwia ultraszybkie działanie kart SD, znacząco przyspieszając transfer danych. To również pierwszy laptop z linii ROG obsługujący technologię WiFi 7, która oferuje wyższe prędkości i mniejsze przeciążenie sieci w połączeniu z kompatybilnymi routerami, co stanowi istotny atut w środowiskach o dużym natężeniu sieciowym.



Dostępność i cena

ROG Zephyrus G16 jest już dostępny w sprzedaży w Polsce, w cenach rozpoczynających się od 14299 PLN.





















źródło: Info Prasowe - ASUS