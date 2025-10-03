Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Najnowsza seria robotów sprzątających od Dreame – Aqua10 – wyróżnia się m.in. innowacyjnym systemem mopowania. Marka wprowadza do swojej oferty nowego reprezentanta tej gamy – Aqua10 Ultra Track Complete. Urządzenie to charakteryzuje się m.in. faktem, że do zwilżania i oczyszczania wałka mopującego używana jest podgrzewana do temperatury 45°C woda. Oznacza to, że jeszcze lepiej poradzi sobie z zaschniętymi lub tłustymi plamami. W okresie 3-17 października Dreame Aqua10 Ultra Track Complete dostępny jest w ofercie premierowej. Roboty sprzątające Dreame z serii Aqua10 wyróżniają się zaawansowanym systemem mopowania, który oparty został na wałku. Zaprojektowano go tak, aby czyszczenie na mokro było maksymalnie higieniczne i skuteczne.







Oprócz tego innowacyjnego rozwiązania, marka wykorzystała swoje bogate doświadczenia i sprawdzone technologie, dzięki czemu modele tej serii gwarantują doskonałe efekty pracy i samodzielność. Najnowszy model Aqua10 Ultra Track Complete powstał z myślą o przestrzeniach, w których występują głównie podłogi twarde, jak terakota czy kamień, a użytkownik dodatkowo chce mieć pewność, że nawet tłuste czy zaschnięte plamy zostaną szybko i skutecznie wyczyszczone.



Wyroluje zabrudzenia podczas mokrej roboty

W procesie mopowania modele z serii Aqua10 wykorzystują specjalnie zaprojektowany wałek. Podczas pracy jest on stale zwilżany i oczyszczany, aby sprzątał jak najbardziej efektywnie i higienicznie. O ile w modelu Aqua10 Ultra Roller wałek ma w przekroju kształt okręgu, o tyle w modelu Aqua10 Ultra Track jest on bardziej eliptyczny, na kształt litery „0”. W tym przypadku w ruch wprawiany jest sam materiał mopujący, co w działaniu przypomina pas bieżni do biegania.



W robocie sprzątającym Aqua10 Ultra Track Complete zastosowano system podgrzewania wody, zakresie od 35 do 45°C. Jest ona dozowana jest na wałek mopujący za pośrednictwem 24 dysz. Rozwiązanie to sprawia, że robot jeszcze lepiej radzi sobie z usuwaniem tłustych lub zaschniętych plam. W tym zakresie efektywnie sprawdza się również mechanizm docisku modułu mopującego do podłogi.



Zastosowanie wałka zapewnia równomierne efekty pracy na całej jego szerokości, jak również zapewnia dokładne zbieranie mokrych zabrudzeń oraz nadmiaru wody. Dobór stopnia intensywności zwilżania materiału mopującego jest inteligentny – robot dostosowuje go w zależności od aktualnych warunków. Dreame Aqua10 Ultra Track wyposażono ponadto w system wysuwania wałka – wychodzi on poza obrys robota z prawej strony, aby umożliwić efektywne czyszczenie na mokro przestrzeni wzdłuż ścian.



Dreame Aqua10 Ultra Track wykorzystuje technologię ThermoHub, dzięki której po zakończonym sprzątaniu wałek mopujący automatycznie myje się w wodzie o temperaturze 100°C. Takie działanie pozwala skutecznie rozpuścić tłuszcz i uporczywy brud, usunąć bakterie, zneutralizować nieprzyjemne zapachy. Następnie element ten osuszany jest gorącym powietrzem, co zapewnia higienę i gotowość do kolejnego użycia – bez konieczności ręcznego czyszczenia.



Potężna moc ssania i płynne poruszanie się

Dreame znane jest z opracowywania niezwykle wydajnych silników, które gwarantują wyjątkową siłę ssania. W Aqua10 Ultra Track osiąga ona aż 25000 Pa, co umożliwia dokładne zbieranie kurzu, sierści i innych zanieczyszczeń z różnych typów podłóg. Robot został wyposażony w dwie szczotki HyperStream, których specjalna konstrukcja i system cyrkulacji powietrza zwiększają efektywność pracy i minimalizują ryzyko zaplątywania się włosów. Za precyzyjną nawigację odpowiada czujnik LDS umieszczony w wieżyczce na górze robota. Dzięki technologii VersaLift moduł ten potrafi się chować, obniżając wysokość urządzenia do 98 mm, co pozwala mu bez problemu sprzątać pod niskimi meblami.



