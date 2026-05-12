Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Na polskim rynku debiutuje Dreame L50s Pro Ultra – robot sprzątający zaprojektowany dla użytkowników, którzy oczekują wydajnego, higienicznego i w pełni bezobsługowego sprzątania. Model ten stanowi odpowiedź na potrzeby osób, dla których czystość podłóg jest priorytetem, a czas wolny najwyższą wartością. Z okazji debiutu marka przygotowała ofertę specjalną: do 24 maja urządzenie będzie dostępne w premierowej cenie promocyjnej, pozwalającej wprowadzić do domu technologię przyszłości na preferencyjnych warunkach.







Bez litości dla brudu, nawet w zakamarkach

Dreame L50s Pro Ultra to bezpośredni, udoskonalony następca popularnego modelu L40s Pro Ultra. To urządzenie zaprojektowane z myślą o maksymalnej efektywności na każdym rodzaju podłoża, łączące potężną moc z niespotykaną dokładnością. Sercem robota jest system HyperStream Detangling DuoBrush, składający się z dwóch przeciwbieżnie obracających się szczotek gumowych, które skutecznie wyczesują dywany i zbierają zanieczyszczenia, a dzięki swojej konstrukcji niemal całkowicie eliminują problem wplątywania się włosów. W połączeniu z ekstremalną siłą ssania o wartości 30.000 Pa, urządzenie z łatwością usuwa nawet głęboko osadzony brud. Precyzję sprzątania w miejscach trudnodostępnych gwarantuje wysuwana szczotka boczna, która usuwa suche zabrudzenia z rogów i wzdłuż ścian oraz ramię MopExtend RoboSwing, które wysuwa pady mopujące poza obrys robota, docierając pod niskie meble i czyszcząc powierzchnię tuż przy listwach przypodłogowych.



System Dual Omni-Scrub z dwoma rotacyjnymi mopami pracującymi z prędkością 165 obr./min zapewnia efekt intensywnego szorowania, eliminując zaschnięte plamy, a inteligentna 32-stopniowa regulacja wilgotności dba o bezpieczeństwo i odpowiednią pielęgnację podłóg drewnianych. Dodatkowo, robot L50s Pro Ultra został wyposażony w system EasyLeap – jego koła główne wspierane są przez czteroramienne moduły, która pomagają robotowi pokonywać przeszkody w całym domu. Dzięki temu robot może pokonać progi o wysokości do 4 cm, jak również poruszać się po wilgotnych czy śliskich powierzchniach.



Pełna higiena, bez dotykania rękami

Dreame L50s Pro Ultra to urządzenie niemal całkowicie bezobsługowe, co jest zasługą wielofunkcyjnej stacji bazowej. Po zakończeniu pracy mopy są automatycznie myte w wodzie o temperaturze 100°C przy użyciu systemu ThermoHub, co pozwala na skuteczne rozpuszczanie tłuszczu i eliminację brudu. Stacja samodzielnie opróżnia zbiornik na kurz robota, co wystarcza nawet na 100 dni pracy, a także automatycznie uzupełnia w nim wodę i dozuje środek czyszczący. Nowością jest ulepszona taca AceClean DryBoard, która została wyposażona w system 20 dysz spryskujących, zapewniających równomierne rozprowadzanie wody. Taca ta czyści się sama dzięki ciągłemu przepływowi świeżej wody i obracającym się mopom, a brudna woda jest natychmiast odprowadzana, co skutecznie minimalizuje gromadzenie się osadów i powstawanie plam po wodzie. Całość procesu zamyka automatyczne suszenie gorącym powietrzem, dzięki czemu system mopujący jest zawsze świeży i gotowy do kolejnego zadania.



Inteligentna nawigacja i rozpoznawanie zabrudzeń

Dreame L50s Pro Ultra nie tylko sprząta, ale na bieżąco analizuje otoczenie dzięki zaawansowanemu systemowi OmniDirt Detection. Inteligentne czujniki sprawdzają stopień zabrudzenia wody podczas mycia mopów – jeśli system wykryje, że dany fragment podłogi był wyjątkowo brudny, robot automatycznie powróci tam, aby umyć go ponownie. Co więcej, w przypadku opornych plam, urządzenie potrafi unieść przednie koło kierunkowe, celowo zwiększając nacisk mopów na podłoże, po czym precyzyjnie szoruje zabrudzenie gęstymi ruchami w kształcie łuku. Za bezbłędne poruszanie się po domu odpowiada nawigacja Smart Pathfinder wspierana technologią 3DAdapt ze światłem strukturalnym. Dzięki wbudowanemu oświetleniu LED oraz algorytmom sztucznej inteligencji, robot bezbłędnie rozpoznaje ponad 220 rodzajów codziennych przedmiotów, nawet w całkowitej ciemności. System potrafi inteligentnie ocenić sytuację na podłodze: zachowuje ostrożny, większy dystans od kabli czy pozostawionych skarpetek, aby uniknąć wplątania, a jednocześnie pozwala na maksymalnie bliskie i dokładne sprzątanie tuż przy bezpiecznych obiektach, takich jak buty czy wagi łazienkowe. Dopełnieniem tych innowacyjnych rozwiązań jest funkcja 30% szybszego ładowania baterii o pojemności 5200 mAh.



Cena i dostępność

Dreame L50s Pro Ultra dostępny jest w sugerowanej cenie katalogowej, która wynosi 2999 PLN, a do 24 maja przy zakupie można otrzymać kupon rabatowy o wysokości 100 PLN na kolejne zakupy u tego samego sprzedawcy.





















źródło: Info Prasowe - Dreame