Dreame Aqua10 Ultra Track Complete wyposażono w dwie precyzyjne kamery AI o rozdzielczości 1600 x 1200 i szerokim kącie widzenia (160°). Ich połączone działanie pozwala naśladować ludzki zmysł wzroku – zapewnia rozpoznawanie obiektów i przestrzeni, rejestrując informacje o głębi wymiarowej poprzez dekompresję pikseli. Ułatwia to nawigację i jednoczesne unikanie przeszkód, osiągając imponującą precyzję do 1 mm. Wykorzystanie dwóch kamer w zakresie nawigacji zapewnia efektywne mapowanie terenu i planowanie trasy. Dreame Aqua10 Ultra Track szybko rozpoznaje i mapuje dom w szczegółach 3D, jak również umożliwia samodzielne pozycjonowanie się robota pomiędzy poszczególnymi mapami (np. w ramach 4 kondygnacji w domu). Dodatkowo, system kamer sprawia, że Aqua10 Ultra Track Complete rozpoznaje i omija ponad 240 obiektów, które mogą występować w naszych domach. W warunkach słabego oświetlenia, proces ten jest wspierany przez diody LED, które oświetlają obszar przed robotem.



W Aqua10 Ultra Track znalazła się też technologia StereoEdge, bazująca na czujniku 3D ze światłem strukturalnym. System ten odpowiada za dokładne wykrywanie przeszkód po bokach robota, w tym niskich przedmiotów leżących na podłodze – np. kabli czy książek – eliminując martwe pola w trakcie pracy. Ponadto wbudowane diody LED oświetlają drogę robotowi, zapewniając lepszą pracę w słabym oświetleniu. Zmodernizowany układ jezdny oferuje kolejne udoskonalenia. Zawieszenie Triple-Wheel AgiLift umożliwia inteligentne dostosowywanie wysokości podwozia i pokonywanie przednik kołem progów do 30 mm. Z kolei technologia ProLeap pozwala robotowi Aqua10 Ultra Track podnosić się na wysuwanych „nogach”, co umożliwia mu wjazd na przeszkody o wysokości nawet 8 cm.



Stacja dokująca – centrum automatyzacji

Model ten otrzymał również nowoczesną stację bazową, w której zastosowano wspomniany już moduł ThermoHub. Dodatkowym udogodnieniem jest zbiornik z dwiema komorami na detergenty – do usuwania zapachów zwierząt oraz do czyszczenia podłóg. Co istotne, modele z serii Aqua10 Ultra wyposażono w moduł suszenia worka na kurz z użyciem gorącego powietrza po zakończeniu sprzątania. Pozwala to zapobiegać powstawaniu pleśni i nieprzyjemnych zapachów. Ponadto stacja automatycznie uzupełnia wodę i środki czyszczące w robocie, a także opróżnia zbiorniki na brudną wodę i suche zanieczyszczenia. Może być także podłączona do kanalizacji i bieżącej wody (za pomocą dodatkowych akcesoriów), co sprawia, że obsługa staje się niemal w pełni bezobsługowa.



Inteligentne funkcje

Dreame Aqua10 Ultra Track wspiera system Pet Care 4.0, przygotowany z myślą o właścicielach zwierząt. Robot rozpoznaje miejsca takie jak miski czy kuwety i dostosowuje sposób czyszczenia według preferencji użytkownika. Unika kontaktu ze zwierzętami oraz domownikami w czasie pracy, a pominięte obszary zapisuje na mapie, by później do nich wrócić. Jeśli wykryje żwirek lub rozsypaną karmę, automatycznie zwiększy moc ssania. Dodatkowo umożliwia zdalne monitorowanie pupili – dzięki kamerze z transmisją wideo i dwukierunkową komunikacją głosową.

Kolejnym atutem jest obsługa protokołu Matter, który pozwala zintegrować urządzenie z innymi elementami inteligentnego domu i zarządzać całością z jednego systemu.



Cena i dostępność

Model Dreame Aqua10 Ultra Track Complete pojawił się w sprzedaży 3 października. Jego cena katalogowa to 6.299 zł, jednak do 17 października dostępny jest w ofercie premierowej za 5599 PLN.





















źródło: Info Prasowe - Dreame